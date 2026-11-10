У відомих фінансових компаніях в Україні знайшли російських слід: кого перевірив НБУ

Ділову репутацію низки українських мікрофінансових та фінансових компаній визнали небездоганною. Виявилося, що вони приховували російське громадянство або податкове керівниці компанії, якій належать частки у бізнесі.

Відео дня

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ). Приводом для перевірки після регулятором стала публікація відповідних журналістських розслідувань, які пізніше підтвердили державні органи.

Кого покарав НБУ

ТОВ "Бі Ел Джи Мікрофінанс" (працює на ринку під брендом мікрофінансової організації – МФО – Cashpoint).

ТОВ "ФК "Кредіплюс" (FinX, не слід плутати з іншою МФО CreditPlus).

ТОВ "Мілоан" .

. ТОВ "ФК "Фінмар".

ПТ "Донкредит".

Ділову репутацію співвласників цих МФО та фінансових компаній теж визнали небездоганною. Йдеться про Родіона Бутко, швейцарську компанію Bredley CH AG та українську ТОВ "Берег-Груп".

"Національний банк здійснить подальші заходи реагування щодо зазначених надавачів фінансових послуг у зв’язку з визнанням їхньої ділової репутації небездоганною", – попередили у НБУ.

За нормами українського законодавства, подібні рішення зазвичай ведуть до обмеження роботи фінансових установ, заборони на володіння частками в небанківському фінансовому ринку або повного позбавлення їх ліцензій за зв'язки з державою-агресором та подання недостовірної звітності регулятору

Яка причина

З'ясувалося, що керівник і член ради директорів Bredley CH AG Катерина Таттерсаль має громадянство та/або податкове резидентство Російської Федерації. За українським законодавством це є прямою ознакою небездоганної ділової репутації: якщо власник компанії має такі ознаки, це автоматично поширюється і на самі фінансові компанії, якими він володіє

РЕКЛАМА

Крім того, самі компанії та решта їхніх співвласників намагалися ввести НБУ в оману і свідомо надали недостовірну інформацію про відсутність у керівника швейцарської структури зв'язків із РФ.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у 2026 році в Україні завершили ліквідацію двох банків – "Конкорд" і Банк Національні інвестиції. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) закінчив процедури ліквідації цих установ і припинив виплачувати їхнім вкладникам гарантоване відшкодування. Ще три банки – РВС Банк, Мотор-Банк і PINbank – проходять інші етапи виведення з ринку.

Головні історії дня