Цибуля на зиму: скільки коштує кілограм і чи вигідно купувати сітку

Станом на 9 листопада 2026 року кілограм ріпчастої цибулі в українських супермаркетах коштує від 14,9 грн. Запас на зиму в 5, 10 або 20 кг обійдеться від у 74,5 грн,149 грн або 298 грн за мінімальною ціною. Утім, конкретна сума залежить від обсягу закупівлі. Різниця між цінниками в магазинах і на ринках впливає на загальну суму, а вигода від купівлі сітки залежить від ціни за кілограм.

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Так, середня ціна на звичайну "жовту" цибулю в листопаді встановилася нарівні 17,8 грн/кг, свідчать дані порталу "Мінфін". У жовтні середньомісячна вартість становила 19,04 грн, тобто нинішній показник нижчий на 1,24 грн.

Скільки коштує вагова цибуля в магазинах

Як показав моніторинг OBOZ.UA, у великих мережах супермаркетів 9 листопада вагову цибулю продають за цінам від 14,9 до 18,89 грн/кг. Пропонуються, зокрема, такі варіанти:

"АТБ" – 18,89 грн/кг;

"Фора" – 15,9 грн/кг (за акцією);

"Сільпо" – 18 грн/кг;

"Новус" – 16,99 грн/кг;

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"Метро" – 18,37 грн/кг у роздріб, 15,31 грн/кг при купівлі від 10 кг;

"Варус" – 14,9 грн/кг (акційна ціна).

На оптово-роздрібних ринках ціна на овоч стартує від 15 грн/кг. Середня ціна на львівському "Шуварі" 9 листопада становить 16 грн/кг, а на одеському "Початку" – 20 грн у роздробі, і від 14 грн/кг для опту.

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Вид цибулі теж помітно змінює бюджет. За даними "Мінфіну", синя продається, наприклад, ха 33,5 грн/кг в Auchan і 34,99 грн/кг у Novus. Її середня ціна становить 34,25 грн проти 30,42 грн у жовтні.

Чи вигідніша сітка за покупку на вагу

Для фасованої цибулі розрахунок простий: вартість упаковки потрібно поділити на її масу в кілограмах. Так само порівнюють сітку на ринку з ваговою цибулею в супермаркеті. Сам формат упаковки не визначає економію – прийом "велике дешевше" продавці часто використовують як маркетинговий хід.

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Якщо ж брати невеликі кілограмові сітки, то часто вони обійдуться значно дорожче за цибулю на вагу. Наприклад, "Сільпо" продає кіло фасованої цибулі аж за 50,72 грн.

Щоб сітка була дешевшою, упаковка масою 5 кг має коштувати менш як 74,5 грн, 10 кг – менш як 149 грн, а 20 кг – менш як 298 грн. Тобто, наприклад, дрібно-оптова закупівля на ринку "Початок" допоможе заощадити, а на "Шуварі" – ні.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні до лютого 2027 року хліб і молочка можуть подорожчати ще на 5-10%, а помідори, огірки та перець – на 15-40% залежно від виду овочів. Причому пік цін на тепличну продукцію прогнозується на березень.