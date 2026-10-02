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У магазинах українцям продають товар з хитрощами та маніпуляціями: з чим слід бути обережним під час покупок

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
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У магазинах українцям продають товар з хитрощами та маніпуляціями
У магазинах українцям продають товар з хитрощами та маніпуляціями. Джерело: БЕБ, коллаж OBOZ.UA

У Києві під час продажу українцям рідин для електронних сигарет застосовують цілу низку фінансових маніпуляцій. Серед іншого, приховують найменування товарів в офіційних фіскальних чеках, а також оформляють безготівкові платежі як покупки побутової техніки.

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори зазначають: головним об’єктом маніпуляцій є концентрований нікотин.

"Окремі нікобустери або відкрито продавали через касу всупереч забороні, або повністю приховували від обліку, видаючи їх під виглядом "подарунка" до набору", – йдеться в матеріалі.

Які маніпуляції використовують у вейп-шопах

Загалом, зазначають автори матеріалу, вони перевірили умови продажу рідин для "електронок" у 6-ти точках у столичному Оболонському районі. І "жодна... не пройшла перевірку без зауважень".

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"Ми зафіксували системне приховування номенклатури підакцизних товарів навіть у тих випадках, коли покупцеві видавали офіційний фіскальний чек", – констатують аналітики.

Зокрема, зазначають вони, часто продавці здійснюють безготівкову оплату за продукцію під виглядом купівлі "побутової техніки" з реєстрацією в Дніпрі. А в одній із точок:

  • Гроші прийняли на приватну картку фізичної особи.
  • Після цього покупцеві видали "чек, що має ознаки розбіжності з фактичним способом оплати".

"Окремої уваги заслуговує товарна маскування. На всіх перевірених точках продажу рідини та компоненти подавалися як звичайні харчові добавки. Однак кожен із продавців під час спілкування відкрито визнавав, що це складові саме для самозамісу, який буде використано для електронних сигарет", – розповіли аналітики.

Відтак, зазначили вони, є всі підстави вважати, що така продукція підпадає під дію антитютюнового законодавства. А отже, "продані речовини мають чіткі ознаки невідповідності нормам права".

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

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