Наступного року ціни на шоколад можуть стрімко зрости – явище Ель-Ніньйо вдарило по Еквадору, який є третім за обсягами виробником сировини у світі. Через постійні зливи цьогорічний врожай какао-бобів може становити 580 тис. тонн, або на 7% менше, аніж очікувалося. Від світових цін на какао-продукти залежить і вартість виробництва шоколаду та іншої кондитерської продукції в Україні.

Відео дня

Про це повідомляє Bloomberg. Ситуацію погіршує і неврожай какао-бобів у Західній Африці, на тлі якого трейдери покладали великі сподівання саме на Еквадор.

Але у жовтні на узбережжі країни, де росте більша частина какао-дерев, випала неймовірна кількість опадів – на понад 10 000% більше за історичну норму, наслідком чого стали:

затоплення угідь та відрізана логістика;

різке падіння якості сировини;

зростання хвороб дерев.

Що буде з виробництвом шоколаду

Для світового ринку це тривожний сигнал, бо останніми роками саме Еквадор був тією "подушкою безпеки", яка рятувала кондитерів від глобального дефіциту, перекриваючи провали поставок із Західної Африки. Тепер, коли негода накрила обидва регіони одночасно, ціни на какао ризикують надовго закріпитися вище історичних максимумів.

Ситуацію ускладнює і нова екологічна політика Європейського Союзу. Незабаром у ЄС запрацюють жорсткі правила боротьби з вирубкою лісів, які зроблять закупівлю какао в Західній Африці надто ризикованою для європейських компаній. Виробники шоколаду робили ставку саме на еквадорську сировину як на більш надійну та екологічну альтернативу, проте природа внесла в ці плани свої корективи.

РЕКЛАМА

Яких цін чекати Україні

Раніше президент асоціації Укркондпром Олександр Балдинюк пояснив, що собівартість шоколаду безпосередньо залежить від цін на какао-продукти, складні жири та еквіваленти какао-масла, які імпортує Україна. За його словами, світові ціни на какао стабілізувалися, але залишаються високими.

Крім того, українські виробники стикаються з перебоями електропостачання, кадровим дефіцитом і логістичними труднощами, але не можуть повністю перекласти зростання витрат на покупців, тому шукають способи оптимізувати виробництво та рецептури.

Головні історії дня

На ціни на шоколад впливатиме й сезонний фактор. Перед Новим роком попит на кондитерські вироби зростає, адже шоколад часто купують для дитячих подарунків. Через підвищений попит у цей період можливе сезонне подорожчання продукції.

Скільки зараз коштує шоколад

Ціни на плитки шоколаду у найбільших торгівельних мережах України сильно варіюються, залежно від бренду, країни виробника, частки какао у складі, наявності начинок та добавок. Власний моніторинг OBOZ.UA показав, що ціни на шоколад від поширених у країні брендів в супермаркетах такі:

РЕКЛАМА

Millennium (пористий молочний, білий або чорний, 85-90 г) – 65,90-70,90 грн;

Millennium Gold (110 г із горіхами) – 98,50 грн;

(110 г із горіхами) – Roshen (молочний, 80-90 г) – 67,90–72,90 грн;

РЕКЛАМА

Світоч (молочний з начинкою, 90 г) – 70,80 грн;

(молочний з начинкою, 90 г) – Корона (молочний без добавок, 85 г) – 84,40 грн;

(молочний без добавок, 85 г) – Milka (молочний з альпійським молоком, 90 г) – 88,90-99,00 грн.

Також OBOZ.UA повідомляв, що найближчим часом європейські виробники планують посилити експорт дешевшого вершкового масла в Україну. Це може спричинити падіння цін на цей продукт і посилення тиску на вітчизняних виробників.