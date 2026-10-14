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Україна втрачає 1,4 млрд євро, українці платять більше: розкрито наслідки затягування важливої реформи

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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Купюри євро в руках. Ілюстрація
Якими будуть для України наслідки приєднання до SEPA. Ілюстрація. Джерело: Freepik

Приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA) дозволить не лише залучити міжнародну підтримку на сотні мільярдів гривень. Крім того, українці зможуть зекономити сотні мільйонів євро.

Про це заявив медіа економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Богдан Слуцький. Він пояснив, що йдеться про законопроєкт №14327-д, який лише готується до голосування у першому читанні.

Що отримають Україна і українці

Слід зазначити, що ухвалення цього закону є одним з "якорів" програми Ukraine Facility, за якою виділяється фінансування від Євросоюзу. Також цього вимагає Світовий банк за програмою DPL-2. Загалом йдеться про суму у 1,5 мільярда доларів.

Вже після переходу до зони платежів у євро комісія за перекази у цій валюті може скоротитися з нинішніх 15-50 євро до нуля. Це відчують всі українці, які отримують чи надсилають кошти у країни SEPA.

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SEPA (Single Euro Payments Area) – це єдина зона платежів у євро, яка дозволяє проводити перекази між країнами-учасницями за спрощеними правилами та з мінімальними комісіями. До системи входять країни ЄС та низка інших держав Європи. Після приєднання українські банки зможуть проводити єврові перекази за правилами, близькими до внутрішніх платежів у Євросоюзі.

Процедура переходу до SEPA: не все так швидко

Ухвалення цього законопроєкту забезпечить перехід на спільні з ЄС правила гри, тому його затягування лише зашкодить Україні і українцям. До того ж, навіть після його ухвалення і підпису президентом Україні доведеться чекати тривалий час – треба буде подати заявку до Європейської платіжної ради, а після її розгляду банкам треба буде підключитися до SEPA.

Експерти вважають, що цей євроінтеграційний документ блокується через політичні мотиви. Зокрема справжнім мотивом можуть бути персональні побоювання депутатів через власний статус політично значущих осіб (PEP) і можливе посилення прозорості фінансових статків.

Тому ухвалення цього законопроєкту намагаються використати як важіль тиску, в тому числі на керівництво НБУ. Втім, його затягування не стосується якості реформ НБУ чи Держфінмоніторингу.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Молдові базова мінімальна вартість одного переказу в євро за п’ять місяців після приєднання до системи скоротилася з 20 до 1,26 євро. А у Чорногорії повідомили комісія за перекази до 200 євро знизилася з 74 євро до нуля.

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