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У всьому світі зростуть ціни на популярний в Україні продукт: яка причина

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
573
Ілюстрація - банани в супермаркеті
Виробники бананів готуються до найгіршого року за багато років. Джерело: Magnific

Зміни клімату і геополітичні конфлікти б'ють по світовому виробництву тропічних фруктів. Через це продажі бананів у 2027 році можуть різко скоротитися, а ціни, відповідно, зрости – зокрема й в Україні.

Як повідомляє Bloomberg, відповідне застереження озвучив генеральний директор Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес. Він прогнозує, що наступний рік може стати для галузі найважчим за останні десятиліття.

"Індустрія зіштовхнулася з екстремальними погодними умовами та геополітичними збоями. Економіка вирощування тропічних фруктів стає дедалі дорожчою", – сказав Лопес Флорес.

Стабільність під загрозою

Довгий час банани залишалися одним із найстабільніших продуктів у споживацькому кошику. За даними ОЕСР, у 2025 році експортний виторг від продажу бананів сягнув $12,8 мільярда.

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Водночас виробники роками працюють із мінімальною маржою, зіштовхуючись із високими ризиками цілорічних постачань та швидкої псування фруктів.За словами Лопеса Флореса, негативний вплив на галузь уже спричинили:

  • конфлікти на Близькому Сході позначилися на цінах на паливо, добрива та пакувальні матеріали;
  • посилення Ель-Ніньйо (підвищення температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану)спричиняє сильні зливи в найбільших експортерах бананів – Еквадорі та Перу. Через це врожаї затоплюються, рослини частіше хворіють, а інфраструктура руйнується;
  • через посухи у басейні Амазонки знизився рівень води в Панамському каналі – ключовому логістичному вузлі для регіону.

На цьому тлі Chiquita Brands International вже розпочала попередні переговори з ритейлерами щодо постачань та цін на наступний рік. Попри те, що більшість бананів продається за довгостроковими контрактами з фіксованими цінами, виробники намагатимуться закласти зростаючі видатки у нові угоди.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні тепличні помідори подорожчали на 10% за тиждень, а зростання цін триває вже третій тиждень поспіль. Станом на 25 жовтня виробники пропонували томати за 55-80 грн/кг, хоча в середньому вони все ще на 22% дешевші, ніж рік тому.

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