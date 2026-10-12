Українські АЗС відмовились від колишніх цін: скільки тепер коштує бензин

За вихідні на українських АЗС подорожчав бензин А-95. Так, у понеділок, 12 жовтня, його продають у середньому по 89,36 грн/л, що на 19 коп. дорожче, ніж було у п’ятницю, 9 жовтня. Водночас в експертних колах зазначають: цього тижня (який закінчується 18 жовтня) глобальних змін у вартості пального не відбудеться.

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Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають:

Великі мережі АЗС поки що утримуються від перевищення психологічної позначки для звичайних марок палива в 100 грн/л.

При цьому ритейлери компенсують втрати, збільшуючи маржу на преміальних марках палива.

Водночас зазначається, що на оптовому ринку вартість бензину залишається досить стабільною. Зокрема, наприкінці минулого робочого тижня (9 жовтня) середня ціна на бензин А-95 знизилася на 17 коп./л порівняно з початком місяця.

"На АЗС ціни за тиждень майже не змінилися... Цього тижня ціни на бензин звичайних марок залишатимуться незмінними", – підсумували аналітики.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 83–95,9 грн/л. Зокрема:

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Найвищі ціни встановлені на заправках SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС Azimut.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно це були легкові автомобілі. Найчастіше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

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