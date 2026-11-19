В Україні від початку листопада гуртовий бензин подешевшав на 13,70 грн/л, а дизель – на 12,38 грн/л, тоді як на АЗС ціни знизилися на 3,58 грн/л і 3,75 грн/л відповідно. Однак, за словами експертів, це ще не кінець, адже уже наступного тижня пальне може подешевшати знову, а більшість мереж АЗС, за прогнозом, перейдуть на двозначні ціни на дизель.

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Про це розповів експерт ринку нафтопродуктів та директор "Консалтингової групи А-95". За його словами, нинішня ситуація дає підстави очікувати, що здешевлення поступово охопить ще більше автозаправних мереж.

Бензин і дизель в Україні продовжують дешевшати

Зниження вартості пального на українському ринку розпочалося 4 листопада. Відтоді оптові ціни продемонстрували суттєву негативну динаміку: бензин подешевшав на 13,70 грн за літр, а дизельне пальне – на 12,38 грн за літр.

За наявними ринковими даними, оптова вартість бензину знизилася до 73,79 грн/л, а дизеля – до 88,31 грн/л. Закупівельна ціна пального для операторів ринку помітно скоротилася, створивши передумови для подальшого перегляду роздрібних цін.

Втім, важливо враховувати, що гуртовий і роздрібний ринки реагують на зміни не одночасно. АЗС закуповують пальне за різними контрактами, мають запаси, витрати на логістику, зберігання та утримання інфраструктури. Тому навіть суттєве здешевлення в опті не означає, що на заправках цінники зміняться на аналогічну суму вже наступного дня.

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Саме цим можна пояснити різницю між масштабами падіння гуртових і роздрібних цін. Якщо на оптовому ринку бензин і дизель втратили понад 12 грн/л, то на АЗС зниження поки що становить 3,58 грн/л та 3,75 грн/л відповідно.

Однак така різниця залишає простір для подальшого здешевлення. Якщо закупівельні ціни продовжать рухатися вниз, мережі матимуть додаткові можливості для перегляду вартості пального на стелах.

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Оптові ціни можуть впасти ще сильніше

Найважливіше в нинішній ситуації – те, що оптовий ринок поки не демонструє ознак завершення здешевлення. Навпаки, пропозиції постачальників свідчать про можливість подальшого зниження вартості пального вже найближчим часом.

Зокрема, бензин із доставкою наступного тижня вже можна придбати приблизно за 65-66 грн/л. Дизельне пальне в прикордонних регіонах пропонують за 82-85 грн/л. Такі пропозиції можуть стати додатковим чинником тиску на роздрібні ціни. Адже якщо мережі зможуть закуповувати ресурс дешевше, у них з'явиться можливість поступово переносити це здешевлення на кінцевих споживачів.

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Особливо показовою є ситуація з дизельним пальним. За оцінками учасників ринку, більшість українських мереж АЗС уже продають дизель дешевше ніж за 100 грн/л. Очікується, що наступного тижня до цього рівня можуть повернутися й ті оператори, які поки що зберігають тризначні цінники.

На АЗС уже переписали цінники: що буде далі

На відміну від оптового ринку, де падіння вартості виявилося значно масштабнішим, роздрібні мережі поки знижують ціни поступово. Від початку відповідного періоду бензин на АЗС подешевшав у середньому на 3,58 грн/л, а дизель – на 3,75 грн/л.

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Для автомобілістів це вже означає певну економію під час заправлення. Наприклад, якщо залити 50 літрів пального, різниця порівняно з попередньою вартістю становитиме приблизно 179 грн для бензину та 188 грн для дизеля. Проте потенціал для подальшого зниження залишається. Роздрібні ціни ще не повністю відобразили зміни, які відбулися в гуртовому сегменті. Тому наступний тиждень може принести автомобілістам нові цінові коригування.

Найбільше уваги зараз привертає дизельне пальне, оскільки частина мереж уже повернулася до двозначних цін. Якщо тенденція збережеться, незабаром такі цінники можуть стати звичними практично для всіх великих операторів.

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Водночас не варто очікувати, що всі АЗС одночасно знизять вартість до рівня оптових пропозицій. На кінцеву ціну впливають податки, логістика, витрати на обслуговування заправок, конкуренція між операторами та закупівельні умови.

На SOCAR ще можна знайти дизель по 109 грн/л

На тлі загального здешевлення пального особливо помітно виглядають окремі преміальні пропозиції. Зокрема, на заправках SOCAR ще можна зустріти фірмове нанодизельне пальне за ціною 109 грн/л.

Для порівняння, навіть якщо орієнтуватися на оптову вартість дизеля у прикордонних регіонах на рівні 82-85 грн/л, різниця з преміальною роздрібною пропозицією SOCAR становить 24-27 грн на кожному літрі. Водночас, ці показники не можна безпосередньо порівнювати, адже гуртова ціна не включає всіх витрат і націнок, які формують кінцеву вартість на АЗС.

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Подальша динаміка залежатиме насамперед від того, чи збережеться зниження гуртової вартості. Нинішні пропозиції щодо бензину за 65-66 грн/л і дизеля за 82-85 грн/л свідчать, що потенціал для коригування роздрібних цін ще є.

Якщо такі закупівельні умови стануть доступними для більшої кількості операторів, конкуренція між мережами може посилитися. АЗС, які першими знизять ціни, отримають додаткову перевагу в боротьбі за клієнтів, особливо на тлі того, що водії дедалі уважніше порівнюють вартість пального.

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Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є в розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 83-87,9 грн/л. Зокрема:

Найвищі ціни встановлені на заправках Grand Petrol, SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у всьому світі різко зростають ціни на дизельне пальне, що завдало відчутного удару по аграрному сектору у найрізноманітніших куточках планети, оскільки саме дизель – одна з основних статей витрат сільгоспвиробників. Тому людство може зіткнутися з глобальною хвилею подорожчання основних продуктів харчування.