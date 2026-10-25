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Ціни на яйця в АТБ досягли неочікуваного рівня: що відбувається в супермаркетах

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
2,3 т.
Ціни на яйця в АТБ досягли неочікуваного рівня
Ціни на яйця в АТБ досягли неочікуваного рівня. Джерело: Pexels

В Україні суттєво подорожчали фасовані яйця. Нині їх продають у середньому приблизно по 82 грн/десяток, що, залежно від марки, на 5,6-12,2 грн вище, ніж було у вересні. Водночас в окремих супермаркетах можна натрапити і на значно вищі ціни – наприклад, в АТБ вони коштують до 85,3 грн/десяток.

Загалом, за даними "Мінфіну": упаковка з 10 яєць марки "Квочка" коштує 81,85 грн. А "Ясенсвіт" – 81,75 грн.

Водночас в окремих мережах вартість фасованих яєць коливається від 68,9 до 88,5 грн/десяток:

  • Nonus: "Квочка" – 78,99 грн/десяток, "Ясенсвіт" – 74,99 грн/десяток;
  • Auchan: "Квочка" – 84,7 грн/десяток;
  • "Мегамаркет": "Квочка" – 85,5 грн/десяток, "Ясенсвіт" – 88,5 грн/десяток;
  • "Екомаркет": "Ясенсвіт" – 73,5 грн/десяток;
  • АТБ: "Квочка" – 68,9 грн/десяток, "Ясенсвіт" – 85,3 грн/десяток.
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Чому ціни на яйця постійно змінюються

Загалом же, за словами генерального директора однієї з компаній-виробників яєць Юлії Фльорової, різкі коливання цін на яйця завжди зумовлені поєднанням кількох факторів, йдеться в матеріалі журналу "Наше птахівництво". Так, зазначила вона, йдеться про:

  • Сезонність.

Взимку виробництво яєць у домогосподарствах значно знижується. А це створює дефіцит на ринку та підштовхує ціни вгору. Водночас у періоди зростання пропозиції ціна може так само швидко коригуватися вниз. Тобто при високій пропозиції яйця дешевшають.

  • Собівартість.

"Оскільки корми складають до 60-70 % собівартості виробництва яєць, будь-які коливання вартості зерна миттєво впливають на ринок. Те ж саме стосується енергії, яка є критично важливою для безперебійності виробництва", – пояснила Фльорова.

  • Експортну активність.

Річ у тім, що при відкритті або активізації зовнішніх ринків частина продукції переорієнтовується на експорт. А це може скоротити пропозицію всередині країни та додатково тиснути на ціни.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні подорожчала картопля. Ба більше, в експертних колах прогнозують подальше зростання вартості продукту.

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