Україна вперше з 2022 року продасть власний газ за кордон: хто купить і яка ціна

Україна відновила експорт газу власного видобутку. Так, 15 жовтня на Українській енергетичній біржі (УЕБ) відбулися перші за останні чотири роки торги, на яких загалом було реалізовано близько 12,75 млн куб. м ресурсу на суму майже 9,36 млн євро.

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Про це повідомляє ExPro. Торги стали можливими після рішення Кабінету Міністрів від 7 жовтня про часткове відновлення експорту газу, який залишався під забороною з 2022 року.

Чий газ продали

Усі компанії-продавці, які взяли участь у сесії, входять до складу Групи ДТЕК. Найбільший обсяг експортувала компанія ПрАТ "Нафтогазвидобування" (близько 7,78 млн куб. м). Решту обсягу реалізували ТОВ "Нафтогаздія", ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" та ТОВ "Косул".

Як відбувалися торги

Компанії виставили газ по 87 євро/мВт*г (без ПДВ). У результаті торгів кінцева ціна знизилася на 21% – до 69-69,03 євро/мВт*г .

. Сформована ціна виявилася на 19% нижчою за еталонні котирування на нідерландському хабі TTF (85,5 євро/мВт*г).

У перерахунку експортна ціна склала близько 37 тис. грн/тис. куб. м (без ПДВ). Оскільки на внутрішньому ринку України газ торгується в середньому по 19 600 грн/тис. куб. м, експортна вартість виявилася на 89% вищою за внутрішню.

Що буде далі

За умовами торгів, поставка газу запланована на кордоні з Польщею у період з 26 жовтня до 31 грудня 2026 року за умови 100% передоплати та отримання продавцями відповідних експортних ліцензій. Новий порядок експорту газу працює за наступними умовами:

газовидобувні компанії отримали право щомісяця експортувати до 15% обсягу газу, який вони передали до газотранспортної системи (ГТС) у попередньому місяці;

перелік продавців та конкретні ліміти затверджує Міністерство енергетики;

покупцями на спеціалізованих біржових сесіях УЕБ можуть виступати виключно компанії-нерезиденти.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, перед початком опалювального сезону в Україні російські війська атакували реактивним дроном газовидобувну інфраструктуру групи "Нафтогаз" у Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа, але ніхто не постраждав, оскільки працівники підприємства перебували в укритті.