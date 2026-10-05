Це мають зробити всі ФОПи в Україні: дати дедлайнів у жовтні

У жовтні 2026 року українські фізичні особи-підприємці (ФОП) мають виконати низку обов'язкових фінансових та звітних вимог перед Державною податковою службою. Зокрема, підприємцям необхідно сплатити податки за третій квартал, а також подати регулярну та нову звітність.

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Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович. Він вказав головні строки та податкові зобов'язання для всіх груп підприємців.

ФОП 1-ї та 2-ї груп

ЄСВ за III квартал (5 707,02 грн) – сплатити до 19 жовтня .

– сплатити до . Військовий збір за жовтень (864,70 грн) – сплатити до 20 жовтня .

– сплатити до . Єдиний податок за жовтень:

для 1-ї групи ( 332,80 грн ) – до 20 жовтня ;

) – до ;

для 2-ї групи (1 729,40 грн) – до 20 жовтня.

Важливо врахувати: сплата військового збору та єдиного податку для ФОП 1-ї та 2-ї груп, які зареєстровані на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, залишається добровільною.

ФОП 3-ї групи

ЄСВ за III квартал (5 707,02 грн) – сплатити до 19 жовтня .

– сплатити до . Декларація платника єдиного податку за 9 місяців (5%) – подати до 9 листопада .

– подати до . Єдиний податок (5% від доходу за III квартал) – сплатити до 19 листопада .

– сплатити до . Військовий збір (1% від доходу за III квартал) – сплатити до 19 листопада.

ФОП із найманими працівниками та виплатами фізособам

Податковий розрахунок (об'єднаний звіт) за III квартал – подати до 9 листопада .

– подати до . Нова звітність для роботодавців – "Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю". Його зобов'язані подати всі підприємці, які мають найманих працівників. Граничний термін подання за I, II та III квартали 2026 року – до 9 листопада.

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Як вже повідомляв OBOZ.UA, заступниця міністра фінансів Світлана Воробей назвав невідворотним запровадження ПДВ для українських ФОПів. За її словами, скасування цієї податкової пільги є обов’язковою умовою західних партнерів і необхідне і для гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.