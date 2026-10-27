У всьому світі зростуть ціни на популярний в Україні продукт: яка причина

Зміни клімату і геополітичні конфлікти б'ють по світовому виробництву тропічних фруктів. Через це продажі бананів у 2027 році можуть різко скоротитися, а ціни, відповідно, зрости – зокрема й в Україні.

Відео дня

Як повідомляє Bloomberg, відповідне застереження озвучив генеральний директор Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес. Він прогнозує, що наступний рік може стати для галузі найважчим за останні десятиліття.

"Індустрія зіштовхнулася з екстремальними погодними умовами та геополітичними збоями. Економіка вирощування тропічних фруктів стає дедалі дорожчою", – сказав Лопес Флорес.

Стабільність під загрозою

Довгий час банани залишалися одним із найстабільніших продуктів у споживацькому кошику. За даними ОЕСР, у 2025 році експортний виторг від продажу бананів сягнув $12,8 мільярда.

Водночас виробники роками працюють із мінімальною маржою, зіштовхуючись із високими ризиками цілорічних постачань та швидкої псування фруктів.За словами Лопеса Флореса, негативний вплив на галузь уже спричинили:

конфлікти на Близькому Сході позначилися на цінах на паливо, добрива та пакувальні матеріали;

цінах на паливо, добрива та пакувальні матеріали; посилення Ель-Ніньйо (підвищення температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану)спричиняє сильні зливи в найбільших експортерах бананів – Еквадорі та Перу. Через це врожаї затоплюються, рослини частіше хворіють, а інфраструктура руйнується;

(підвищення температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану)спричиняє сильні зливи в найбільших експортерах бананів – Еквадорі та Перу. Через це врожаї затоплюються, рослини частіше хворіють, а інфраструктура руйнується; через посухи у басейні Амазонки знизився рівень води в Панамському каналі – ключовому логістичному вузлі для регіону.

РЕКЛАМА

На цьому тлі Chiquita Brands International вже розпочала попередні переговори з ритейлерами щодо постачань та цін на наступний рік. Попри те, що більшість бананів продається за довгостроковими контрактами з фіксованими цінами, виробники намагатимуться закласти зростаючі видатки у нові угоди.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні тепличні помідори подорожчали на 10% за тиждень, а зростання цін триває вже третій тиждень поспіль. Станом на 25 жовтня виробники пропонували томати за 55-80 грн/кг, хоча в середньому вони все ще на 22% дешевші, ніж рік тому.

Головні історії дня