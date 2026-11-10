У відомих фінансових компаніях в Україні знайшли російських слід: кого перевірив НБУ
Ділову репутацію низки українських мікрофінансових та фінансових компаній визнали небездоганною. Виявилося, що вони приховували російське громадянство або податкове керівниці компанії, якій належать частки у бізнесі.
Про це повідомили у Національному банку України (НБУ). Приводом для перевірки після регулятором стала публікація відповідних журналістських розслідувань, які пізніше підтвердили державні органи.
Кого покарав НБУ
- ТОВ "Бі Ел Джи Мікрофінанс" (працює на ринку під брендом мікрофінансової організації – МФО – Cashpoint).
- ТОВ "ФК "Кредіплюс" (FinX, не слід плутати з іншою МФО CreditPlus).
- ТОВ "Мілоан".
- ТОВ "ФК "Фінмар".
- ПТ "Донкредит".
Ділову репутацію співвласників цих МФО та фінансових компаній теж визнали небездоганною. Йдеться про Родіона Бутко, швейцарську компанію Bredley CH AG та українську ТОВ "Берег-Груп".
"Національний банк здійснить подальші заходи реагування щодо зазначених надавачів фінансових послуг у зв’язку з визнанням їхньої ділової репутації небездоганною", – попередили у НБУ.
За нормами українського законодавства, подібні рішення зазвичай ведуть до обмеження роботи фінансових установ, заборони на володіння частками в небанківському фінансовому ринку або повного позбавлення їх ліцензій за зв'язки з державою-агресором та подання недостовірної звітності регулятору
Яка причина
З'ясувалося, що керівник і член ради директорів Bredley CH AG Катерина Таттерсаль має громадянство та/або податкове резидентство Російської Федерації. За українським законодавством це є прямою ознакою небездоганної ділової репутації: якщо власник компанії має такі ознаки, це автоматично поширюється і на самі фінансові компанії, якими він володіє
Крім того, самі компанії та решта їхніх співвласників намагалися ввести НБУ в оману і свідомо надали недостовірну інформацію про відсутність у керівника швейцарської структури зв'язків із РФ.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, у 2026 році в Україні завершили ліквідацію двох банків – "Конкорд" і Банк Національні інвестиції. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) закінчив процедури ліквідації цих установ і припинив виплачувати їхнім вкладникам гарантоване відшкодування. Ще три банки – РВС Банк, Мотор-Банк і PINbank – проходять інші етапи виведення з ринку.