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Ціни на картоплю в Україні можуть зрости на 40%: яка ситуація на полях і до чого готуватися

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
icon 1,1 т.
Ілюстрація - картопля у ящику
Що буде з цінами на картоплю до кінця року. Ілюстративне зображення. Джерело: Pexels/Mitchell Soeharsono

В Україні вийшла на пік кампанія зі збирання картоплі, а фермери масово вивозять урожай на ринки та гуртові бази. Тому початок жовтня є найсприятливішим періодом для закупівлі овоча на зиму – наприкінці нинішнього та початку наступного року ціни можуть зрости до 40%.

Надходження великих обсягів овочів сформувало високу пропозицію, яка наразі стримує зростання цін. Що відбувається на агроринку України і до чого готуватися взимку, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Яка ситуація на полях

Погодні умови поточного сезону суттєво вплинули на якісні та кількісні показники врожаю, кажуть фермери. Тривала спека в окремих областях (зокрема на Волині) завадила формуванню великої фракції бульб.

З огляду на в частині господарств врожайність впала майже вдвічі порівняно з минулим роком через відсутність вологи. Водночас у межах одного регіону фіксується значна різниця в обсягах збору залежно від застосованих технологій зрошення.

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Виробники зазначають, що подорожчання дизельного пального, добрив, засобів захисту рослин та обслуговування сільгосптехніки суттєво підвищило витрати на вирощування.

Скільки картопля коштує зараз

На волинських та міжрегіональних ринках роздрібна ціна картоплі становить близько 20 грн/кг, тоді як гуртова вартість коливається в межах 14-15 грн/кг. Тим часом, за словами керівника аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, сезонний мінімум цін триматиметься лише на початку жовтня, коли роздрібна вартість перебуватиме в межах 16-20 грн/кг.

Надалі вартість зростатиме через зменшення пропозиції на відкритому ринку (прямі постачання з полів скоротяться) і супутні витрати на зберігання (електроенергія, підтримання температурно-вологісного режиму), сортування, пакування та природні втрати (проростання, усушка).

"Хоча б 12 гривень за кілограм": закупівельні ціни на влаштовують фермерів

Водночас фермери скаржаться на закупівельні ціни. Керівник фермерського господарства з Чернігівщини Григорій Ткаченко вважає їх занизькими.

"Ціна на хорошу продовольчу картоплю на сьогодні 9,50-10 грн за кілограм. Це для картоплі, яка вже в сітках. Вважаю цю ціну не дуже хорошою. Хотілося б, щоб була ціна 12 гривень за кілограм", – каже аграрій.

Водночас він називає цьогорічний врожай посереднім. Попри це, реалізація йде без особливого ажіотажу.

Що буде з цінами взимку

Гопка називає кінець вересня – початок жовтня найсприятливішим періодом для закупівлі картоплі на зиму. Для тривалого зберігання фахівець радить обирати визрілу продукцію зі щільною шкіркою без механічних пошкоджень.

"Ближче до глибокої осені тенденція до здешевлення припиниться, і картопля почне дорожчати. Головною причиною стане переміщення запасів до овочесховищ", – пояснив голова УКАБ.

За оцінкою директорки з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерини Звєрєвої, у зимово-весняний період цінова динаміка суттєво зміниться. Так, у грудні 2026 року та лютому 2027-го вартість картоплі може зрости на 25-40% від поточного рівня.

За умови дефіциту вітчизняної якісної картоплі, придатної для тривалого зберігання, наприкінці зимового сезону та навесні 2027 року очікується зростання обсягів імпорту з інших країн, що додатково впливатиме на формування внутрішніх цін.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, до кінця 2026 року свіжа молочна продукція в Україні може подорожчати на 20-25%. Однією з головних причин стануть витрати на генератори під час відключень електроенергії, через дороге дизельне пальне собівартість виробництва одного літра молока може збільшитися ще на 3-3,5 грн.

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