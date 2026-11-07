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У ДТЕК пояснили, чому після включення електроенергія може зникнуть: озвучено важливу пораду

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
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Електричне освітлення. Ілюстрація
Відключення електроенергії в Україні. Ілюстрація. Джерело: Michael Giugliano/Pexels

У ДТЕК радять не поспішати з увімкненням потужних електроприладів. Зокрема, компанія рекомендує зачекати щонайменше 30 хвилин після появи електроенергії. Це дозволить уникнути аварії, які можуть виникати одразу після відновлення енергопостачання.

Такі рекомендації опубліковано на сторінці ДТЕК. Після цього техніку варто вмикати поступово, а не всю одночасно. Наприклад, спочатку можна скористатися електрочайником, а вже після завершення його роботи вмикати бойлер або пральну машину. Особливо важливо дотримуватися цих рекомендацій мешканцям багатоквартирних будинків. Навіть якщо в окремій квартирі працює небагато техніки, одночасне ввімкнення потужних приладів десятками сусідів може створити надмірне навантаження на спільні електромережі.

Ще одна проблема – перепади напруги. За поясненням енергетиків, вони можуть виникати через нерівномірне навантаження на фази, пошкодження електрообладнання та використання резервних ліній після російських обстрілів.

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Якщо після відновлення електропостачання напруга залишається нестабільною, мешканцям варто звернутися до ОСББ, управителя будинку або оператора системи розподілу – залежно від того, де саме виникла проблема.

При цьому у ДТЕК наголошують, що енергетична інфраструктура продовжує зазнавати російських атак. Через пошкодження обладнання ремонтні бригади змушені працювати у складних умовах, а деякі лінії можуть тимчасово працювати за резервними схемами.

Отже, навіть якщо електроенергію повернули відповідно до графіка, це не гарантує відсутності локальної аварії. Поступове ввімкнення техніки допомагає зменшити ризик повторних знеструмлень.

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.

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