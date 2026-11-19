Українські удари нафтопереробних заводах в Росії спричинили у країні-агресорці найгіршу паливну кризу з часів розпаду Радянського Союзу – виробництво бензину впало практично вдвічі. Аби стабілізувати ситуацію, Кремлю довелося запровадити надзвичайні заходи та посилити імпорт до максимуму.

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Про це повідомляє Financial Times. Журналісти наголошують, що ситуація, у якій опинилася Росія, ставить під сумнів її здатність експортувати 3 млн тонн дизельного пального до США.

"Росія поступово змінює своє становище на світовому ринку нафтопродуктів, переходячи з основного центру експорту палива на дедалі важливіший ринок імпорту. Це вражаючий поворот", – наголошує провідний аналітик з досліджень нафтопереробки та моделювання в Kpler Суміт Рітолія.

Згідно з даними Kpler, морський імпорт бензину у жовтні досяг позначки у 390 тис. тонн. Особливо Росія посилила постачання із Марокко, Туреччини, Індії та Єгипту.

Крім того, у липні Білорусь експортувала до РФ рекордну кількість бензину, а загалом відтоді Росія імпортувала понад 600 тис. тонн білоруського бензину. Це змусило режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка перенаправити поставки з інших експортних ринків та запустити свої нафтопереробні заводи практично на повну потужність.

За словами міністра енергетики Казахстану Єрлана Аккенженова, його країна з літа поставила до Росії 8000 тонн бензину. Така диверсифікація свідчить про те, що Росія докладає всіх зусиль для забезпечення додаткових поставок бензину.

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"Йдеться вже не просто про врегулювання епізодичного регіонального дефіциту. Це стає дедалі важливішою частиною зусиль Росії щодо збалансування внутрішніх поставок бензину на тлі перебоїв в роботі нафтопереробних заводів", – сказав Рітолія.

Аналітик наголошує, що причина – саме атаки українських дронів на НПЗ. Особливо проблематичними для РФ є удари по високотехнологічним сучасним заводам, які мають мають вищий вихід бензину.

Посилаючись на два джерела у нафтопереробній галузі, Reuters пише, що з кінця жовтня атаки українських безпілотників скоротили сукупні обсяги переробки сирої нафти на НПЗ в Росії на 45% – з понад 700 до 400 тис. метричних тонн на день (близько 3 млн барелів).

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Лише протягом останнього тижня кількість заводів, чию роботу було порушено або зупинено, зросла з 9 до 15 (з 35 найбільших НПЗ загалом). Це може посилити ситуацію на світових ринках палива та перешкодити угоді щодо експорту дизельного палива до Сполучених Штатів, укладену між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, всі чотири танкери, які за домовленістю між США і РФ мали доставити до Сполучених Штатів російський "дизель", розвернулися і вирушили в іншому напрямку. Це означає, що виконання паливної угоди, яку широко критикували в Україні та Євросоюзі, опинилася під загрозою зриву.