Україна готується до відновлення цивільної авіації й не виключає запуску пасажирських рейсів ще до завершення війни, в аеропортах опрацьовують безпечні простори, укриття, резервне живлення та алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях, але конкретної дати відкриття неба наразі немає. На цей момент повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації, а головною умовою його майбутнього відкриття влада називає безпеку людей.

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Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник в коментарі Telegraf. За його словами, завдання відновити цивільне авіасполучення перед державою стоїть, відповідна підготовка вже ведеться.

Водночас йдеться поки що саме про підготовку, а не оголошення дати запуску рейсів. Український повітряний простір для цивільної авіації залишається закритим через бойові дії та воєнний стан.

"Є задача відкрити небо"

За словами Калашника, політичне рішення щодо необхідності готуватися до відновлення авіасполучення є. Є також економічне розуміння важливості повернення цивільної авіації. "Чи стоїть задача відкрити небо? Стоїть. Які тут пріоритети? Безпека людей", – заявив міністр.

Саме питання безпеки зараз визначає темпи підготовки. Держава розраховує різні сценарії та алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій. За словами Калашника, краще заздалегідь мати десятки можливих планів реагування, ніж допустити ситуацію, за якої запуск цивільної авіації створить додаткові ризики для людей.

При цьому наразі для України першочерговими залишаються економічна, гуманітарна та військова логістика. Значна частина цих перевезень забезпечується залізницею, автомобільними дорогами та морськими шляхами. Однак від планів повернути пасажирські літаки в українське небо держава не відмовляється.

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Літаки можуть повернутися ще до закінчення війни

Одна з головних заяв міністра полягає в тому, що завершення бойових дій не називається безумовною передумовою для відновлення цивільних рейсів. Калашник звернув увагу на досвід країн, де навіть за умов воєнних ризиків авіасполучення продовжує функціонувати. Зокрема, він навів приклад Ізраїлю.

Україна вивчає міжнародний досвід і вимоги у сфері безпеки цивільної авіації. За словами міністра, напрацьовуються чек-листи та механізми оцінки безпекових умов. Тому зараз розглядаються фактично два сценарії або безпечні умови для відновлення цивільних рейсів сформуються після завершення бойових дій, або необхідний рівень готовності вдасться забезпечити раніше.

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"Неодмінно це відбудеться. Просто питання часу", – сказав Калашник. Отже, йдеться не про те, що рейси гарантовано запустять під час війни, а про те, що уряд не виключає такого сценарію за наявності відповідних безпекових умов.

Що вже роблять в українських аеропортах

Підготовка стосується не тільки правил виконання польотів, а й безпосередньо аеропортової інфраструктури. За словами міністра, серед напрямів роботи – організація безпечних просторів, підготовка укриттів та забезпечення об'єктів альтернативними джерелами живлення.

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Водночас навіть підготовлений аеропорт сам по собі не означає можливості запуску пасажирських рейсів. Необхідно оцінити значно ширший комплекс ризиків, пов'язаний із безпекою польотів і повітряного простору.

Офіційні документи щодо Львівського аеропорту, наприклад, підтверджують, що основна авіаційна діяльність підприємства зараз неможлива через закриття українського неба для цивільних користувачів. При цьому підприємство підтримує необхідні дозволи та працює над кризовою готовністю й стійкістю.

Чи відомо, який аеропорт запрацює першим

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Конкретний аеропорт, дату його відкриття та перелік перших маршрутів Калашник у цьому інтерв'ю не назвав. У публічних дискусіях про відновлення цивільної авіації протягом останніх років регулярно фігурували аеропорти на заході країни, де безпекова ситуація відрізняється від прифронтових регіонів. Зокрема, обговорювався Львів. Однак офіційного рішення про запуск конкретного аеропорту наразі немає.

Тому говорити, що певне місто вже визначене як перше для відновлення регулярних пасажирських рейсів, передчасно. Так само немає офіційної дати, коли українці зможуть знову вилітати регулярними цивільними рейсами безпосередньо з території України.

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Відновлення цивільної авіації значно складніше, ніж просто повернення персоналу в термінали та відкриття реєстрації на рейси. Необхідно забезпечити безпечну роботу самого аеропорту, пасажирських терміналів, наземних служб та іншої критичної інфраструктури.

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