У 2027 році на автомобілістів у країнах Європи чекають зміни правил дорожнього руху, систем оплати автомагістралей та екологічних обмежень. Зокрема, у Євросоюзі оновлять механізм стягнення штрафів за порушення ПДР, а також зміниться принцип дії віньєток у деяких країнах і тарифи на користування платними дорогами.

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Зміни зумовлені низкою законодавчих рішень, ухвалених протягом цього або попередніх років. Це означає, що автомобілістам доведеться враховувати не лише нові тарифи, а й різні правила оплати доріг, екологічні вимоги та механізми відповідальності за порушення за кордоном.

Європейський Союз

До 20 липня 2027 року держави Євросоюзу мають імплементувати оновлені правила транскордонного обміну інформацією про порушення ПДР. Вони дадуть змогу ефективніше встановлювати власників автомобілів з іноземною реєстрацією та стягувати з них штрафи за такі порушення, скоєні в інших країнах об'єднання:

небезпечний обгін;

перетин суцільної лінії;

рух проти напрямку;

втеча з місця ДТП;

небезпечне паркування;

недотримання безпечної дистанції;

порушення правил в'їзду до екологічних зон.

Повідомлення про порушення за загальним правилом мають надсилати не пізніше ніж через 11 місяців після події. Воно повинно містити інформацію про порушення та порядок оскарження і бути оформлене мовою реєстраційного документа автомобіля або іншою передбаченою директивою мовою.

Крім того, якщо адміністративний штраф остаточно набрав чинності, а його сума перевищує 70 євро, країна, де сталося порушення, зможе звернутися до держави реєстрації автомобіля або проживання порушника по допомогу зі стягненням коштів. Водночас автоматичного стягнення кожного штрафу не передбачено – процедура має відповідати визначеним законодавством умовам.

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Ще одна зміна стосується екологічного стандарту Euro 7. Згідно з Регламентом ЄС 2024/1257 від 24 квітня 2024 року, із 29 листопада 2026 року він застосовуватиметься до нових типів легкових автомобілів і фургонів, а з 29 листопада 2027 року – до всіх нових автомобілів цих категорій.

Стандарт передбачає, зокрема, обмеження викидів частинок від зношування гальм та вимоги до довговічності батарей електромобілів. Власникам автомобілів, які вже перебувають в експлуатації, замінювати їх через запровадження Euro 7 не потрібно.

Головні історії дня

Австрія

З 2027 року Австрія повністю перейде на цифрові дорожні віньєтки, тому наклейка 2026 року стане останньою паперовою, а її дія завершиться 31 січня 2027 року. Згідно з даними ASFINAG, з 1 січня тарифи для легкових автомобілів категорії B зростуть і коштуватимуть:

1 день – 9,80 євро;

10 днів – 13 євро;

2 місяці – 32,60 євро;

рік – 108,90 євро.

Важливо врахувати правила активації цифрових віньєток. Якщо приватна особа купує річну або двомісячну віньєтку онлайн через офіційний магазин ASFINAG, вона почне діяти не раніше ніж через 18 днів. Це обмеження не поширюється на придбання в офіційних пунктах продажу, де можна оформити віньєтку з негайним початком дії.

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Бельгія

З 1 травня 2027 року в Бельгії планують запровадити цифрову дорожню віньєтку для автомобілів, фургонів і кемперів масою до 3,5 тонни. Вона буде прив'язана до номерного знака та стосуватиметься користування регіональними дорогами й автомагістралями, тому автомобілістам, які їздять лише місцевими дорогами, купувати її не потрібно.

Придбати віньєтку можна буде з 2 квітня. Як повідомили у Фламандському податковому управлінні, річна вартість залежатиме від екологічного класу автомобіля:

90 євро – для транспортних засобів без викидів;

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100 євро – для автомобілів Euro 4 і вище;

125 євро – для автомобілів Euro 0-3.

Також передбачені короткострокові варіанти на 1 день, 10 днів, 1 місяць і 2 місяці. Вимога поширюватиметься не лише на автомобілі з бельгійською реєстрацією, а й на іноземні транспортні засоби. Водночас остаточні практичні умови ще можуть уточнюватися.

Ще одна зміна – з 1 червня 2027 року набуде чинності новий Кодекс дорожнього руху, який замінить правила, що діяли з 1976 року. Він передбачає зокрема такі нововведення:

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на дорогах із дозволеною швидкістю понад 50 км/год буде прямо встановлена вимога дотримуватися дистанції щонайменше у дві секунди;

скасують окрему мінімальну швидкість 70 км/год на автомагістралях, однак рух із невиправдано низькою швидкістю залишатиметься забороненим;

буде врегульовано заборону обгону автомобіля, який сам уже здійснює обгін;

у фламандських житлових зонах, позначених як зони спільного використання, діятиме швидкість пішохода.

Хорватія

З 1 березня 2027 року Хорватія має запустити нову систему електронної оплати проїзду автомагістралями. Вона передбачає відмову від традиційних пунктів оплати зі шлагбаумами: автомобілі зможуть проїжджати без зупинок під спеціальними порталами, які зчитуватимуть номерні знаки, йдеться на сайті уряду.

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Для легкових автомобілів масою до 3,5 тонни передбачена реєстрація номерного знака та платіжного засобу. Також можна буде користуватися пристроєм ENC, який застосовується в чинній системі.

Для важкого транспорту електронний пристрій або автоматичне зчитування номерів будуть обов'язковими.

Італія

В Італії перенесли запровадження структурних обмежень для дизельних автомобілів (легкових і комерційних) стандарту Euro 5 у чотирьох північних регіонах – з 1 жовтня 2026 року на 1 жовтня 2027 року. Згідно з офіційною газетою уряду, це:

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Ломбардія;

П'ємонт;

Венето;

Емілія-Романья.

Водночас відтермінування не означає, що всі такі автомобілі зможуть без обмежень їздити до зазначеної дати. Регіони можуть запроваджувати обмеження раніше або використовувати альтернативні заходи зі скорочення викидів. Крім того, окремі міста мають власні екологічні зони та правила доступу.

Наприклад, у Мілані продовжує діяти зона Area B, де обмеження залежать від екологічного класу транспортного засобу.

Чехія

Ухвалений цьогоріч закон змінить термін дії одноденної віньєтки для легкових автомобілів категорії D1. З 1 січня 2027 року вона діятиме не до опівночі обраного календарного дня, а протягом 24 годин від моменту активації (наприклад, з 15:00 до 15:00 наступного дня). Водночас вартість електронних віньєток залишиться на рівні 2026-го:

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1 день – 230 чеських крон;

10 днів – 300 крон;

30 днів – 480 крон;

рік – 2570 крон.

Угорщина

З 1 січня 2027 року в Угорщині на 1,3% зростуть тарифи на електронні віньєтки. На сайті Національної компанії з управління автомагістралями вказано такі ціни для легкових автомобілів категорії D1:

1 день – 5630 форинтів;

10 днів – 6990 форинтів;

1 місяць – 11 320 форинтів;

річна на всю країну – 62 560 форинтів;

річна обласна – 7280 форинтів.

Водночас для окремих територій передбачено спеціальні тарифи. Зокрема, для регіону M1 діятиме пільгова річна віньєтка вартістю 15 000 форинтів для категорії D1.

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Зростуть і додаткові платежі за користування платними дорогами без належної віньєтки. Базова доплата становитиме 28 150 форинтів за умови сплати протягом 60 днів, а після цього строку – 96 970 форинтів.

Франція

У Франції у 2027 році продовжать діяти екологічні зони ZFE, правила в'їзду до яких залежать від екологічної категорії автомобіля Crit'Air. Єдиного загальнонаціонального рішення про заборону руху всіх автомобілів немає – обмеження визначають місцеві органи влади, наприклад:

Великий Париж – обмеження поширюються на автомобілі Crit'Air 3 та старших категорій, а наприкінці 2026 року завершується перехідний період, протягом якого не застосовуються санкції за окремі порушення;

– обмеження поширюються на автомобілі Crit'Air 3 та старших категорій, а наприкінці 2026 року завершується перехідний період, протягом якого не застосовуються санкції за окремі порушення; Ліон – обмеження для Crit'Air 3 та старших категорій, а з 1 січня 2028 року заплановано заборону для Crit'Air 2 у центральній зоні;

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Швейцарія

У Швейцарії вартість річної дорожньої віньєтки у 2027 році залишиться незмінною – 40 швейцарських франків як за традиційну наклейку, так і за електронну віньєтку, прив'язану до номерного знака. Вона діятиме з 1 грудня 2026 року до 31 січня 2028-го і буде обов'язковою для транспортних засобів, що користуються дорогами, на які поширюється дорожній збір.:

легкових автомобілів;

мотоциклів;

причепів;

кемперів масою до 3,5 тонни

За проїзд відповідними автомагістралями без віньєтки передбачений штраф 200 франків. Крім того, порушнику доведеться придбати саму віньєтку за 40 франків.

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Словаччина

На відміну від Чехії, одноденна віньєтка для легкових автомобілів у Словаччині діє до кінця обраного календарного дня, а не протягом повних 24 годин після придбання. Діятимуть такі тарифи:

1 день – 8,10 євро;

10 днів – 10,80 євро;

30 днів – 17,10 євро;

365 днів – 90 євро.

Водіям варто враховувати, що наведені тарифи є чинною тарифною таблицею оператора eznamka, який може переглянути їх у 2027 році.

Іспанія

В Іспанії з 1 січня 2026 року для автомобілів на іспанській реєстрації став обов'язковим підключений аварійний маячок V16. Він оснащений GPS і передає координати зупиненого автомобіля до системи DGT 3.0, щоб попереджати інших учасників руху про небезпеку.

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Водночас у дорожній службі DGT зазначають, що для українців та інших водіїв на іноземних номерах передбачено виняток. Автомобілі, які перебувають в Іспанії в режимі міжнародного руху, можуть використовувати традиційні аварійні трикутники або інший аналогічний пристрій, передбачений законодавством країни реєстрації.

Нідерланди

У Нідерландах з 1 січня 2027 року зростуть тарифи покілометрової оплати для вантажівок – на 2,6% через індексацію відповідно до інфляції.

Крім того, завершиться дія тимчасової знижки 22,3%, яку запровадили з 1 вересня до 31 грудня 2026 року. Через це фактичні витрати перевізників зростуть відчутніше, ніж лише на величину індексації.

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Для звичайних легкових автомобілів до 3,5 тонни державні автомагістралі Нідерландів залишаються безкоштовними.

Польща

У Польщі система e-TOLL передбачає оплату за користування визначеними ділянками доріг насамперед для важкого транспорту. Для легкових автомобілів до 3,5 тонни безкоштовними залишаються державні ділянки таких автомагістралей:

A2 Конін – Стрикув;

A4 Вроцлав – Сосниця.

Водночас проїзд залишається платним на концесійних ділянках, зокрема:

A1 Гданськ – Торунь;

A2 Свєцко – Конін;

A4 Краків – Катовіце,.

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Що варто врахувати українським водіям

Українцям, які планують подорожувати Європою автомобілем у 2027 році, варто заздалегідь перевірити правила оплати доріг і місцеві обмеження. Насамперед слід врахувати такі моменти:

перед поїздкою до Бельгії потрібно буде придбати цифрову віньєтку, якщо маршрут проходитиме регіональними дорогами або автомагістралями;

потрібно буде придбати цифрову віньєтку, якщо маршрут проходитиме регіональними дорогами або автомагістралями; в Австрії з 2027 року не буде нових паперових віньєток, а двомісячну та річну цифрові віньєтки при онлайн-купівлі приватною особою потрібно оформлювати заздалегідь;

з 2027 року не буде нових паперових віньєток, а двомісячну та річну цифрові віньєтки при онлайн-купівлі приватною особою потрібно оформлювати заздалегідь; у Чехії одноденна віньєтка діятиме 24 години, тоді як у Словаччині вона й надалі прив'язана до календарного дня;

одноденна віньєтка діятиме 24 години, тоді як у вона й надалі прив'язана до календарного дня; у Хорватії потрібно буде враховувати нову систему електронної оплати автомагістралей;

потрібно буде враховувати нову систему електронної оплати автомагістралей; у Франції та Італії перед поїздкою варто перевіряти екологічний клас автомобіля та місцеві обмеження;

та Італії перед поїздкою варто перевіряти екологічний клас автомобіля та місцеві обмеження; штрафи за порушення ПДР у країнах ЄС можуть надходити навіть після повернення додому.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння в Україні загрожує лише адміністративна відповідальність – однак суттєва. Так, за законодавством штраф може становити від 17 000 до 51 000 грн – залежно від тяжкості порушення.