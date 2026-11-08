Ціни на яйця в АТБ досягли неочікуваного рівня: що відбувається в супермаркетах

В Україні суттєво пздешевшали фасовані яйця. Нині їх продають у середньому по 73-76 грн/десяток, що, залежно від марки, одразу на 6,2-7,3 грн менше, ніж було наприкінці жовтня. Водночас в окремих супермаркетах можна натрапити на значно нижчі ціни – наприклад, в АТБ вони коштують до 70 грн/десяток.

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Загалом, за даними "Мінфіну", упаковка на 10 яєць марки "Квочка" коштує 73,05 грн. А "Ясенсвіт" – 76 грн.

Водночас в окремих мережах вартість фасованих яєць коливається від 68,9 до 88,5 грн/десяток:

Nonus: "Квочка" – 72,99 грн/десяток, "Ясенсвіт" – 73,49 грн/десяток;

Auchan: "Квочка" – 73,1 грн/десяток;

"Мегамаркет": "Квочка" – 85,5 грн/десяток, "Ясенсвіт" – 78,5 грн/десяток;

"Екомаркет": "Ясенсвіт" – 73,49 грн/десяток;

АТБ: "Квочка" – 68,9 грн/десяток, "Ясенсвіт" – 69,9 грн/десяток.

Чому ціни на яйця постійно змінюються

Загалом же, за словами генерального директора однієї з компаній-виробників яєць Юлії Фльорової, різкі коливання цін на яйця завжди зумовлені поєднанням кількох факторів, йдеться в матеріалі журналу "Наше птахівництво". Так, зазначила вона, йдеться про:

Сезонність.

Взимку виробництво яєць у домогосподарствах значно знижується. А це створює дефіцит на ринку та підштовхує ціни вгору. Водночас у періоди зростання пропозиції ціна може так само швидко коригуватися вниз. Тобто при високій пропозиції яйця дешевшають.

Собівартість.

"Оскільки корми складають до 60-70 % собівартості виробництва яєць, будь-які коливання вартості зерна миттєво впливають на ринок. Те ж саме стосується енергії, яка є критично важливою для безперебійності виробництва", – пояснила Фльорова.

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Експортну активність.

Річ у тім, що при відкритті або активізації зовнішніх ринків частина продукції переорієнтовується на експорт. А це може скоротити пропозицію всередині країни та додатково тиснути на ціни.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас вирощування та заготівля волоських горіхів на власному подвір’ї залишається для українських селян джерелом додаткового доходу і можливістю раціонально використати осінній урожай. Залежно від якості плодів і ступеня їх обробки продаж очищених ядер волоського горіха дає змогу жителям сіл отримувати за горіхи від 150 до 270 грн/кг.

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