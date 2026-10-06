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У ЄС без попереджень скасували важливий для українців поїзд: що сталося

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Ілюстрація - поїзд
Поїзд Франкфурт-на-Майні – Прага – Перемишль скасовано. Ілюстративне зображення. Джерело: Pexels/SHOX ART

Чеська компанія Leo Express з 5 жовтня призупинила міжнародний залізничний маршрут, що з'єднував німецький Франкфурт-на-Майні, чеську Прагу та польський Перемишль – саме це місто для багатьох українців слугувало "воротами" у Євросоюз. Пасажирам, які придбали квитки на скасовані рейси, обіцяють повну компенсацію.

Про це фактично без попередження, за день до скасування рейсів, заявив речник компанії Еміль Седларжик. Він назвав головною причиною рішення масштабні ремонтні роботи на німецькій залізничній інфраструктурі, пише Interia.

Чому скасували маршурт

За словами Сердларжика, ремонтні роботи на коліях у Німеччині унеможливили дотримання стабільного графіка руху та забезпечення належного рівня сервісу.

"Рух практично щодня за іншим розкладом, із перебоями, об'їздами та постійними відхиленнями від маршруту є неприйнятним. Через поточну ситуацію ми вирішили не продовжувати експлуатацію цієї лінії цього року", – заявив речник Leo Express.

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Наразі остаточні терміни відновлення курсування поїзда залишаються невідомими. Компанія веде переговори з німецьким національним оператором Deutsche Bahn щодо можливих параметрів майбутнього розкладу.

Пасажирам, які купили квитки на дати після 5 жовтня, повернуть кошти відповідно до чинних європейських норм пасажирських перевезень.

Що відомо про рейс

Залізничний рейс Перемишль – Прага – Франкфурт-на-Майні був одним із найдовших у Європі – його протяжність становила близько 1300 км, а час у дорозі – орієнтовно 20 годин. Сполучення пропрацювало трохи більше двох місяців після офіційного запуску 31 липня поточного року.

Задум керівництва Leo Express полягав у створенні прямого альтернативного сполучення між Східною та Західною Європою для заміни авіаперельотам та автомобільним поїздкам. Маршрут обслуговували тривагонні склади (зокрема з одним спальним вагоном), сформовані з модернізованих вагонів, раніше придбаних у Deutsche Bahn, із можливістю вибору жіночих або змішаних купе.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у поїздах "Укрзалізниці" з’являться нові пасажирські вагони. Очікується, що до кінця 2029 року компанія отримає їх загалом одразу 102 – договір про постачання укладено з "Крюківським вагонобудівним заводом". Вартість проєкту перевищує 1 млрд грн – його буде профінансовано за підтримки держави. Частина вагонів буде призначена для перевезення осіб у інвалідних візках.

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