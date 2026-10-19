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У ПриватБанку розповіли, чи дійсні долари 1996 року: чи приймають обмінники та банки такі купюри

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
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У ПриватБанку розповіли, чи дійсні долари 1996 року
У ПриватБанку розповіли, чи дійсні долари 1996 року. Джерело: НБУ

Рік випуску доларів не може бути приводом для відмови у їх прийнятті банками та обмінними пунктами. Навпаки, вони мають приймати банкноти всіх років, починаючи з 1914-го – зокрема, 1996-го, 2013-го тощо. Однак є умова: дизайн та елементи захисту таких купюр повинні повністю відповідати вимогам Федеральної резервної системи США (ФРС, аналог центрального банку).

Про це повідомили в ПриватБанку. Там зазначили:

  • У самих США "жодні "старі" долари з обігу не вилучали". – а навіть якщо це й почне відбуватися, процес триватиме багато років.
  • Юридично різниці між банкнотами різних років немає.

"Паніка щодо "старих" доларів вигідна тим, хто може отримати їх за окремим курсом. Який зазвичай значно нижчий за реальний", – акцентували в банку.

Які долари називають старими

Які долари називають старими. Джерело: ПриватБанк

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Банки та обмінники не приймають старі долари? Скаржтеся НБУ

При цьому підкреслюється: політика уряду США полягає в тому, що всі дизайни банкнот ФРС залишаються законним платіжним засобом або юридично дійсними для платежів незалежно від того, коли були випущені – і НБУ дотримується цієї позиції. Відповідно, якщо банк чи обмінник відмовляються приймати у вас банкноту виключно через рік випуску, це порушує вимоги регулятора.

У такому разі, наголошується, варто поскаржитися на установу Нацбанку, яка вам відмовила. Зробити це можна за посиланням.

Так само, підкреслюється, скаржитися слід, якщо обмінники готові прийняти старі долари тільки за заниженим курсом. Наприклад, зменшуючи його на 10 копійок на 1 доларі.

Банки та обмінники мають обмінювати долари 1996 року

Банки та обмінники мають обмінювати долари 1996 року. Джерело: ПриватБанк

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас підвищення облікової ставки НБУ з 15,5% до 16% річних не призведе до автоматичного зростання прибутковості всіх депозитів. Адже кожен банк визначатиме умови – залежно від власної потреби в коштах, термінів залучення вкладів та ринкової ситуації.

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