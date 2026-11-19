За останні три місяці кількість квартир для оренди в Києві збільшилася на 87%, а середня вартість однокімнатного житла знизилася за рік на 9% – до 15 тис. грн на місяць. Найбільше нових пропозицій з'явилося в Дарницькому районі, а найдешевше однокімнатне житло можна знайти в Деснянському – у середньому за 8 тис. грн.

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Відповідні дані наводить дослідження аналітичного сервісу ЛУН, яке є в розпорядженні медіа. Статистика свідчить про поступове збільшення вибору для орендарів, хоча темпи виходу нових квартир на ринок уже не такі високі, як на початку осені.

У Києві на 87% побільшало квартир для оренди

Столичний ринок оренди житла восени продемонстрував суттєве збільшення пропозиції. За останні три місяці кількість квартир, доступних для найму, зросла на 87%. Особливо помітним це стало у вересні, коли за один місяць кількість доступних помешкань збільшилася на 49%. У жовтні тенденція продовжилася, але темпи приросту були скромнішими – ще 12%.

Загальний орендний фонд Києва, за оцінкою аналітиків, становить щонайменше 313 тис. квартир. До цієї кількості входять не лише помешкання, які зараз шукають орендарів, а й ті, у яких люди вже проживають на умовах оренди. Важливо розрізняти загальний орендний фонд і кількість актуальних пропозицій. Перша цифра показує масштаб ринку, тоді як друга відображає, скільки квартир власники виставляють для пошуку нових мешканців.

Збільшення кількості оголошень означає, що люди, які шукають житло, отримують більше варіантів для порівняння. Власникам квартир, своєю чергою, доводиться враховувати конкуренцію та реальні можливості потенційних орендарів.

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Скільки коштує оренда квартир в Києві

На тлі збільшення пропозиції вартість оренди житла в столиці знизилася порівняно з минулим роком. Найдоступнішими залишаються однокімнатні квартири, хоча навіть їхня ціна суттєво залежить від району, стану ремонту, розташування та близькості до транспортної інфраструктури. За даними ЛУН, середні місячні ставки оренди в Києві становлять:

однокімнатна квартира – 15 тис. грн (приблизно 330 доларів), це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року;

двокімнатна квартира – 21 тис. грн (близько 460 доларів), річне зниження також становить 9%; трикімнатна квартира – 35 тис. грн (приблизно 760 доларів), таке житло подешевшало за рік на 12%.

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Отже, найбільше у відсотковому співвідношенні знизилася вартість оренди трикімнатних помешкань. Водночас у грошовому вимірі різниця між орендою однокімнатної та трикімнатної квартири залишається значною – 20 тис. грн щомісяця.

Для орендарів це означає, що вибір житла в столиці став ширшим, а середні ставки за основними категоріями квартир нижчі, ніж торік. Проте остаточна вартість конкретного помешкання може помітно відрізнятися від середнього показника.

У яких районах Києва найбільше зросла кількість квартир для оренди

Найбільше нових пропозицій у жовтні з'явилося в Дарницькому районі. На нього припало 16,2% усіх квартир, які вперше виставили на ринок оренди. При цьому середня вартість однокімнатного помешкання тут становить 13,5 тис. грн на місяць.

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Другу позицію посів Голосіївський район із часткою 13,1%. Оренда однокімнатної квартири тут обходиться в середньому у 19 тис. грн. На третьому місці опинився Шевченківський район, де зафіксували 11,6% нових пропозицій, а середня місячна ставка за однокімнатне житло становить 20 тис. грн. Розподіл нових оголошень та середньої вартості оренди однокімнатних квартир у жовтні має такий вигляд:

Район Києва Частка нових пропозицій Середня оренда 1-кімнатної квартири Дарницький 16,2% 13 500 грн Голосіївський 13,1% 19 000 грн Шевченківський 11,6% 20 000 грн Дніпровський 11% 12 000 грн Солом'янський 11% 15 000 грн Печерський 10,4% 32 000 грн Оболонський 7,5% 13 000 грн Святошинський 7,5% 13 000 грн Подільський 6,9% 18 000 грн Деснянський 5% 8 000 грн

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Таким чином, найбільше нових квартир власники пропонують у Дарницькому районі. Водночас, найдорожче однокімнатне житло серед районів столиці – на Печерську, де середня ставка сягає 32 тис. грн на місяць. Найбільш бюджетним варіантом залишається Деснянський район. Тут за однокімнатну квартиру в середньому просять 8 тис. грн, тобто вчетверо менше, ніж на Печерську.

Варто також звернути увагу на лівобережну частину столиці. На Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони разом припадає близько 32% усіх нових пропозицій орендного житла. Зазначається, що це майже третина квартир, які вперше з'явилися на ринку за відповідний період.

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У яких містах України побільшало квартир для оренди

Збільшення пропозиції орендного житла поступово поширюється й на інші регіони. При цьому динаміка ринку в різних містах суттєво відрізняється залежно від періоду.

Наприклад, у вересні Київ демонстрував зростання кількості квартир, які хоча б раз протягом місяця були представлені на ринку оренди, на 19,7%. Натомість у низці західних міст пропозиція скорочувалася. Найбільше зниження зафіксували:

в Ужгороді – на 31%;

у Луцьку – на 27,4%;

в Івано-Франківську – на 26,6%;

у Львові – на 8,3%.

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Однак уже в жовтні ситуація змінилася. У Києві кількість квартир, які протягом місяця були представлені на ринку, збільшилася ще на 21%. Водночас приріст почав фіксуватися і в більшості інших обласних центрів. Найбільше пропозиція зросла в таких містах:

Тернопіль – на 55,7%;

Вінниця – на 50,9%;

Луцьк – на 31,3%;

Миколаїв – на 31,2%;

Харків – на 16,9%;

Дніпро – на 15,1%;

Одеса – на 13,7%.

Єдиним обласним центром серед досліджених, де в жовтні кількість квартир на ринку скоротилася, став Львів. Там показник зменшився на 4,3%. Отже, після вересневого скорочення пропозиції в частині західних міст ринок у жовтні почав відновлюватися.

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Де в Україні найдорожча оренда квартир

Попри збільшення кількості оголошень, вартість оренди в українських містах залишається дуже різною. Найдорожче однокімнатне житло серед наведених міст пропонують в Ужгороді. Середня місячна ставка тут становить 32 тис. грн.

Причому за рік оренда однокімнатних квартир в обласному центрі Закарпаття подорожчала на 51%, це один із найбільш помітних річних приростів серед міст, наведених у дослідженні. Високі ціни також зафіксовані у Львові та Івано-Франківську:

Місто Середня оренда 1-кімнатної квартири Зміна за рік Ужгород 32 000 грн +51% Львів 25 300 грн +49% Івано-Франківськ 22 900 грн +49% Одеса 12 000 грн +14%

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Таким чином, західні регіони продовжують залишатися серед найдорожчих напрямків для орендарів. Зокрема, в Ужгороді середня вартість однокімнатної квартири більш ніж удвічі перевищує київський показник. В Одесі ситуація інша: середня оренда однокімнатного житла становить 12 тис. грн на місяць. Однак навіть там ціни за рік зросли на 14%.

Збільшення кількості доступних квартир створює для орендарів ширші можливості вибору. Якщо раніше пошук помешкання міг вимагати швидкого ухвалення рішення через обмежену кількість пропозицій, то тепер потенційні мешканці можуть порівнювати більше варіантів за ціною, районом та умовами проживання.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у жовтні 2026 року найбільше зросла конкуренція за довгострокову оренду однокімнатних квартир – особливо у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Водночас, українці активніше цікавляться і приватними будинками.