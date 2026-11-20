У 2026 році Україна збільшила поставки ріпчастої цибулі до Європейського Союзу (ЄС) в 4,3 раза. Це дозволило країні вийти на сьоме місце серед постачальників цього овоча, обігнавши Туреччину та Індію.

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Про це повідомляє UkrAgroConsult, посилаючись на митну статистику ЄС. Зазначається, що з 1 січня по 25 жовтня 2026 року українські виробники експортували до Євросоюзу 10 930 тонн цибулі, що на 330% більше, аніж було за аналогічний період торік (2540 тонн).

Це дозволило Україні піднятися на сьоме місце серед найбільших постачальників цього овоча до ЄС. А на тлі загального скорочення європейського імпорту цибулі на 34,3% (із 364 880 до 239 640 тонн) частка України у цьому секторі зросла більш ніж ушестеро – з 0,7% до 4,6%.

Як змінилися позиції основних постачальників до ЄС

Попри різке зростання експорту з України та кількох країн Латинської Америки, традиційні лідери ринку ЄС суттєво зменшили обсяги відвантажень:

Єгипет – зберіг перше місце, проте скоротив поставки на 61,9%, до 49 210 тонн;

– зберіг перше місце, проте скоротив поставки на 61,9%, до 49 210 тонн; Перу – посіло другу позицію, наростивши експорт на 5,1%, до 39 980 тонн;

– посіло другу позицію, наростивши експорт на 5,1%, до 39 980 тонн; Нова Зеландія – знизила відвантаження на 32,3%, до 30 670 тонн;

– знизила відвантаження на 32,3%, до 30 670 тонн; Чилі – збільшила продажі на 18,1%, до 28 830 тонн;

– збільшила продажі на 18,1%, до 28 830 тонн; Сербія – наростила експорт на 81,3%, до 11 240 тонн;

– наростила експорт на 81,3%, до 11 240 тонн; Туреччина – обвалила поставки на 74%, до 10 670 тонн, і поступилася місцем Україні.

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Хто в ЄС їсть купує цибулі

Скорочення імпорту цибулі Євросоюзом відображає зменшення споживання цього овочу. Так, головними імпортерами за фактично 10 місяців року стали такі країни:

Іспанія – 97 870 тонн (на 0,8% менше, ніж роком раніше);

– 97 870 тонн (на 0,8% менше, ніж роком раніше); Нідерланди – 57 190 тонн (-50,1%);

– 57 190 тонн (-50,1%); Румунія – 18 020 тонн (-35,4%).

Попри скорочення фізичних обсягів закупівель, середня ціна імпортованої в ЄС цибулі зросла на 5,6% у річному вимірі та досягла 0,57 євро за кілограм. Загальна вартість європейського імпорту у 2026 році становила близько 135,58 млн євро, що підтверджує високу привабливість ринку ЄС для українських аграріїв.

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