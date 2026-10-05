У країні ЄС масово встановлюють сонячні станції на балконах: чи варто українцям купувати панелі

У Німеччині кількість зареєстрованих "сонячних станцій на балконах" перевищила 1,3 млн, типова система може виробляти близько 600-900 кВт·год на рік і частково скорочувати споживання електроенергії з мережі. В Україні 800-ватна система за сприятливих умов теоретично може дати до близько 900 кВт·год на рік та заощадити до 3,9 тис. грн, однак для роботи під час відключень потрібні акумулятор і відповідний автономний інвертор.

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Про це свідчать дані щодо розвитку балконної сонячної генерації в Німеччині. OBOZ.UA розібрався, навіщо німці встановлюють "сонячні станції на балконах", скільки електроенергії вони можуть виробити, скільки коштують та чи є сенс українцям робити так само.

Як працюють "сонячні станції на балконах"

Принцип максимально простий. Зазвичай комплект складається з однієї або двох сонячних панелей, кріплення, невеликого інвертора та кабелю для підключення. Панелі встановлюють на балконі – найчастіше на зовнішній стороні огорожі. Вони виробляють постійний струм, а інвертор перетворює його на змінний, придатний для використання домашньою електромережею.

Коли світить сонце, отримана електроенергія використовується приладами, які в цей момент працюють у квартирі. Наприклад, вона може забезпечувати частину споживання холодильника, роутера, ноутбука, телевізора та іншої техніки.

У результаті квартира просто забирає менше електроенергії із загальної мережі, а лічильник фіксує менше споживання. Повністю забезпечити звичайну квартиру електроенергією така міністанція, як правило, не здатна. Її завдання інше – зменшити постійне денне споживання та відповідно рахунок за світло.

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До 900 кВт·год електроенергії на рік

Типова балконна система за сприятливих умов може виробляти приблизно 600-900 кВт·год на рік. Результат залежить від потужності панелей, регіону, орієнтації балкона, затінення та кута встановлення. Якщо панелі закріплені вертикально на огорожі, виробіток зазвичай буде нижчим. Якщо їх можна розташувати під оптимальнішим кутом до сонця – отримати вдасться більше.

Для невеликого домогосподарства це потенційно дозволяє скоротити споживання електроенергії з мережі приблизно на 10-25%, хоча реальна економія залежить від того, скільки виробленої енергії мешканці встигають використати.

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І саме тут є один із головних нюансів балконної генерації. Найбільше електроенергії панелі виробляють удень, коли багато людей перебувають на роботі, а споживання квартири мінімальне. Тому найвигідніша така система для домогосподарств, де вдень постійно працює техніка або хтось перебуває вдома.

Чому у Німеччині встановили вже понад мільйон таких станцій

Одна з головних причин популярності – значне спрощення правил. Для балконних установок у Німеччині потужність інвертора обмежена 800 Вт, тоді як сумарна потужність самих сонячних модулів може бути більшою.

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Такий формат дозволяє розглядати невелику установку швидше як побутове електрообладнання, ніж як повноцінну сонячну електростанцію. Власнику не потрібно проходити той самий комплекс процедур, який необхідний для великих систем.

Важливий і житловий фактор. Значна частина населення Німеччини мешкає в орендованих квартирах. Орендар не може самостійно встановити десятки панелей на даху багатоквартирного будинку, а ось компактна система на балконі відкриває доступ до власної сонячної генерації.

Скільки коштує така установка

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Готовий комплект у Німеччині можна придбати приблизно за 500 євро, хоча фактична ціна залежить від кількості та потужності панелей, інвертора, кріплень і наявності акумулятора. Комплекти продають не лише спеціалізовані компанії, а й звичайні магазини, це також сприяло масовому поширенню технології.

Водночас акумулятор суттєво змінює як можливості системи, так і її вартість. Без нього вироблену вдень електроенергію потрібно одразу спожити. Акумулятор дозволяє накопичити частину виробітку і використати його ввечері, коли сонце вже не світить, а споживання квартири часто зростає.

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Чи врятують такі панелі під час відключення світла

Тут є принципове обмеження, адже звичайна мережева балконна сонячна станція без акумулятора та відповідного інвертора не стає резервним джерелом живлення під час блекауту. Якщо зовнішня мережа знеструмлюється, стандартний мережевий інвертор також припиняє подачу енергії.

Таке рішення необхідне з міркувань безпеки – щоб під час аварійних або ремонтних робіт домашня генерація не подавала напругу в мережу. Тому для українця, який розглядає сонячні панелі насамперед як захист від відключень, потрібна вже інша конфігурація – акумулятор та інвертор, здатний працювати автономно від зовнішньої мережі.

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Взимку та влітку результат відрізняється в рази

Ще один нюанс – сезонність сонячної генерації. Одна й та сама система влітку та взимку може показувати кардинально різний результат. День узимку коротший, сонце стоїть нижче, а хмарність може суттєво скорочувати виробіток. Тому розраховувати, що невелика балконна установка однаково забезпечуватиме електроенергією квартиру протягом усього року, не варто.

Для прикладу, розрахунок для 800-ватної системи на південній стороні у Харкові показує, що вертикально встановлені панелі потенційно можуть виробити близько 626 кВт·год за рік. При цьому сезонний розрив значний, орієнтовний виробіток може коливатися приблизно від 20 кВт·год у грудні до 72 кВт·год у вересні. Якщо ті самі панелі встановити під більш ефективним кутом, річний виробіток теоретично може наблизитися до 900 кВт·год.

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Скільки на цьому може заощадити українець

За чинного тарифу для населення 4,32 грн за кВт·год теоретична максимальна економія від 900 кВт·год власного виробітку становитиме – 900 × 4,32 = 3888 грн на рік. Тобто за ідеального сценарію домогосподарство могло б зменшити річні витрати на електроенергію майже на 3,9 тис. грн.

Однак на практиці економія може бути меншою. Щоб отримати всі 3888 грн, необхідно фактично використати весь виробіток панелей замість електроенергії з мережі. Якщо вдень квартира майже нічого не споживає, а акумулятора немає, використати весь потенціал системи не вдасться.

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За умовної вартості комплекту 500 євро, або близько 25,3 тис. грн, проста окупність за максимально сприятливого сценарію становитиме приблизно 6,5-7 років. Якщо ж фактичний виробіток або власне споживання нижчі, строк окупності відповідно збільшується.

А чи можна поставити "сонячні станції на балконах" в Україні

Технічно – так. Сонячні панелі можна встановлювати і в українських квартирах, однак просто скопіювати німецьку модель один в один не вийде.

Одна з головних проблем – взаємодія домашньої генерації із загальною електромережею. Якщо власник не оформив відповідний механізм роботи з мережею, система повинна бути налаштована так, щоб не віддавати надлишкову електроенергію назовні.

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Для продажу надлишків електроенергії потрібне відповідне оформлення, двонаправлений облік та договірні відносини з учасниками ринку. Тому для простого побутового варіанта логічніше будувати систему так, щоб генерація використовувалася всередині квартири або накопичувалася в акумуляторі.

Другий нюанс – сам балкон. Зовнішній фасад багатоквартирного будинку та окремі його конструкції можуть належати до спільного майна співвласників. Тому перш ніж монтувати важкі панелі із зовнішнього боку огорожі, варто з'ясувати вимоги конкретного будинку та погодити роботи з ОСББ або управителем, якщо це необхідно.

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Окреме питання – безпека кріплення. Сонячна панель має значну площу і на висоті зазнає серйозного вітрового навантаження, тому звичайного саморобного кріплення може бути недостатньо.

Чи є в цьому сенс для українців

Якщо розглядати систему виключно як інвестицію заради економії на чинному побутовому тарифі, швидкої окупності очікувати не варто. За наведеним розрахунком це близько семи років навіть за доволі сприятливих умов.

Проте для України є ще один фактор, якого немає в звичайному розрахунку окупності, – енергетична автономність. Система з акумулятором та автономним інвертором може не лише скорочувати рахунок, а й підтримувати роботу критично важливих приладів під час відключень. Залежно від потужності це можуть бути роутер, ноутбук, освітлення, заряджання телефонів та інша малопотужна техніка.

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Однак дві-три панелі на балконі не варто сприймати як повноцінну заміну централізованому електропостачанню. Особливо взимку, коли виробіток сонячної генерації в Україні різко падає. Саме тому німецька модель найкраще працює там, де її основне завдання – постійно зменшувати денне споживання з мережі, а не забезпечувати повну автономність квартири.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, під час встановлення сонячних панелей у квартирі фахівці радять звертати увагу не лише на площу наявної ділянки, а й на орієнтацію будинку. Адже від того, у який бік світу "дивитиметься" прилад, залежатиме й обсяг виробленої ним енергії.