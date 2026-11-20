В Україні може суттєво подорожчати свинина – роздрібні ціни ризикують злетіти до 300-400 грн за кілограм. Причиною чергового цінового стрибка є нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС), які загрожують скороченням поголів’я та дефіцитом сировини для м’ясопереробних підприємств.

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Про це заявив медіа виконавчий директор Асоціації "М’ясної галузі" та директор Центру підвищення ефективності в тваринництві Микола Бабенко. Він вважає, що з огляду на внутрішню собівартість виробництва та обмежену пропозицію, свинина вже мала б коштувати понад 300 грн/кг.

Сценарій може повторитися

Фахівець прогнозує, що вартість м'яса в магазинах може закріпитися в діапазоні 300-400 грн за кілограм. Це станеться у разі поглиблення дефіциту і поглиблення ситуації в галузі може повторити кризу 2024 року. Тоді через спалахи АЧС виробники втратили до 40% сировинної бази, що призвело до дефіциту свиней та майже двократного зростання цін як на живу вагу, так і на готове м’ясо.

Але якщо у 2024 році основні вогнища були на Київщині, Полтавщині, Черкащині та Чернігівщині, то нині вірус поширюється на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині і створив ризики для Київської області. Під ударом перебувають як великі комплекси, так і фермерські та приватні господарства.

Офіційна статистика налічує в Україні 4,2 млн свиней, проте за галузевими оцінками їхня реальна кількість становить близько 3 млн голів.

Україна залежатиме від імпорту

Відновлення поголів’я після АЧС потребує значних капіталовкладень, які закладаються в майбутню вартість продукції. За словами Бабенка, відтворення однієї свиноматки коштує понад 1000 євро (для ферми на 1000 свиноматок це щонайменше 1 млн євро додаткових інвестицій). Через високу вартість перезапуску після попередньої хвилі епідемії близько 25% підприємств у Полтавській, Чернігівській та Київській областях так і не відновили роботу.

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На тлі скорочення внутрішнього виробництва Україна буде змушена нарощувати закупівлі за кордоном. Якщо зараз частка імпортної свинини на ринку становить менш як 10%, то в разі поглиблення дефіциту закордонні постачання можуть зрости до 30%.

Ціни на свинину в супермаркетах

За даними Держстату, середня ціна свинини в Україні у жовтні становила 233 грн/кг, але вартість м’яса суттєво відрізнялася між регіонами – від 197 грн/кг на Тернопільщині до 254 грн/кг у Києві. У супермаркетах ціни суттєво відрізняються, залежно не лише від торгівельної мережі, але й від типу м’яса – наприклад, грудинку можна купити за:

Головні історії дня

Metro – 223,60 грн/кг;

"Фора" – 193,00 грн/кг;

Novus – 199,00 грн/кг;

Auchan – 215,90 грн/кг ;

; "Сільпо" – акційна ціна 179 грн/кг (звичайна ціна – 229 грн/кг);

Megamarket – 239,50 грн/кг.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,7% порівняно з вереснем, а річна інфляція прискорилася до 10,9% – проти 10% місяцем раніше. Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць також подорожчали в середньому на 1,7%, а за рік – на 9,2%.