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У Польщі "полюють" на іноземців: про яку небезпеку попередили українців

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
1,8 т.
У Польщі "полюють" на іноземців
У Польщі "полюють" на іноземців. Джерело: atlanticcouncil.org

У Польщі розслідують схему, за якою через фіктивні компанії реєстрували заяви про доручення роботи іноземцям. За даними Окружної прокуратури в Лодзі, на 130 таких фірм зареєстрували 11 485 неправдивих заяв. Фактично людям пропонували формальну підставу для в’їзду та перебування, за якою не стояли ні роботодавець, ні вакансія.

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній компанії з працевлаштування. Там зазначили:

  • Такі заяви про доручення роботи іноземцям можуть бути підставою для перетину кордону й отримання робочих віз.
  • Тому фактично створювали видимість працевлаштування, за якою не стояли ні роботодавець, ні вакансія.
  • У схемі фігурують, зокрема, організатори-українці.

"Головна загроза в згаданій ситуації полягає в тому, що про фіктивність роботодавця працівник може дізнатися лише після приїзду. Коли кошти вже витрачено, а законність перебування в країні під питанням", – йдеться в повідомленні.

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Втім, зазначається, українці можуть убезпечити себе від шахраїв – і не потрапити в неприємну ситуацію після приїзду до Польщі. Для цього їм варто ще до виїзду з України:

  • Перевірити агентство з працевлаштування в польському Національному реєстрі агентств зайнятості (KRAZ).
  • Перевірити дані безпосереднього роботодавця в Центральному реєстрі та інформації про господарську діяльність (CEIDG) або Національному судовому реєстрі (KRS), звіривши назву, реєстраційні дані й адресу.
  • Вимагати проєкт договору, назву підприємства, адресу робочого місця та відомості про те, хто виплачуватиме зарплату.

"Тривожним сигналом є відмова посередника назвати роботодавця. Законна пропозиція завжди передбачає конкретне підприємство, на яке наймають працівника. Також має насторожувати пропозиція оформити запрошення без участі самого підприємства, тобто без договору та підтвердження від роботодавця. У таких випадках від пропозиції краще відмовитися", – радять фахівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці є ключовою іноземною робочою силою польської економіки. На початку 2026 року в цій країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України, що становило майже 68% усіх працевлаштованих іноземців.

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