У кого в Україні зарплати за рік зросли на 78%: названо професії

В Україні за останній рік найбільше зросли зарплати спеціалістів з інформаційної безпеки та авторів (на 78%). Станом на листопад 2026 року до десятки посад із найшвидшим підвищенням оплати також увійшли фахівці виробництва, сервісу й автоматизації.

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Про це свідчать дані Work.ua щодо зарплат у вакансіях по всій Україні. Загальний середній показник становить 31 000 грн – на 15% більше, ніж рік тому.

Інформаційна безпека, автори та програмісти ЧПУ

Спеціаліст з інформаційної безпеки – 40 000 грн, зростання на 78%. Такий працівник займається захистом інформації та правилами безпечної роботи інформаційних систем. Наприклад, ДП "ІНФОТЕХ" у своїй вакансії зазначає серед його обов’язків розроблення документації для авторизації систем із безпеки, а також створення й оновлення політик інформаційної безпеки.

Автор – 53 500 грн, також плюс 78% за рік. Основна робота такого фахівця – створювати тексти. Їхній зміст і формат залежать від конкретного замовлення: автор розробляє матеріал відповідно до теми та завдання.

Програміст ЧПУ – 70 000 грн, зростання на 65%. Це найбільша зарплата серед наведених десяти посад. Фахівець розробляє та впроваджує програми, за якими працюють верстати з числовим програмним керуванням. Харківський обласний центр зайнятості в описі такої роботи називає програмування токарного й фрезерного обладнання, підбір різального інструменту та оснащення для оброблення деталей.

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Виготовлення макетів, лазерна різка та рекламації

Макетчик – 57 500 грн, плюс 64%. Він виготовляє макети: переносить задум або креслення у фізичну форму, готує та збирає елементи виробу. Конкретні матеріали й технології залежать від того, які макети потрібні роботодавцю.

Оператор лазерної різки – 42 500 грн, плюс 63%. Такий працівник керує обладнанням, яке вирізає деталі лазером: готує його до роботи, запускає різання та стежить за якістю результату.

Головні історії дня

Менеджер з рекламацій – 42 500 грн, зростання на 63%. Він опрацьовує претензії клієнтів і координує усунення недоліків. У меблевій компанії ELIO, як вона зазначає у вакансії, до цієї роботи входять реєстрація звернень, з’ясування причин дефектів, організація сервісних виїздів і контроль виготовлення деталей для заміни. Менеджер супроводжує звернення до розв’язання питання клієнта.

Паркування, управління, автоматизація та ретуш

Паркувальник – 26 700 грн, плюс 60% за рік. Він допомагає організувати розміщення автомобілів на парковці та стежить за порядком паркування. Менеджер організацій – 40 000 грн, також плюс 60%. Його робота пов’язана з організацією та координацією робочих процесів, узгодженням завдань і контролем їх виконання.

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Інженер з автоматизації – 48 000 грн, зростання на 60%. Цей фахівець працює над системами, які автоматично керують обладнанням або процесами: розробляє технічні рішення, налаштовує їх і підтримує роботу.

Ретушер – 35 500 грн, плюс 58%. Він обробляє цифрові зображення: виправляє візуальні недоліки, коригує колір і світло, готує фотографії до подальшого використання.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.