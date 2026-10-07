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"Це не спір про майно": "Боріваж" захопили силою лише за тиждень після повернення власнику

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 2,7 т.
"Це не спір про майно": "Боріваж" захопили силою лише за тиждень після повернення власнику
«Термінал «Боріваж»

7 жовтня на Одещині близько 400 озброєних людей силою захопили морський термінал "Боріваж" – лише через тиждень після того, як власник, ТОВ "Агротермінал Логістік", повернув його собі на виконання рішення суду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ТОВ "Агротермінал Логістік".

29 вересня термінал повертали за процедурою: на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, за участі Державної служби охорони і під наглядом понад сотні правоохоронців. Працівникам колишнього орендаря дали час спокійно зібрати речі.

7 жовтня все виглядало інакше. За даними власника, нападники мали вогнепальну та холодну зброю, протаранили ворота вантажівкою і жорстоко побили охорону арматурою. Щонайменше одного охоронця госпіталізували в тяжкому стані.

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"Це не спір про майно, а силове захоплення. Тиждень тому ми повернули термінал за рішенням суду – спокійно, без жодного насильства, під наглядом понад сотні правоохоронців. Сьогодні рішення суду просто перекреслили силою", – заявив директор ТОВ "Агротермінал Логістік" Олександр Іртюго.

Після захоплення на територію прибув Сергій Фролов – почесний гендиректор ТОВ "Термінал "Боріваж", яке раніше орендувало комплекс, і давній бізнес-партнер Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. За даними власника, він зайняв робоче місце директора. У компанії переконані, що напад здійснили в інтересах менеджменту колишніх власників "ПриватБанку".

Термінал належить ТОВ "Агротермінал Логістік" з 2016 року. 30 червня 2026 року Господарський суд міста Києва у справі №910/11034/24 (910/14853/25) визнав недійсним договір оренди з ТОВ "Термінал "Боріваж" і зобов'язав компанію повернути майно. 17 вересня Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін – воно набрало законної сили і є обов'язковим до виконання. Текст рішення за посиланням.

На місце штурму викликали патрульну поліцію та спецпідрозділ КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). Але, як стверджують у компанії, нападників так ніхто і не зупинив.

"За нашою інформацією, напад здійснювали люди з охоронної компанії "Самсон". Нам відомо про зв'язки цієї компанії з керівництвом обласної поліції, і ми не виключаємо, що саме цим пояснюється бездіяльність правоохоронців. Вимагаємо, щоб ДБР перевірило ці обставини, а нападники і ті, хто їх організував, понесли відповідальність", – наголосив Олександр Іртюго.

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