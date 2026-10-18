Цим фахівцям готові платити до 160 тис. грн: кого найбільше шукають роботодавці

В Україні на початку жовтня 2026 року налічувалося близько 225 тис. актуальних вакансій, а найбільше роботодавці потребували працівників торгівлі, промисловості, транспорту, будівництва та кваліфікованих технічних спеціалістів. Найвищі зарплатні пропозиції для окремих вакансій сягають 160 тис. грн для інженерів, 85 тис. грн для водіїв, 80 тис. грн для трактористів, 65 тис. грн для механіків та 60 тис. грн для електриків.

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Про ситуацію на українському ринку праці розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в коментарі медіа. За її словами, якщо раніше переважно кандидати конкурували за робочі місця, то тепер підприємства дедалі частіше змушені докладати додаткових зусиль, щоб знайти працівників із необхідними навичками.

Особливо відчутною нестача кадрів стала у сферах, які забезпечують роботу промисловості, транспорту, логістики, енергетики та будівництва. Саме там роботодавці потребують людей із практичними навичками, досвідом роботи з обладнанням і відповідною професійною підготовкою.

Водночас значна кількість відкритих вакансій не означає, що кожен кандидат може безперешкодно знайти роботу. На ринку зберігається невідповідність між навичками претендентів та вимогами підприємств. Через це одні роботодавці тривалий час не можуть закрити вакансії, тоді як частина шукачів роботи стикається з труднощами під час працевлаштування.

Кого найбільше шукають роботодавці в Україні

За інформацією Державної служби зайнятості, на початку жовтня 2026 року на Єдиному порталі вакансій налічувалося приблизно 225 тис. актуальних пропозицій роботи. Ресурс об'єднує вакансії самої служби зайнятості та оголошення провідних українських платформ із пошуку роботи.

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Найбільша кількість пропозицій зосереджена у сфері торгівлі. На неї припадає близько 35 тис. вакансій, або 16% від загальної кількості, це означає, що приблизно кожне шосте робоче місце, представлене на порталі, пов'язане саме з торгівлею.

Водночас, значний попит на працівників зберігається у промисловості, транспортній галузі, медицині та фінансовому секторі. Зокрема, найбільше вакансій роботодавці пропонують у таких сферах:

Сфера діяльності Кількість вакансій Торгівля близько 35 000 Промисловість близько 20 000 Транспорт близько 17 000 Медицина близько 10 000 Фінанси та аудит близько 10 000

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При цьому найбільша кількість вакансій не обов'язково свідчить про найвищі зарплати. Наприклад, торгівля залишається одним із найбільших роботодавців за кількістю пропозицій, однак найвищі зарплатні пропозиції фіксують для окремих технічних спеціалістів.

У сфері торгівлі та послуг підприємства найчастіше шукають продавців, адміністраторів, кухарів і пекарів. Такі працівники потрібні як великим торговельним мережам, так і невеликим підприємствам. У виробничому секторі особливо затребувані слюсарі, електрики, електромонтери, швачки, механіки та інші кваліфіковані робітники. Також роботодавці активно шукають водіїв, комплектувальників та експедиторів.

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Не менш важливим залишається попит на фахівців із вищою освітою та спеціалізованою підготовкою. Серед них – інженери, бухгалтери, лікарі, вчителі, медичні сестри та технологи. Водночас, знайти роботу можуть і люди без спеціальної професійної кваліфікації. Для них доступні вакансії вантажників, прибиральників, комірників і підсобних робітників.

За словами Жовтяк, сьогодні роботодавці звертають увагу не лише на наявність диплома, а й на практичні вміння кандидата та його готовність опановувати нові професійні навички.

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"Найбільші шанси мають не просто люди з конкретним дипломом, а ті, чиї навички відповідають реальним потребам економіки і хто готовий вчитися. Особливо затребувані робітничі професії, фахівці з виробництва, будівництва, транспорту, логістики, енергетики – усі, хто працює на відбудову та розвиток країни", – пояснила директорка Державної служби зайнятості.

Зарплати до 160 тисяч гривень: кому роботодавці готові платити найбільше

Однією з особливостей українського ринку праці стало зростання цінності кваліфікованої технічної праці. Через дефіцит спеціалістів підприємства готові пропонувати конкурентні умови працевлаштування, зокрема високі зарплати.

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За даними Жовтяк, найбільші зарплатні пропозиції сьогодні зустрічаються серед інженерів. Для окремих спеціалістів роботодавці готові встановлювати оплату до 160 тис. грн на місяць. Високі зарплати також пропонують водіям, трактористам, механікам та електрикам.

Проте важливо враховувати, що йдеться саме про найвищі зарплати, зазначені в окремих вакансіях, а не про середній заробіток усіх представників відповідних професій. Фактична оплата залежить від кваліфікації, досвіду, складності роботи, регіону та конкретного роботодавця.

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Наприклад, у вакансіях водіїв рівень доходу може суттєво відрізнятися залежно від категорії транспортного засобу, маршрутів, графіка та умов перевезень. Для інженерів визначальними можуть бути спеціалізація, професійний досвід, рівень відповідальності та складність виробничих процесів.

Тому зарплатні пропозиції у 160 тис. грн не слід сприймати як стандартний рівень оплати для всіх інженерів в Україні. Вони насамперед демонструють, скільки окремі підприємства готові платити за дефіцитні компетенції.

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Скільки платять у нерухомості, IT та управлінні персоналом

Попри значний попит на робітничі професії, конкурентні зарплати зберігаються й у сферах, пов'язаних із продажами, управлінням та інформаційними технологіями. За наведеними Жовтяк даними, у сфері нерухомості рівень зарплат становить близько 43 тис. грн, а в управлінні персоналом – приблизно 42 тис. грн. У сфері зв'язку та інформаційних технологій показник становить близько 35 тис. грн.

Професійна сфера Орієнтовна зарплата Нерухомість 43 000 грн Управління персоналом 42 000 грн Зв'язок та IT 35 000 грн

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При цьому різниця між зарплатами в межах однієї галузі може бути суттєвою. Наприклад, в IT працюють як спеціалісти технічної підтримки, так і розробники складних програмних продуктів. Відповідно, вимоги до кваліфікації та рівень винагороди можуть істотно відрізнятися.

Аналогічна ситуація спостерігається у сфері нерухомості, де фактичний дохід працівника може залежати від системи оплати, результатів продажів та комісійної винагороди.

Чому в Україні виник дефіцит працівників

Нестача кадрів на українському ринку праці пов'язана з низкою факторів, які одночасно впливають на можливості роботодавців залучати персонал. Одним із них є повномасштабна війна, яка змінила структуру зайнятості населення. Мобілізація, вимушене переміщення громадян, виїзд частини населення за кордон та зміни в роботі підприємств вплинули на доступність трудових ресурсів.

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Особливо складною ситуація є для галузей, де працівники повинні мати спеціальну підготовку, практичний досвід або відповідні професійні допуски. Підприємство не завжди може швидко замінити досвідченого електромонтера, механіка чи інженера людиною без підготовки.

Для виконання багатьох виробничих завдань необхідні професійні знання, досвід роботи з обладнанням і дотримання вимог безпеки. Водночас, відбудова пошкодженої інфраструктури, підтримання роботи енергетичних об'єктів, транспортної системи та промисловості формують додаткову потребу в технічних спеціалістах.

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У результаті роботодавці стикаються з ситуацією, коли вакансії є, але кандидатів із необхідною кваліфікацією недостатньо, це змушує підприємства переглядати підходи до найму. Окрім підвищення зарплат, вони можуть розширювати коло потенційних кандидатів, пропонувати навчання або адаптувати умови праці.

Роботодавці дедалі частіше готові брати людей без досвіду

Ще однією зміною на ринку праці стає зростання значення перенавчання та професійної адаптації. За словами Жовтяк, сьогодні важливими перевагами кандидатів є гнучкість, мобільність, цифрові навички та готовність опановувати нові професії.

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Формальна освіта залишається важливою, але не завжди є єдиним визначальним критерієм під час працевлаштування. Для частини професій роботодавці можуть розглядати кандидатів із суміжних сфер або тих, хто готовий пройти додаткове навчання.

Особливо актуальним такий підхід є для виробничих підприємств, логістичних компаній та сфери послуг, де частину практичних навичок можна опанувати безпосередньо на робочому місці. Водночас, це не стосується всіх вакансій.

Робота з електрообладнанням, складною технікою, медична діяльність та низка інших професій потребують спеціальної освіти, підтвердженої кваліфікації або відповідних дозволів. Тому людям, які планують змінити сферу діяльності, варто насамперед оцінити вимоги конкретних роботодавців і можливості професійного навчання.

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Кому стало простіше знайти роботу

Окремо директорка Державної служби зайнятості звернула увагу на поступові зміни в підходах роботодавців до працевлаштування різних категорій населення. Зокрема, ринок праці стає відкритішим для ветеранів і ветеранок, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та громадян старшого віку.

Такі категорії населення раніше могли стикатися з додатковими труднощами під час пошуку роботи. Серед них – необхідність адаптації робочого місця, відсутність досвіду в новій професії, зміна місця проживання або упередження щодо віку.

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За словами Жовтяк, держава спільно з бізнесом працює над розширенням можливостей працевлаштування таких громадян. Зокрема, йдеться про програми професійного навчання, підтримку роботодавців та адаптацію робочих місць відповідно до потреб працівників.

Для переселенців важливим напрямом є можливість працевлаштування в нових громадах, де структура місцевого ринку праці може суттєво відрізнятися від тієї, до якої людина звикла до переїзду. Для ветеранів актуальними залишаються професійна адаптація після завершення військової служби, перекваліфікація та повернення до цивільної зайнятості.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні загострився дефіцит працівників комунальної сфери через низьку привабливість професій, складність підвищення зарплат, старіння персоналу та виїзд українців за кордон. За останні пів року можливості бронювання працівників галузі скоротилися на 20%, що додатково посилило нестачу ремонтників та інших технічних спеціалістів.