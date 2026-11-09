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Цибуля на зиму: скільки коштує кілограм і чи вигідно купувати сітку

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
2,4 т.
Вагова цибуля та цибуля у сітці на столі поряд із кухонними вагами
Вартість фасованої цибулі порівнюють із ваговою після перерахунку на кілограм. Ілюстрація. Джерело: створено за допомогою ШІ

Станом на 9 листопада 2026 року кілограм ріпчастої цибулі в українських супермаркетах коштує від 14,9 грн. Запас на зиму в 5, 10 або 20 кг обійдеться від у 74,5 грн,149 грн або 298 грн за мінімальною ціною. Утім, конкретна сума залежить від обсягу закупівлі. Різниця між цінниками в магазинах і на ринках впливає на загальну суму, а вигода від купівлі сітки залежить від ціни за кілограм.

Так, середня ціна на звичайну "жовту" цибулю в листопаді встановилася нарівні 17,8 грн/кг, свідчать дані порталу "Мінфін". У жовтні середньомісячна вартість становила 19,04 грн, тобто нинішній показник нижчий на 1,24 грн.

Скільки коштує вагова цибуля в магазинах

Як показав моніторинг OBOZ.UA, у великих мережах супермаркетів 9 листопада вагову цибулю продають за цінам від 14,9 до 18,89 грн/кг. Пропонуються, зокрема, такі варіанти:

  • "АТБ" – 18,89 грн/кг;
Ціни в АТБ на цибулю

Ціни в АТБ на цибулю. Джерело: АТБ

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  • "Фора" – 15,9 грн/кг (за акцією);
Скільки коштує цибуля в листопаді

Скільки коштує цибуля в листопаді. Джерело: Фора

  • "Сільпо" – 18 грн/кг;
Які ціни на цибулю в Україні

Які ціни на цибулю в Україні. Джерело: Сільпо

  • "Новус" – 16,99 грн/кг;
Скільки коштує цибуля зараз

Скільки коштує цибуля зараз. Джерело: Новус

  • "Метро" – 18,37 грн/кг у роздріб, 15,31 грн/кг при купівлі від 10 кг;
Ціна залежить від того, скільки цибулі купувати

Ціна залежить від того, скільки цибулі купувати. Джерело: Метро

  • "Варус" – 14,9 грн/кг (акційна ціна).
Яка ціна на цибулю в супермаркеті

Яка ціна на цибулю в супермаркеті. Джерело: Варус

На оптово-роздрібних ринках ціна на овоч стартує від 15 грн/кг.  Середня ціна на львівському "Шуварі" 9 листопада становить 16 грн/кг, а на одеському "Початку" – 20 грн у роздробі, і від 14 грн/кг для опту.

Ціни на цибулю на ринку

Ціни на цибулю на ринку. Джерело: Шувар

Вид цибулі теж помітно змінює бюджет. За даними "Мінфіну", синя продається, наприклад, ха 33,5 грн/кг в Auchan і 34,99 грн/кг у Novus. Її середня ціна становить 34,25 грн проти 30,42 грн у жовтні.

Чи вигідніша сітка за покупку на вагу

Для фасованої цибулі розрахунок простий: вартість упаковки потрібно поділити на її масу в кілограмах. Так само порівнюють сітку на ринку з ваговою цибулею в супермаркеті. Сам формат упаковки не визначає економію – прийом "велике дешевше" продавці часто використовують як маркетинговий хід.

Якщо ж брати невеликі кілограмові сітки, то часто вони обійдуться значно дорожче за цибулю на вагу. Наприклад, "Сільпо" продає кіло фасованої цибулі аж за 50,72 грн

Скільки коштує сітка цибулі

Скільки коштує сітка цибулі. Джерело: Сільпо

Щоб сітка була дешевшою, упаковка масою 5 кг має коштувати менш як 74,5 грн, 10 кг – менш як 149 грн, а 20 кг – менш як 298 грн. Тобто, наприклад, дрібно-оптова закупівля на ринку "Початок" допоможе заощадити, а на "Шуварі" – ні.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні  до лютого 2027 року хліб і молочка можуть подорожчати ще на 5-10%, а помідори, огірки та перець – на 15-40% залежно від виду овочів. Причому пік цін на тепличну продукцію прогнозується на березень. 

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