Ціни на куб дров перед зимою: скільки доведеться віддати в 2026 році

Перед опалювальним сезоном попит на дрова на Кіровоградщині зріс приблизно на чверть, а у державних лісництвах кубометр деревини коштує від 840 до 1380 грн без доставки. Аналіз OBOZ.UA показує, що у приватних продавців готові колоті дрова можуть коштувати близько 3-4,3 тис. грн за заявлений кубометр/складометр, а за машину на 12 складометрів із доставкою та вивантаженням просять до 60 тис. грн.

Відео дня

OBOZ.UA проаналізував актуальні пропозиції продавців та оголошення в інтернеті. Різниця виявилася суттєвою, якщо купувати деревину безпосередньо у лісництві та самостійно організовувати її вивезення, стартова ціна значно нижча. Натомість за вже порізані й колоті дрова, а особливо з доставкою та розвантаженням, доведеться заплатити в рази більше.

Попит на дрова перед зимою зріс на чверть

Показовою є ситуація на Кіровоградщині. У філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" повідомили, що мешканці регіону активніше запасаються паливом напередодні холодів. Від початку 2026 року в області заготовили 128,2 тис. кубометрів дров, це на 14,1 тис. кубометрів більше, ніж за аналогічний період 2025-го.

Водночас населенню вже реалізували 137,7 тис. кубометрів деревини – приблизно на 25% більше, ніж за відповідний період минулого року. Однією з причин такого попиту називають особливості самого регіону. Кіровоградщина залишається порівняно малогазифікованою, а тому чимало приватних будинків опалюються печами або твердопаливними котлами.

РЕКЛАМА

Крім того, на попит впливають збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб та прагнення домогосподарств заздалегідь створити запас палива на випадок можливих проблем протягом опалювального сезону.

Від 840 до 1380 грн за куб: скільки просять у лісництвах

У державних лісництвах ціна залежить насамперед від групи деревини. Станом на початок жовтня на Кіровоградщині встановлені такі ціни з ПДВ:

І група – 1380 грн/куб. м;

ІІ група – 1020 грн/куб. м;

ІІІ група – 840 грн/куб. м.

Проте є важливий нюанс, йдеться про вартість деревини з верхнього складу, тобто фактично з лісу. Навантаження та доставка до будинку покупця в цю суму не входять.

Головні історії дня

Лісництва області послуг із доставки не надають, тому транспорт необхідно шукати самостійно. У результаті реальна сума витрат для домогосподарства буде більшою за ціну самого кубометра.

Рекомендований обсяг реалізації становить до 15 кубометрів на одного покупця протягом року. Наприклад, якщо рахувати лише вартість деревини без доставки, 10 кубометрів коштуватимуть від 8,4 до 13,8 тис. грн залежно від групи.

В інтернеті ціни зовсім інші: OBOZ.UA проаналізував пропозиції

Ціни у приватних продавців помітно відрізняються від вартості необробленої паливної деревини у лісництвах. OBOZ.UA проаналізував актуальні пропозиції українських продавців – і в окремих випадках за один складометр колотих дров просять близько 4 тис. грн і більше.

РЕКЛАМА

Наприклад, один із продавців пропонує колотий дуб по 4300 грн/куб. м, тоді як дуб у чурках або метрових полінах – по 4200 грн. Колоті береза та вільха коштують по 3300 грн/куб. м, а в чурках або метрових полінах – приблизно по 3200 грн. Сосну пропонують дешевше: 3000 грн за кубометр колотих дров або близько 2900 грн за деревину в чурках чи метрових полінах.

РЕКЛАМА

В іншому інтернет-магазині ціни на готові дрова також перебувають приблизно на рівні 4000 грн за складометр. Зокрема, за такою ціною пропонують дубові дрова та дрова з граба. Таким чином, лише вибір продавця та формату деревини може змінити кінцеву ціну запасу на зиму на десятки тисяч гривень.

Машина дров може коштувати до 60 тис. грн

РЕКЛАМА

Ще один поширений варіант – замовлення не окремих кубометрів, а відразу машини дров із доставкою та розвантаженням. За однією з актуальних пропозицій, яку проаналізував OBOZ.UA, 12 складометрів дуба, граба або акації коштують 60 тис. грн. Береза та вільха такого самого обсягу обійдуться у 48 тис. грн, а сосна – у 45 тис. грн. За менших обсягів продавець встановив такі ціни:

10 складометрів: дуб, граб та акація – 50 тис. грн, береза і вільха – 40 тис. грн, сосна – 38 тис. грн;

дуб, граб та акація – 50 тис. грн, береза і вільха – 40 тис. грн, сосна – 38 тис. грн; 8 складометрів: дуб, граб та акація – 42 тис. грн, береза і вільха – 33 тис. грн, сосна – 31 тис. грн;

дуб, граб та акація – 42 тис. грн, береза і вільха – 33 тис. грн, сосна – 31 тис. грн; 6 складометрів: дуб, граб та акація – 33 тис. грн, береза і вільха – 27 тис. грн, сосна – 25 тис. грн.

РЕКЛАМА

У цьому випадку продавець зазначає, що доставка та вивантаження вже включені у вартість. Саме тому напряму порівнювати такі пропозиції з цінами лісництв некоректно: покупець платить не лише за саму деревину, а й за її підготовку та логістику.

Наприклад, 12 складометрів твердих порід за 60 тис. грн – це в середньому близько 5 тис. грн за складометр з урахуванням заявлених продавцем супутніх послуг. Для сосни такий самий обсяг виходить у середньому по 3750 грн.

Що пропонують на сайтах оголошень

Ще ширший діапазон можна побачити на онлайн-майданчиках оголошень. Там OBOZ.UA знайшов пропозиції приблизно від 1265 до 3000 грн, однак зазначена біля оголошення сума далеко не завжди означає вартість одного стандартного кубометра.

РЕКЛАМА

Наприклад, серед актуальних оголошень є колоті дрова з дуба, клена, ясена та акації з ціною 3000 грн. В іншій пропозиції дубові та грабові дрова продавець виставив за 1265 грн, ще в одній – дрова оптом і вроздріб пропонують за 2500 грн.

Є також оголошення з цінами близько 2000-3000 грн, а найдешевші пропозиції можуть стосуватися залишків виробництва або вживаної деревини. Наприклад, на одному зі скриншотів сухі залишки виробництва виставлені за 500 грн, а порізані дрова – за 800 грн.

РЕКЛАМА

Тому орієнтуватися лише на цифру у видачі оголошень не варто. Перед замовленням потрібно уточнювати, за який саме обсяг вказана ціна, якої вологості деревина, чи вона колота, як укладена, а також чи входять доставка і розвантаження.

У продажу можна зустріти поняття "кубометр", "складометр", "насипний куб" тощо, і фактична кількість деревини в них відрізняється. Коли дрова складені штабелем, між полінами залишається повітря. Якщо ж їх просто насипають у кузов, порожнього простору ще більше. Тому покупцю варто не просто запитувати "скільки коштує куб", а уточнювати спосіб вимірювання обсягу.

РЕКЛАМА

Як купити дрова безпосередньо у лісництві

На Кіровоградщині паливну деревину можна придбати у 22 лісництвах, що входять до Оникіївського та Чорноліського надлісництв. Для придбання потрібно звернутися до лісництва з паспортом та РНОКПП, оформити договір, отримати рахунок та оплатити його. Після цього з представниками лісництва узгоджується час і місце отримання деревини.

Також замовлення можна оформити через державний онлайн-магазин "ДроваЄ". Через високий сезонний попит деревину можуть видати не відразу. Строк очікування залежить від наявності потрібної групи дров та черги покупців. Лісівники також закликають населення не створювати надмірних запасів і купувати стільки деревини, скільки реально необхідно для опалення домогосподарства.

РЕКЛАМА

Покупців попередили про шахраїв

Підвищений попит на паливо традиційно створює можливості й для шахраїв. Зловмисники можуть видавати себе за працівників лісництв, пропонувати деревину за привабливою ціною та вимагати передоплату на особисту банківську картку.

Тому перед переказом грошей варто перевіряти продавця та умови замовлення. Якщо йдеться про придбання деревини через державні лісництва, оплату слід проводити за офіційно сформованим рахунком, а не переказувати кошти фізичній особі.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2026 році домогосподарства з пічним опаленням можуть отримати субсидію на тверде паливо, для якої розрахункова вартість двох тонн становить до 9 205,14 грн, а допомога на скраплений газ залежно від кількості мешканців розраховується в межах від 920,52 до 1 841,04 грн. Виплату призначають один раз на календарний рік, автоматично її не продовжують.