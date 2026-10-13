Ціна автоматично зростає на 30-50%: за які квартири українцям доводиться доплачувати

В Україні квартири у введених в експлуатацію новобудовах із готовим ремонтом, куди можна заселитися одразу після купівлі, можуть коштувати на 30-50% дорожче за аналогічне житло в будинках, завершених приблизно наполовину. Зазначається, що восени 2026 року попит на розтермінування готових квартир може зрости на 30%, а найбільш затребуваними залишатимуться житло з ремонтом, можливістю швидкого заселення, безпечною інфраструктурою та автономним електропостачанням.

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Про це OBOZ.UA розповіла комерційна директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець. За її прогнозом, у жовтні-грудні 2026 року попит на розтермінування готового житла від забудовників може збільшитися.

За які квартири українці готові платити на 30-50% більше

Найбільшу різницю у вартості експертка фіксує між квартирами в будинках, які перебувають на етапі будівництва, та повністю готовим житлом із ремонтом. За її словами, квартира у введеному в експлуатацію житловому комплексі, де вже виконані всі оздоблювальні роботи, може коштувати приблизно на 30-50% дорожче, ніж аналогічне житло в проєкті, готовність якого становить близько 50%.

Наприклад, якщо квартира в будинку на етапі будівництва коштує 2 млн грн, то за порівнюване житло з готовим ремонтом у завершеному комплексі покупцеві можуть запропонувати заплатити від 2,6 до 3 млн грн. Таким чином, різниця становитиме від 600 тис. до 1 млн грн.

Водночас, таке подорожчання пояснюється не лише витратами на ремонт. Фактично покупець доплачує за завершене будівництво, можливість одразу користуватися квартирою, сформовану інфраструктуру житлового комплексу та відсутність необхідності чекати введення будинку в експлуатацію.

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За словами Бігунець, повномасштабна війна суттєво змінила підхід українців до вибору нерухомості. Якщо раніше багато покупців були готові інвестувати в житло на початкових етапах будівництва заради нижчої ціни, то зараз дедалі більше людей прагнуть отримати готову квартиру без тривалого очікування.

Водночас різниця у 30-50% не є універсальною націнкою для всіх готових квартир. Вона стосується порівняння двох різних за ступенем готовності об'єктів і залежить від конкретного житлового комплексу, класу нерухомості, якості ремонту та інших характеристик.

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Готових квартир із ремонтом на ринку небагато

Попри зростання інтересу покупців, пропозиція повністю облаштованого житла залишається обмеженою. За оцінками аналітиків компанії GAZDA, у західних областях України квартири з готовим ремонтом становлять лише близько 20% пропозиції житла, готового до заселення. Переважно такі об'єкти представлені у житлових комплексах комфорт- та бізнес-класу.

Тобто більшість готових квартир забудовники досі пропонують без повного оздоблення. Після придбання такого житла власникам доводиться самостійно організовувати ремонт, закуповувати матеріали, встановлювати сантехніку та інше обладнання.

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Натомість квартири у форматі "під ключ" дозволяють уникнути значної частини цих робіт. Експертка прогнозує, що на тлі осіннього пожвавлення попиту кількість доступних готових квартир із ремонтом може скоротитися ще більше. Зокрема, вже до листопада у найбільш затребуваних завершених житлових комплексах частка непроданого житла з повним ремонтом може зменшитися приблизно до 5% від доступної пропозиції.

Попит на готове житло може зрости на 30%

Однією з головних тенденцій осені 2026 року може стати зростання інтересу до купівлі готових квартир у розтермінування. За прогнозом Бігунець, протягом жовтня-грудня кількість запитів на такі програми може збільшитися приблизно на 30% порівняно з літнім періодом.

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При цьому до 90% нових звернень у відповідному сегменті можуть стосуватися житла у введених в експлуатацію або практично завершених будинках. Раніше такий механізм переважно використовували для придбання квартир на етапі будівництва.

Покупець сплачував початковий внесок, а решту вартості поступово перераховував забудовнику до завершення робіт або відповідно до встановленого графіка. Тепер дедалі більше українців хочуть користуватися розтермінуванням уже під час придбання готової квартири.

Українці змінили вимоги до квартир: що тепер найважливіше

За словами експертки, покупці дедалі частіше оцінюють нерухомість не лише за площею, розташуванням та ціною квадратного метра. Восени 2026 року серед головних критеріїв вибору готового житла вона виділяє п'ять характеристик:

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<span>можливість </span><span>заселитися </span><span>одразу </span><span>після </span><span>придбання;</span>

<span>зрозуміла </span><span>кінцева </span><span>вартість </span><span>квартири;</span>

<span>доступний </span><span>початковий </span><span>внесок </span><span>та </span><span>посильні </span><span>щомісячні </span><span>платежі;</span>

<span>безпека </span><span>проживання, </span><span>зокрема </span><span>наявність </span><span>укриття;</span>

<span>енергоавтономність </span><span>житлового </span><span>комплексу.</span>

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Особливу увагу покупці приділяють тому, наскільки будинок підготовлений до можливих відключень електроенергії. При цьому самого твердження забудовника про наявність резервного живлення вже недостатньо. Потенційні власники хочуть розуміти, які саме системи продовжуватимуть працювати під час блекаутів.

Зокрема, йдеться про опалення, водопостачання, насосне обладнання, освітлення місць загального користування, ліфти та системи контролю доступу. Також важливими залишаються наявність укриття або підземного паркінгу та загальна захищеність інфраструктури житлового комплексу.

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За оцінками GAZDA, у західних областях України всім або більшості таких вимог наразі відповідають до 15% нових житлових комплексів. Таким чином, покупці дедалі частіше шукають не просто квартиру, а готове житлове середовище, в якому можна комфортно проживати відразу після придбання.

Що обов'язково перевірити перед купівлею готової квартири

Експертка наголошує, що навіть придбання повністю облаштованого житла потребує ретельної перевірки. Насамперед покупцеві необхідно переконатися, що будинок дійсно введений в експлуатацію, а документи на нерухомість відповідають вимогам законодавства.

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Не менш важливо з'ясувати, що саме забудовник вкладає у поняття "готовий ремонт". У різних житлових комплексах комплектація квартири може суттєво відрізнятися.

Наприклад, в одному випадку йдеться лише про оздоблення стін, підлоги, встановлення дверей та сантехніки. В іншому – у вартість можуть входити кухня, освітлення, меблі та частина побутової техніки. Тому ще до підписання договору варто отримати детальний перелік усіх робіт і матеріалів, які включені до ціни.

Особливу увагу потрібно приділити фінансовим умовам, якщо квартира купується в розтермінування. Зокрема, необхідно перевірити, чи зафіксована кінцева вартість нерухомості, чи передбачена валютна індексація, які штрафи можуть застосовуватися за прострочення платежів та чи дозволяється дострокове погашення без додаткових витрат.

Також принципово важливо з'ясувати, коли саме покупець отримає ключі, право проживання та право власності на квартиру. Такі моменти можуть не збігатися, навіть якщо житло вже повністю готове.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні здешевшала земля сільськогосподарського призначення. У вересні 2026 року середня вартість гектара склала 79 728 грн, що майже на 600 грн нижче, ніж було у вересні.