Мобільний оператор "Київстар" оголосив про перегляд тарифів на пакети кіно і телебачення "Київстар ТБ". Зокрема, абонплата за пакет "Преміум HD" становитиме 299 грн на місяць, а за "Дорослий", "Кіно Ультра" та "Плюс" – 99 грн.

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Ціни зростуть вже з 1 грудня 2026 року і діятимуть як для чинних, так і для нових користувачів. Про це повідомили у самій компанії і зазначили, що вартість пакетів не змінювалася протягом останніх п'яти років.

Як зміняться ціни

Нові тарифи поширюватимуться на всіх користувачів відповідних пакетів – і тих, хто вже користується платформою, і нових абонентів. З 1 грудня 2026 року ціни зростуть наступним чином:

"Преміум HD" – з 200 до 299 грн/міс;

– з 200 до 299 грн/міс; "Дорослий" – з 50 до 99 грн/міс;

– з 50 до 99 грн/міс; "Кіно Ультра" – з 50 до 99 грн/міс;

– з 50 до 99 грн/міс; "Плюс" – з 50 до 99 грн/міс.

Чому ціни та телебачення зростуть

У компанії пояснили, що за п'ять років роботи платформа суттєво розширила пропозицію контенту. Крім фільмів, серіалів, мультфільмів і телеканалів, сервіс розвиває власні продукти, які, зокрема, підтримують українське кіно.

Водночас, за словами представників платформи, зростають витрати на придбання контенту та розвиток сервісу. Оновлення вартості пакетів має допомогти підтримувати якість послуг, надалі розширювати бібліотеку та створювати ексклюзивний контент.

Мобільні тарифи вже зросли

Раніше у грудні "Київстар" вже переглянув умови конвергентної лінійки "Все Разом", яка поєднує мобільний зв'язок і домашній інтернет в одному пакеті. Одночасно оператор оновив тариф "Дитячий", а попередню серію пропозицій перевів до архіву. Головною зміною стало підвищення вартості пакетів.

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У середньому абонентам доведеться платити приблизно на 100 грн більше. Причому це не окреме коригування для певної категорії клієнтів, нові цінові умови поширилися відразу на декілька напрямків підключення.

Однією з особливостей оновлення стало те, що підвищення цін не супроводжувалося пропорційним розширенням пакетів послуг. Тобто абоненти отримали нову вартість обслуговування, але не побачили такого самого масштабного збільшення можливостей тарифів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у жовтні 2026 року українці здійснили 32 084 перенесення мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно на lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти "Київстару".

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