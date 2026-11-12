Ціни на важливий продукт знижуться на тлі атак РФ: чи чекати подальшого падіння вартості

В Україні закупівельні ціни на соняшник знизилися до 15-16 тис. грн за тонну з ПДВ, на ринок тиснуть російські атаки на переробні заводи, скорочення попиту на соняшникову олію та подорожчання логістики. Водночас аграрії вже зібрали 10,711 млн тонн соняшнику, але через дощі частина врожаю залишається в полях, а експорт до Туреччини та Болгарії ускладнюють мита. Наразі ціни на олію в супермаркетах коливаються від 91 до 110 грн.

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Про це повідомляє Електронна зернова біржа України. Аналітики очікують подальшого зниження цін, оскільки кількість підприємств, здатних закуповувати та переробляти сировину, скорочується.

Російські атаки скорочують кількість покупців соняшнику

Однією з головних причин погіршення ситуації на ринку стали удари по українській переробній інфраструктурі. Якщо раніше російські війська переважно атакували підприємства на півдні країни та в портових районах, то протягом останнього тижня під обстрілами опинилися заводи з переробки олійних культур одразу в кількох регіонах.

Зокрема, пошкодження зафіксували на підприємствах у Полтавській, Вінницькій, Чернігівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Частину заводів довелося зупинити, щоб оцінити завдані збитки та визначити строки відновлення виробництва. За інформацією біржі, внаслідок атак також були жертви серед працівників окремих підприємств.

Для аграрного ринку це означає скорочення кількості потенційних покупців. Переробні заводи є одним із ключових каналів збуту соняшнику, тому зупинка навіть частини потужностей посилює конкуренцію між виробниками за можливість продати врожай.

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Коли підприємства не можуть працювати на повну потужність, вони скорочують закупівлі або переглядають пропоновані ціни. У результаті аграрії опиняються в ситуації, коли пропозиція сировини залишається значною, а можливості її переробки зменшуються.

Додатковий тиск на ціни створює цьогорічна збиральна кампанія. Станом на 10 листопада українські аграрії намолотили 10,711 млн тонн соняшнику. Зібрати врожай вдалося з 91,6% посівних площ, або 4,797 млн гектарів. Середня врожайність становить 2,23 тонни з гектара.

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Водночас, завершити збиральну кампанію вчасно вдалося не всім господарствам. Через затяжні жовтневі дощі частина соняшнику досі залишається в полях, це створює додаткові ризики для виробників.

Дешева пальмова олія витісняє українську продукцію

Ще одним чинником, який впливає на український ринок, стало скорочення міжнародного попиту на соняшникову олію. Причина – здешевлення пальмової олії на тлі падіння світових цін на нафту. Через зміну цінової кон'юнктури Індія та інші великі імпортери нарощують закупівлі пальмової олії.

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Вона стає привабливішою альтернативою для покупців, які можуть замінювати нею дорожчу соняшникову продукцію. Коли великі імпортери скорочують закупівлі соняшникової олії, переробні підприємства отримують менше замовлень на готову продукцію.

Відповідно, вони не мають такої потреби в закупівлі насіння, як за активнішого експортного попиту. У результаті тиск поширюється на весь виробничий ланцюг, від міжнародних цін на олію до закупівельних пропозицій для українських аграріїв.

Експорт до Туреччини та Болгарії дорожчає

За таких умов одним зі способів реалізувати соняшник за вигіднішою ціною залишається експорт. Проте й на цьому напрямку українські продавці стикаються з перешкодами – насамперед через митні обмеження та подорожчання перевезень.

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Зокрема, експортні ціни попиту на соняшник із постачанням до Туреччини залишаються на рівні 580-600 доларів за тонну. Однак, безмитна квота на імпорт 50 тис. тонн українського соняшнику, за оцінками аналітиків, імовірно, вже вичерпана. Подальші поставки можуть здійснюватися з експортним митом у розмірі 10%. Така умова знижує привабливість української продукції для покупців і може впливати на ціни, які експортери готові пропонувати виробникам.

До цього додається подорожчання автомобільної логістики. Доставка соняшнику до Туреччини автотранспортом уже коштує 160-180 доларів за тонну. За таких витрат експортерам складніше забезпечувати конкурентну ціну на українську сировину.

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Інша ситуація спостерігається на болгарському напрямку. Ціни попиту на соняшник із постачанням до Болгарії становлять 480-485 євро за тонну, або приблизно 535-545 доларів. Водночас, перевезення також дорожчає в міру того, як експортери отримують ліцензії на постачання продукції до цієї країни.

Отже, навіть за наявності іноземних покупців українські виробники не завжди можуть скористатися можливістю продати врожай за вищою ціною. Високі транспортні витрати, обмеження на окремих ринках і нестача вантажного транспорту стримують обсяги експортних операцій.

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Ціни на олію в супермаркетах

Середня вартість літра, за цими даними, становить близько 99 грн. При цьому пляшка стандартного для роздрібної торгівлі об'єму 850 мл у низці мереж перетинає позначку у 100 грн. За власним аналізом OBOZ.UA, 15 вересня 2026 року соняшникова олія "Олейна" рафінована об'ємом 850 мл коштує:

"АТБ" – 89,90 грн;

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"Varus" – 89,80 грн;

"Сільпо" – 103 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,7% порівняно з вереснем, а річна інфляція прискорилася до 10,9% – проти 10% місяцем раніше. Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць також подорожчали в середньому на 1,7%, а за рік – на 9,2%.