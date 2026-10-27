У Києві обмежили ціни на таксі: скільки коштуватиме поїздка під час повітряної тривоги

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиНевідкладний збір на генератори для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 3 тис. грнКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі"Наказ застосовувати зброю був": Турчинов відповів на закиди щодо подій під час окупації Криму"Наказ застосовувати зброю був": Турчинов відповів на закиди щодо подій під час окупації КримуКоли садять озиму цибулю: сприятливі дати у листопадіКоли садять озиму цибулю: сприятливі дати у листопадіросійські окупантиОкупанти витісняють українське населення на Херсонщині і завозять росіян: у ГУР розкрили подробиціONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордонONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордонКличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. ФотоКличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. ФотоПутін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдетьсяПутін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдетьсяОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 рокуОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Києві обмежили ціни на таксі: скільки коштуватиме поїздка під час повітряної тривоги

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
252
Ілюстрація - таксі
У Києві обмежили ціни на таксі. Джерело: Pexels/emkanicepic

Кабмін обмежив підвищення цін на таксі в Києві під час повітряної тривоги. За новими правилами, максимальна націнка становитиме 75% від базового тарифу. Таким чином, поїздка, яка до тривоги коштувала б умовно 300 грн, під час ворожої атаки обійдеться максимум у 525 грн.

Для цього Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум із цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber і OPTI, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив: обмеження діятиме й в інших критичних ситуаціях. Зокрема, під час:

  • зупинки роботи громадського транспорту – зокрема метрополітену;
  • іншого форс-мажору, пов’язаного з логістикою у столиці.

"Пасажири зберігають можливість самостійно регулювати ціну. Але також будуть встановлені межі", – йдеться в повідомленні.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
2,5 т.
Навіть Індія "дала задню": хто перехопив нафтових покупців у Росії
2,5 т.
Навіть Індія "дала задню": хто перехопив нафтових покупців у Росії
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
2,6 т.
Мільйони біженців з України можуть залишитися за кордоном: чому навіть закінчення війни не змусить повернутися
2,6 т.
Мільйони біженців з України можуть залишитися за кордоном: чому навіть закінчення війни не змусить повернутися
Вікторія КарповаВікторія Карпова
1,8 т.
Списання боргів фізичної особи: чому самого факту неплатоспроможності недостатньо
1,8 т.
Списання боргів фізичної особи: чому самого факту неплатоспроможності недостатньо

Скільки діятиме "пільгова націнка"

Водночас, зазначив Корецкий, обмеження цін діятиме не лише під час тривоги. Зокрема, передбачається, що "пільгова" націнка діятиме:

  • не менш як дві години після відбою тривоги червоного рівня;
  • або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту та рух мостами.

"Часто саме тоді попит на поїздки найвищий, а людям потрібно дістатися додому... Уряд уважно стежитиме за дотриманням зазначених правил", – підсумував прем’єр.

Кабмін обмежив підвищення цін на таксі в Києві під час повітряної тривоги

Кабмін обмежив підвищення цін на таксі в Києві під час повітряної тривоги. Джерело: Сергей Корецкий

Як повідомляв OBOZ.UA, під час однієї з останніх масштабних повітряних тривог у Києві ціни на таксі різко зросли. В окремих випадках дістатися з лівого берега на правий коштувало близько 1 400 грн.

Схожі теми
УкраїнатаксіціниМіністерство розвитку громад, територій та інфраструктури УкраїниМіністерство економіки УкраїниСергій КорецькийСергій Корецький
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!