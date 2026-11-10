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Ціни в Україні стрімко зростають: що відбулося з вартістю ключових продуктів харчування

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
2,6 т.
Жінка штовхає візок у супермаркеті
Ціни на продукти в Україні помітно змінилися. Ілюстрація. Джерело: magnific

У жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,7% порівняно з вереснем, а річна інфляція прискорилася до 10,9% – проти 10% місяцем раніше. Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць також подорожчали в середньому на 1,7%, а за рік – на 9,2%.

Таким чином, річний показник інфляції продовжив зростати, що означає прискорення темпів зростання споживчих цін. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, оприлюднені 10 листопада.

Інфляція в Україні: офіційна статистика

Інфляція в Україні: офіційна статистика

Як змінилися ціни на продукти

За останній рік, за даними офіційної статистики, в Україні найбільше подорожчали такі три види продуктів:

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  • риба та продукти з риби – на 23,6%;
  • хліб і хлібопродукти – 21,3% (з них сам хліб – на 15,6%);
  • соняшникова олія – 20%.
Ціни на основні продукти в Україні

Ціни на основні продукти в Україні. Джерело: Держстат

Водночас лише для трьох продуктових груп було зафіксовано зниження цін. Це:

  • яйця – "мінус" 3,6%;
  • фрукти – "мінус" 2,2%;
  • масло – "мінус" 1,5%.

Дані Держстату охоплюють споживчі ціни на товари та послуги, які купують домогосподарства. Розрахунки не включають тимчасово окуповані території та частину районів, де ведуться або велися бойові дії. Спостереження за цінами проводять у містах, сільська місцевість до нього не включена.

Ціни на безалкогольні напої при цьому піднялися на 10,2%. А алкоголь і тютюн подорожчали на 17,1% – в основному, за рахунок зростання цін на тютюнові вироби аж на 22,9%.

Як змінилися ціни поза продуктовим кошиком

Що стосується інших споживчих цін, то Держстат вчергове зафіксував здешевлення одягу та взуття ("мінус" 4,5% і 4,2% за рік відповідно). Все інше лише дорожчало. Так, послуги:

  • транспорту зросли в ціні на 40,6% за рік;
  • освіти – на 19,8%;
  • зв'язку – на 16,1%.

Відчутно змінились і комунальні тарифи. Зокрема:

  • водопостачання стало дороже на 106,5% (тобто понад удвічі);
  • каналізація – на 99,3%;
  • прибирання сміття – на 19,5%.

Не переглядалися за минулий рік комунальні тарифи, на підвищення яких діє мораторій, – це газ та опалення. Також не було подорожчання електроенергії для побутових споживачів

Як повідомляв OBOZ.UA, найближчим часом ціни в Україні зростатимуть швидше, ніж передбачалося. Національний банк прогнозує, що споживча інфляція у 2026 році становитиме не 10%, як заявлялося раніше, а 12,5%.

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