У Monobank помітили нову комісію за перекази: у банку пояснили, чи доведеться українцям платити

У соцмережах та медіа, нещодавно поширювалась інформація, що Monobank з 18 жовтня нібито запровадить комісію 0,5% за переказ власних коштів на картки інших банків, оскільки відповідні зміни з’явилися в тарифах. Водночас у банку уточнили, що поки запроваджувати таку комісію не планують, тому з 18 жовтня нові умови не почнуть діяти.

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Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський. Інформація про можливу зміну умов почала активно поширюватися 5 жовтня. У тарифах monobank помітили новий пункт щодо переказів власних грошей клієнта на картки інших українських банків.

Згідно з оприлюдненою редакцією документа, умови мали залежати від платіжної системи картки отримувача. За переказ власних коштів на картку Visa іншого банку комісія не передбачалася, тоді як за аналогічну операцію на Mastercard була вказана комісія 0,5% від суми переказу.

Саме це і стало підставою для повідомлень про те, що перекази з Monobank нібито стануть платними. У тарифах також фігурувала конкретна дата – 18 жовтня 2026 року. Передбачалося, що саме тоді нові умови можуть набути чинності.

Банк спростував запровадження комісії

На повідомлення у соцмережах відреагував співзасновник monobank Олег Гороховський. Він заявив, що банк наразі не планує вводити комісію за такі перекази.

"Комісію за перекази на картки інших банків поки що вводити не плануємо. Коли вирішимо ввести, я вас проінформую", – написав Гороховський. Таким чином, сам факт появи нового тарифу в документах ще не означає, що з 18 жовтня з клієнтів автоматично почнуть стягувати додаткові 0,5%.

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Навіть у разі запровадження такого тарифу він не означав би появу комісії за всі операції карткою monobank. Йдеться саме про переказ грошей на картку іншого банку, а не про оплату товарів чи послуг. Тобто звичайна оплата карткою в супермаркеті, кафе, на АЗС або під час покупки в інтернет-магазині під потенційну комісію 0,5% не підпадала б.

За деякі перекази комісія вже існує

При цьому повністю безкоштовними всі перекази monobank і зараз не є. В актуальних тарифах банку передбачена комісія 0,9% за переказ власних коштів на картку або рахунок, емітований небанківським надавачем платіжних послуг. До таких операцій, зокрема, можуть належати перекази на сервіси на кшталт NovaPay.

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Окремі тарифи застосовуються і в інших випадках – наприклад, коли клієнт здійснює операцію не за рахунок власних, а за рахунок кредитних коштів. Тому перед великим переказом клієнту в будь-якому разі варто звертати увагу на суму комісії, яку застосунок показує перед остаточним підтвердженням операції.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Monobank запустив у дитячому застосунку кнопку "Попросити гроші", дитина вказує суму й може додати пояснення, після чого батьки отримують сповіщення та вирішують, переказувати кошти чи відмовити. На відповідь батькам дають 24 години, а для дітей встановили обмеження – не більше п'яти запитів на гроші на день.