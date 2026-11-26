Біженці з України стали важливою частиною ринку праці Європейського Союзу. Зокрема, завдяки ефективній інтеграції, вони допомагають долати нестачу робочої сили та наслідки старіння населення у країнах Центральної та Східної Європи.

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Про це на Конференції з питань європейської економічної інтеграції-2026 заявив віцепрезидент Європейського центробанку (ЄЦБ) Борис Вуйчич. Таким чином він спростував поширювані деякими європейськими політиками заяви про те, що українські біженці слугують лише категорією видатків з національних бюджетів країн, що надали їм притулок.

Біженці активно інтегруються у приймаючих країнах

Борис Вуйчич назвав приплив працівників з України, який активізувався із початком повномасштабної російської агресії, одним із фактором, що допоміг побороти негативні демографічні динаміки у Східній і Центральній Європі.

"Українські біженці успішно інтегрувалися в ринок праці, збільшивши пропозицію робочої сили та підтримавши економічну активність", – наголосив Борис Вуйчич.

Яскравим прикладом таких змін він назвав Польщу. За словами віцепрезидента ЄЦБ, українці допомогли заповнити дефіцит робочої сили в секторах, де рівень вакансій був особливо високим, зокрема у:

виробництві;

будівництві;

транспорті;

послугах з розміщення.

"У ширшому сенсі, імміграція може збільшити доходи шляхом інвестицій та поглиблення капіталу, тоді як висококваліфікована міграція також може сприяти розвитку людського капіталу та продуктивності", – наголосив Вуйчич.

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Тому він закликає країни ЄС інвестувати в навчання працівників, розвиток професійних навичок та інтеграцію мігрантів, щоб зменшити наслідки демографічної кризи.

Українці активно виходять на роботу у Німеччині

Слова представника ЄЦБ безпосередньо спростовують заяви деяких антиукраїнських політиків, які виставляють українців лише отримувачами соціальних виплат у Європі. Цьому суперечать навіть статистичні дані.

Наприклад, згідно із даними німецького Інституту досліджень ринку праці та професій (IAB), у липні 2026 року в Німеччині було працевлаштовано 409,7 тисячі українців – це на 63 тисячі осіб (або на 18,3%) більше, ніж у липні 2025 року. Попри те, що загалом за цей період зайнятість у Німеччині скоротилася на 180 тисяч осіб, частка працюючих серед працездатних українців зросла з 36,2% до 39,9.

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Як вже повідомляв OBOZ.UA, українці стали суттєвою частиною ринку праці Чехії і вже працюють на більшості місцевих підприємств. Водночас абсолютна більшість роботодавців не готова до їхнього повернення в Україну чи втрати ними права на легальне працевлаштування.