У Києві обмежили ціни на таксі: скільки коштуватиме поїздка під час повітряної тривоги

Кабмін обмежив підвищення цін на таксі в Києві під час повітряної тривоги. За новими правилами, максимальна націнка становитиме 75% від базового тарифу. Таким чином, поїздка, яка до тривоги коштувала б умовно 300 грн, під час ворожої атаки обійдеться максимум у 525 грн.

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Для цього Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум із цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber і OPTI, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив: обмеження діятиме й в інших критичних ситуаціях. Зокрема, під час:

зупинки роботи громадського транспорту – зокрема метрополітену;

іншого форс-мажору, пов’язаного з логістикою у столиці.

"Пасажири зберігають можливість самостійно регулювати ціну. Але також будуть встановлені межі", – йдеться в повідомленні.

Скільки діятиме "пільгова націнка"

Водночас, зазначив Корецкий, обмеження цін діятиме не лише під час тривоги. Зокрема, передбачається, що "пільгова" націнка діятиме:

не менш як дві години після відбою тривоги червоного рівня;

або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту та рух мостами.

"Часто саме тоді попит на поїздки найвищий, а людям потрібно дістатися додому... Уряд уважно стежитиме за дотриманням зазначених правил", – підсумував прем’єр.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час однієї з останніх масштабних повітряних тривог у Києві ціни на таксі різко зросли. В окремих випадках дістатися з лівого берега на правий коштувало близько 1 400 грн.