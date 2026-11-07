У ДТЕК пояснили, чому після включення електроенергія може зникнуть: озвучено важливу пораду

У ДТЕК радять не поспішати з увімкненням потужних електроприладів. Зокрема, компанія рекомендує зачекати щонайменше 30 хвилин після появи електроенергії. Це дозволить уникнути аварії, які можуть виникати одразу після відновлення енергопостачання.

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Такі рекомендації опубліковано на сторінці ДТЕК. Після цього техніку варто вмикати поступово, а не всю одночасно. Наприклад, спочатку можна скористатися електрочайником, а вже після завершення його роботи вмикати бойлер або пральну машину. Особливо важливо дотримуватися цих рекомендацій мешканцям багатоквартирних будинків. Навіть якщо в окремій квартирі працює небагато техніки, одночасне ввімкнення потужних приладів десятками сусідів може створити надмірне навантаження на спільні електромережі.

Ще одна проблема – перепади напруги. За поясненням енергетиків, вони можуть виникати через нерівномірне навантаження на фази, пошкодження електрообладнання та використання резервних ліній після російських обстрілів.

Якщо після відновлення електропостачання напруга залишається нестабільною, мешканцям варто звернутися до ОСББ, управителя будинку або оператора системи розподілу – залежно від того, де саме виникла проблема.

При цьому у ДТЕК наголошують, що енергетична інфраструктура продовжує зазнавати російських атак. Через пошкодження обладнання ремонтні бригади змушені працювати у складних умовах, а деякі лінії можуть тимчасово працювати за резервними схемами.

Отже, навіть якщо електроенергію повернули відповідно до графіка, це не гарантує відсутності локальної аварії. Поступове ввімкнення техніки допомагає зменшити ризик повторних знеструмлень.

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Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.

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