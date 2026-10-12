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Українські АЗС відмовились від колишніх цін: скільки тепер коштує бензин

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
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Українські АЗС відмовились від колишніх цін
Українські АЗС відмовились від колишніх цін. Джерело: Freepik

За вихідні на українських АЗС подорожчав бензин А-95. Так, у понеділок, 12 жовтня, його продають у середньому по 89,36 грн/л, що на 19 коп. дорожче, ніж було у п’ятницю, 9 жовтня. Водночас в експертних колах зазначають: цього тижня (який закінчується 18 жовтня) глобальних змін у вартості пального не відбудеться.

Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають:

  • Великі мережі АЗС поки що утримуються від перевищення психологічної позначки для звичайних марок палива в 100 грн/л.
  • При цьому ритейлери компенсують втрати, збільшуючи маржу на преміальних марках палива.
На українських АЗС подорожчав бензин А-95

На українських АЗС подорожчав бензин А-95. Джерело: "Мінфін"

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Водночас зазначається, що на оптовому ринку вартість бензину залишається досить стабільною. Зокрема, наприкінці минулого робочого тижня (9 жовтня) середня ціна на бензин А-95 знизилася на 17 коп./л порівняно з початком місяця.

"На АЗС ціни за тиждень майже не змінилися... Цього тижня ціни на бензин звичайних марок залишатимуться незмінними", – підсумували аналітики.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 83–95,9 грн/л. Зокрема:

  • Найвищі ціни встановлені на заправках SOCAR.
  • Найнижчі ціни – на АЗС Azimut.
Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні. Джерело: "Мінфін"

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно це були легкові автомобілі. Найчастіше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

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