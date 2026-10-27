У Києві здають квартири за 3-5 тис. грн: який вигляд має це дешеве житло. Фото

Оренда житла в Києві залишається досить дорогою, однак на сайтах оголошень ще можна знайти бюджетні варіанти. Зокрема, одну з квартир здають за 3000 грн на місяць, а за 5000 грн можна орендувати однокімнатне помешкання площею 38 кв. м або навіть двокімнатну квартиру площею 48 кв. м, щоправда, вартість комунальних послуг потрібно оплачувати додатково.

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OBOZ.UA Наприкінці жовтня 2026 року на платформі OLX з'явилися кілька пропозицій із місячною орендною платою від 3000 до 5000 грн. Усі три варіанти розташовані в різних частинах столиці, а їхні умови помітно відрізняються.

Однокімнатна квартира за 5000 грн на Березняках

Один із варіантів бюджетної оренди розташований на вулиці Павла Тичини, 21, у житловому масиві Березняки. За даними оголошення, це однокімнатна квартира загальною площею 38 кв. м, яку здають за 5000 грн на місяць.

Житло розташоване на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. У квартирі є балкон, а також меблі. В оголошенні зазначено, що помешкання має косметичний ремонт. Площа кухні становить 7 кв. м. Окрема перевага для орендарів із домашніми тваринами – власник дозволяє проживати із собакою середнього розміру.

Водночас у вказаних умовах оренди потрібно врахувати додаткові витрати, 5000 грн – це лише плата за житло, комунальні послуги оплачуються окремо. Поблизу будинку, за інформацією з оголошення, є дитячий садок, школа, ринок, магазини та зупинка громадського транспорту. До станції метро "Лівобережна" можна дістатися приблизно за 10 хвилин транспортом.

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Таким чином, за 5000 грн орендар отримує не мініатюрну квартиру, а помешкання площею 38 кв. м із балконом і меблями. Проте перед укладанням договору варто особисто оглянути стан квартири, уточнити комплектацію меблями й технікою та з'ясувати розмір комунальних платежів.

Двокімнатна квартира за 5000 грн у Новобіличах

Ще одна бюджетна пропозиція вирізняється тим, що йдеться про двокімнатну квартиру. Вона розташована на вулиці Мудрака, 23-Б, у районі Новобіличів Святошинського району. У старих адресних згадках ця вулиця може фігурувати під попередньою назвою Наумова.

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Загальна площа квартири становить 48 кв. м, а кухня займає 8 кв. м. Помешкання розташоване на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Кімнати ізольовані, санвузол роздільний, опалення централізоване. Стан житла в оголошенні визначений як житловий.

Квартира здається з меблями, однак без побутової техніки. За описом власника, у кожній кімнаті є необхідні меблі, у більшій кімнаті облаштоване спальне місце з двоспальним ліжком, а в меншій стоїть диван. Також передбачена засклена лоджія.

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Орендна плата становить 5000 грн на місяць, комунальні послуги оплачуються додатково. Власник дозволяє проживання з котом, маленьким собакою або собакою середнього розміру вагою до 25 кг. Серед переваг розташування – близькість до супермаркету "Сільпо", парку, магазинів, аптеки, школи, дитячого садка та зупинок транспорту.

За інформацією в оголошенні, до станції метро "Академмістечко" можна доїхати маршруткою приблизно за 10 хвилин або пройти пішки за 20-25 хвилин. Отже, за ту саму місячну плату, що й за однокімнатне житло на Березняках, тут пропонують дві кімнати й 48 кв. м площі. Основний нюанс – відсутність побутової техніки, тому майбутнім мешканцям слід заздалегідь уточнити, чи є в квартирі холодильник, пральна машина та плита, а також оцінити, скільки коштуватиме облаштування побуту.

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Найдешевший варіант – квартира за 3000 грн у Пущі-Водиці

Ще дешевше житло пропонують у Пущі-Водиці, в Оболонському районі Києва. В оголошенні, опублікованому 26 жовтня 2026 року, зазначена орендна плата 3000 грн на місяць. На платформі це найнижча ціна серед розглянутих пропозицій.

Квартира розташована на вулиці Максименка, 10, на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа становить лише 19 кв. м, а на кухню припадає 5 кв. м. За кількістю кімнат це однокімнатне помешкання.

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Водночас опис оголошення доволі стислий: у ньому вказані переважно адреса, поверх, площа та вартість оренди. Детальної інформації про ремонт, меблювання, побутову техніку, комунальні платежі й умови проживання з тваринами немає. Тому ці моменти потрібно уточнити безпосередньо в орендодавця.

Попри невелику площу, ціна може зацікавити людей, для яких головним критерієм є мінімальні щомісячні витрати на житло. Водночас перед переглядом варто попросити додаткові фотографії, з'ясувати, чи є окрема кухня та санвузол, у якому стані комунікації й чи придатне приміщення для постійного проживання.

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Що потрібно врахувати перед орендою дешевого житла

Усі три пропозиції показують, що бюджетна оренда в Києві може передбачати різні компроміси. В одному випадку за 5000 грн пропонують однокімнатну квартиру площею 38 кв. м із меблями, в іншому – двокімнатне помешкання площею 48 кв. м, але без побутової техніки. Найдешевший варіант коштує 3000 грн, проте його площа становить лише 19 кв. м, а інформації про умови проживання в оголошенні небагато.

Важливо також не плутати зазначену орендну плату з повною вартістю проживання. У перших двох оголошеннях комунальні послуги оплачуються додатково, а в третьому їхній порядок оплати потрібно уточнити. До витрат можуть додаватися застава, оплата послуг посередника та кошти на придбання необхідної техніки – якщо вона не входить у комплектацію квартири.

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Перед підписанням договору варто перевірити документи орендодавця, узгодити строк оренди, порядок розрахунків і повернення застави. Також потрібно особисто оглянути житло, перевірити сантехніку, опалення, електрику, вікна та двері, а всі домовленості щодо платежів зафіксувати письмово.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у більшості великих міст України здорожчали 1-кімнатні квартири. Найбільше – у Тернополі. За календарний рік вартість такого житла в ньому зросла на 26%, до 53 500 доларів (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вища за цей рівень, а половина – нижча).