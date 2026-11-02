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Українські АЗС оновили ціни: скільки тепер коштує літр бензину

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
2,2 т.
Ілюстрація - заправлення авто
Українські АЗС переписали ціни на бензин. Джерело: Pexels/Julia Avamotive

За вихідні на українських АЗС подорожчав бензин А-95 – однак практично непомітно. Так, у понеділок, 2 листопада, його продають у середньому по 90,08 грн/л, що на 1 коп. вище, ніж було в п’ятницю, 30 жовтня. Водночас в експертному середовищі очікують, що найближчого тижня (закінчується 8 листопада) істотних змін у вартості пального очікувати не варто.

Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають:

  • Загалом ЄС планує вивільнити 42 млн барелів нафти для зниження цін на пальне.
  • Бензин "залишатиметься стабільним за стабільності цін на нафту".
На українських АЗС подорожчав бензин А-95

На українських АЗС подорожчав бензин А-95. Джерело: "Минфін"

Загалом же, зазначається, за минулий тиждень бензин в опті подешевшав. Так:

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  • Станом на вечір п’ятниці, 30 жовтня, порівняно з 23 жовтня середня оптова ціна бензину А-95 знизилася на 50 коп./л – до 84,28 грн/л.
  • Порівняно з 28 жовтня бензин в опті подорожчав на 18 коп./л.

"Цього тижня ціни на бензин залишатимуться відносно стабільними", – йдеться в повідомленні.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є в розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 85-95,9 грн/л. Зокрема:

  • Найвищі ціни встановлено на заправках SOCAR.
  • Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".
Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні. Джерело: "Минфин"

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Росія заявила про готовність постачати Сполученим Штатам дизельне пальне в будь-яких обсягах, які будуть потрібні американській стороні. Москва запевняє, що зможе забезпечити такі поставки з того обсягу пального, який планує експортувати на зовнішні ринки.=

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