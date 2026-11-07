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Українець замовив двері в "Епіцентрі" і потім передумав: в суді чоловік домігся виплати моральної компенсації

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read3 хв
585
Яке рішення ухвалив суд
Яке рішення ухвалив суд. Джерело: Фото створено за допомогою ШІ

У Харкові чоловік замовив в "Епіцентрі" міжкімнатні двері за індивідуальними розмірами, однак уже через шість днів вирішив відмовитися від покупки, оскільки, за його словами, магазин не повідомив йому всієї інформації про виробника. Магазин спочатку відмовився повертати гроші, однак після звернення покупця до суду все ж повернув усю суму.

Ба більше, суд зобов'язав компанію додатково виплатити 2 тис. грн компенсації моральної шкоди. Про це йдеться в рішенні Київського районного суду Харкова від 28 жовтня 2026 року. Суд встановив, що магазин порушив права споживача, оскільки не надав усієї необхідної інформації про товар, а згодом неправомірно відмовився повертати кошти.

Замовив двері майже за 18 тисяч, але через шість днів передумав

Історія почалася 6 травня 2026 року. Мешканець Харкова прийшов до гіпермаркету "Епіцентр" на проспекті Аерокосмічному, 352, щоб замовити міжкімнатні двері за власними розмірами.

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За дверний блок чоловік заплатив 13 770 грн, ще 3996 грн – за комплектуючі. Загальна сума покупки становила 17 766 грн, причому магазин вимагав стовідсоткову передоплату.

За словами покупця, під час оформлення замовлення йому не надали повної інформації про виробника, гарантійні зобов'язання, строк служби та умови експлуатації дверей. Через шість днів чоловік дізнався з інтернету, що "Епіцентр" самостійно не виготовляє двері за індивідуальними параметрами, а передає такі замовлення іншим компаніям.

12 травня він повернувся до магазину, щоб уточнити деталі. Тоді йому видали документ, в якому очікуваною датою доставки було зазначено 27 липня 2026 року. Покупець стверджував, що не погоджував такий строк.

У результаті він вирішив відмовитися від замовлення та вимагав повернути всі 17 766 грн. Однак магазин відмовив.

В "Епіцентрі" послалися на постанову Кабміну №172, яка встановлює перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну та поверненню. На думку компанії, виготовлені за індивідуальними розмірами двері підпадали під відповідні обмеження.

Покупець із цим не погодився. Він наполягав, що замовляв саме виготовлення дверного блока, а не придбання готового товару чи нарізаних будівельних матеріалів.

Спочатку компанія погодилася повернути лише 3996 грн за комплектуючі. Ці кошти чоловік отримав 7 липня. Решту суми магазин повертати не поспішав.

Після звернення до суду "Епіцентр" повернув гроші

31 липня покупець подав позов до суду. Він вимагав повернути 13 770 грн за двері та додатково компенсувати 20 тис. грн моральної шкоди.

Уже 6 серпня, після відкриття судового провадження, компанія повідомила, що вирішила повернути гроші за дверний блок. У відповіді покупцю представники "Епіцентру" пояснили це "лояльним ставленням до покупця".

Фактично кошти чоловік отримав 8 вересня, тобто через чотири місяці після оформлення замовлення.

Після цього він зменшив свої позовні вимоги та просив стягнути лише 10 тис. грн моральної шкоди. Чоловік пояснював, що через дії магазину змушений був витрачати час на численні звернення, претензії та судовий процес.

У результаті суд частково задовольнив позов та ухвалив:

  • стягнути з ТОВ "Епіцентр К" 2000 грн моральної шкоди на користь покупця;
  • стягнути з компанії 665,60 грн судового збору в дохід держави;
  • у задоволенні решти вимог відмовити. Таким чином, чоловік домігся не лише повернення всієї вартості замовлення, а й додаткової компенсації.

Як раніше писав OBOZ.UA, Печерський районний суд Києва задовольнив позов Головного управління ДПС у Хмельницькій області та зобов'язав ПриватБанк розкрити інформацію про рух коштів на рахунках клієнта. Напередодні податківці прийшли за місцем реєстрації українця для проведення перевірки, однак його там не знайшли.

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