У країні ЄС масово скорочують персонал: куди ще можуть влаштуватися українці

Для українців, які шукають роботу в Польщі, найбільше перспектив відкривається в оборонній промисловості, машинобудуванні, логістиці та сфері послуг, тоді як у низці традиційних виробництв тривають скорочення. Середня зарплата в польському бізнес-секторі становить 9345 злотих брутто (108 тис. грн), однак роботодавці дедалі вибірковіше наймають працівників і насамперед шукають кваліфікованих фахівців.

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Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування, пише "Мінфін". Його фахівці проаналізували зміни зайнятості в польських галузях за третій квартал 2026 року, спираючись на статистику Головного статистичного управління Польщі (GUS).

У яких галузях Польщі зростає кількість робочих місць

Найпомітніше збільшення зайнятості у третьому кварталі 2026 року зафіксували у виробництві електроніки, транспортного та промислового обладнання. Саме ці напрями демонструють позитивну динаміку на тлі скорочень в інших частинах промислового сектору.

Особливо показовою є ситуація у виробництві транспортного обладнання. Якщо автомобільна промисловість втрачає працівників, то підприємства, які випускають інші види транспорту та техніки, навпаки, нарощують зайнятість. Зокрема, до цієї категорії належать виробництво залізничної, авіаційної, суднобудівної та окремих видів військової техніки. Загальна кількість зайнятих у цьому напрямі збільшилася до 60,3 тис. осіб.

Для порівняння, виробництво автомобілів залишається одним із найбільших роботодавців серед промислових напрямів – тут працюють 194,7 тис. осіб. Проте за рік галузь втратила 6,7 тис. працівників. Зростання промислового сектору відбувається не рівномірно, а концентрується навколо окремих виробництв, які отримують нові замовлення та інвестиції.

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Важливо також розуміти, що наведені показники відображають зміну загальної кількості зайнятих, а не кількість актуальних вакансій. Тобто зростання чисельності працівників свідчить про розширення відповідних напрямів, але саме по собі не означає, що підприємства відкрили таку саму кількість нових пропозицій роботи.

Оборонна промисловість Польщі створює нові робочі місця

Одним із важливих чинників зростання зайнятості стають державні інвестиції в оборонне виробництво. Польща розширює можливості власного військово-промислового комплексу, а разом із новими замовленнями підприємства отримують потребу в додатковому персоналі.

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Показовим прикладом стали оголошені наприкінці жовтня інвестиційні проєкти трьох підприємств польського оборонного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa – Jelcz, Rosomak та Bumar-Łabędy. Загальна вартість запланованих вкладень становить майже 1,3 млрд злотих. Реалізація цих проєктів, за інформацією Міністерства розвитку та технологій Польщі, передбачає створення понад 220 нових робочих місць.

Такі вкладення впливають не лише на самі підприємства, а й на суміжні виробництва, які забезпечують їх комплектуючими, обладнанням та іншими необхідними ресурсами. Розширення виробничих потужностей формує додаткову потребу в технічних спеціалістах, інженерах і кваліфікованих робітниках.

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У Gremi Personal зазначають, що саме оборонна промисловість стає одним із напрямів, де попит на персонал має перспективи подальшого зростання. Водночас, важливу роль відіграватимуть інфраструктурні проєкти та розвиток окремих напрямів машинобудування.

Де в Польщі продовжують скорочувати працівників

На протилежному боці опинилися галузі, які стикаються зі зменшенням зайнятості. Насамперед це автомобільне виробництво, а також меблева та легка промисловість. Автомобільний сектор залишається великим роботодавцем, однак річне скорочення на 6,7 тис. працівників свідчить про труднощі, з якими стикаються підприємства цього напряму.

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Водночас, скорочення зайнятості не означає, що вся автомобільна промисловість припинила наймати людей. Ідеться про загальну зміну чисельності персоналу, яка може бути результатом оптимізації виробництва, перегляду витрат та зміни потреб підприємств.

Меблева й легка промисловість також продовжують втрачати працівників. Для цих напрямів важливими залишаються витрати на виробництво, конкуренція та обсяги замовлень. У таких умовах роботодавці можуть скорочувати штати або відкладати розширення підприємств.

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Отже, українцям, які шукають роботу в Польщі, варто враховувати не лише загальну кількість вакансій, а й ситуацію в конкретній галузі. Професії, які ще нещодавно мали стабільний попит, можуть поступово втрачати актуальність, тоді як технічні спеціальності стають перспективнішими.

Скільки платять працівникам у Польщі

На тлі змін на ринку праці продовжують зростати й зарплати, хоча темпи підвищення оплати праці поступово сповільнюються. За розрахунками, середня місячна зарплата в польському бізнес-секторі у третьому кварталі 2026 року становила 9345 злотих брутто. За рік цей показник збільшився на 6,1%, або на 537 злотих.

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Водночас офіційна статистика GUS свідчить про певне уповільнення зростання заробітків. У вересні номінальні зарплати в річному вимірі підвищилися на 5,9%, тоді як інфляція становила 4,1%.

Таким чином, заробітки продовжують зростати швидше за загальний рівень цін, однак розрив між цими показниками не є надто великим. Крім того, польські підприємства обережніше ставляться до збільшення витрат на персонал. За даними Національного банку Польщі (NBP), компанії передусім намагаються втримати ключових спеціалістів, а не проводити масштабне підвищення оплати праці для всіх працівників.

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Для українців, які вже перебувають у Польщі або планують переїзд заради працевлаштування, ситуація залишається неоднозначною. З одного боку, ринок поступово стабілізується, з іншого – роботодавці стають вимогливішими до кандидатів і не поспішають масово збільшувати штати.

За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, попит на працівників стає більш вибірковим. Він наголошує, що зниження загального попиту на персонал не означає, що кваліфікованих фахівців стало легше знайти. Потреба в працівниках зберігається в оборонній промисловості, окремих напрямах машинобудування, логістиці, роздрібній торгівлі та HoReCa – сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році у Польщі почнуть діяти нові загальноєвропейські правила протидії відмиванню коштів. Через них, аби зробити покупку на суму понад 10 тис. євро, українським біженцям треба буде надати універсальний ідентифікатор особи (PESEL).