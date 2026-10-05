Це мають зробити всі ФОПи в Україні: дати дедлайнів у жовтні
У жовтні 2026 року українські фізичні особи-підприємці (ФОП) мають виконати низку обов'язкових фінансових та звітних вимог перед Державною податковою службою. Зокрема, підприємцям необхідно сплатити податки за третій квартал, а також подати регулярну та нову звітність.
Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович. Він вказав головні строки та податкові зобов'язання для всіх груп підприємців.
ФОП 1-ї та 2-ї груп
- ЄСВ за III квартал (5 707,02 грн) – сплатити до 19 жовтня.
- Військовий збір за жовтень (864,70 грн) – сплатити до 20 жовтня.
- Єдиний податок за жовтень:
- для 1-ї групи (332,80 грн) – до 20 жовтня;
- для 2-ї групи (1 729,40 грн) – до 20 жовтня.
ФОП 3-ї групи
- ЄСВ за III квартал (5 707,02 грн) – сплатити до 19 жовтня.
- Декларація платника єдиного податку за 9 місяців (5%) – подати до 9 листопада.
- Єдиний податок (5% від доходу за III квартал) – сплатити до 19 листопада.
- Військовий збір (1% від доходу за III квартал) – сплатити до 19 листопада.
ФОП із найманими працівниками та виплатами фізособам
- Податковий розрахунок (об'єднаний звіт) за III квартал – подати до 9 листопада.
- Нова звітність для роботодавців – "Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю". Його зобов'язані подати всі підприємці, які мають найманих працівників. Граничний термін подання за I, II та III квартали 2026 року – до 9 листопада.
Для здійснення податкових платежів без комісій експерт рекомендує використовувати підприємницький рахунок у Monobank, де обслуговування, платежі за реквізитами та зняття готівки (до 50 тис. грн на місяць) надаються безкоштовно.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, заступниця міністра фінансів Світлана Воробей назвав невідворотним запровадження ПДВ для українських ФОПів. За її словами, скасування цієї податкової пільги є обов’язковою умовою західних партнерів і необхідне і для гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.
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