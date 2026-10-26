Українські АЗС переписали ціни на бензин: скільки тепер коштує літр

За вихідні українські АЗС практично непомітно підвищили вартість бензину А-95. У понеділок, 26 жовтня, вони продають його в середньому по 90,05 грн/л, що на 1 коп. вище, ніж було в п’ятницю, 23 числа. Водночас в експертному середовищі зазначають: цього тижня (закінчується 1 листопада) вартість бензину на заправках помітно не зміниться.

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Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають: загалом ціни на бензин рухаються в бік стабілізації.

"Оптові ціни на бензин наприкінці минулого тижня були переважно стабільними, хоча за тиждень вони дещо зросли. Станом на вечір п’ятниці, 23 жовтня, порівняно з 16 жовтня середня ціна бензину А-95 зросла на 37 коп./л – до 84,78 грн/л, а порівняно з 21 жовтня ціна знизилася на 70 коп./л", – пояснили фахівці.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є в розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 85-94,9 грн/л. Зокрема:

Найвищі ціни встановлено на АЗС SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше ж Росія заявила про готовність постачати Сполученим Штатам дизельне паливо в будь-яких обсягах, які знадобляться американській стороні. Москва запевняє, що зможе забезпечити такі постачання з того обсягу пального, який планує експортувати на зовнішні ринки.

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