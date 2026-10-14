Такого в Україні ще не було: за організацію кол-центру оголосили першу підозру з покаранням до 15 років в'язниці

На Львівщині викрили шахрайський кол-центр, учасники якого знайомилися з українцями через інтернет, видавали себе за жінок і надсилали заражені файли під виглядом фотографій, отримуючи доступ до пристроїв та банківських рахунків потерпілих. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних, вилучили понад 2 млн грн готівкою в різних валютах і вперше в Україні повідомили про підозру за спеціальною статтею щодо створення шахрайського кол-центру, яка разом з іншими інкримінованими статтями передбачає до 15 років ув'язнення.

Відео дня

Про це повідомляє Кіберполіція України. За даними слідства, організована група діяла у місті Стрий Львівської області, а її жертвами ставали українці, зокрема ті, хто проживає або тимчасово перебуває в Чехії та Польщі.

Знайомилися в інтернеті та видавали себе за жінок

За матеріалами слідства, учасники організованої групи створили шахрайський кол-центр, який спеціалізувався на пошуку потенційних жертв через сервіси онлайн-знайомств. Для цього вони реєстрували фальшиві облікові записи, використовували чужі фотографії та видавали себе за інших людей. Після встановлення контакту розпочинали листування, намагаючись поступово завоювати довіру співрозмовника.

Особливістю цієї схеми стало використання програмного забезпечення для зміни голосу. Воно дозволяло перетворювати чоловічий голос на жіночий, завдяки чому підозрювані могли підтримувати не лише текстове, а й голосове спілкування, продовжуючи видавати себе за жінок.

Таким чином, навіть телефонна розмова не гарантувала, що людина спілкується саме з тим, за кого себе видає співрозмовник. За версією правоохоронців, головною метою такого спілкування було встановлення довірливих відносин.

Коли потенційна жертва переставала підозрювати обман, учасники групи переходили до наступного етапу – надсилання заражених файлів. Саме після цього звичайне онлайн-знайомство могло завершитися втратою грошей із банківських рахунків.

РЕКЛАМА

Як шахраї отримували доступ до телефонів

Ключовим інструментом злочинної схеми, за даними кіберполіції, було шкідливе програмне забезпечення, яке підозрювані приховували у файлах, що надсилали під виглядом фотографій. Йдеться про так званий RAT – Remote Administration Tool, тобто засіб віддаленого адміністрування.

Такі програми можуть використовуватися законно, наприклад для дистанційного обслуговування комп'ютерів. Однак, у руках зловмисників вони стають інструментом прихованого доступу до чужих пристроїв. За даними слідства, після відкриття зараженого файлу підозрювані отримували можливість дистанційно контролювати гаджет потерпілого.

Головні історії дня

Зазначається, що це могло відкривати доступ до конфіденційної інформації, зокрема даних, які зберігаються на пристрої або використовуються для авторизації в різних сервісах. Особливу небезпеку становила можливість втручання в роботу онлайн-банкінгу. Правоохоронці встановили, що використане програмне забезпечення дозволяло учасникам схеми обходити двофакторну автентифікацію та надалі списувати гроші з рахунків потерпілих.

РЕКЛАМА

Водночас важливо розуміти, що не кожна звичайна фотографія здатна заразити телефон або комп'ютер. Небезпеку становлять спеціально підготовлені шкідливі файли, експлуатація вразливостей програм або ситуації, коли користувача обманом змушують запустити небезпечний вміст.

Як зловмисники обходили захист банківських рахунків

Однією з найнебезпечніших особливостей схеми стала можливість отримувати доступ до онлайн-банкінгу без відома власника рахунку. Зазвичай для входу в банківський застосунок або підтвердження окремих операцій використовуються додаткові механізми захисту. Зазначається, що це можуть бути одноразові коди, підтвердження на довіреному пристрої, паролі або біометрична автентифікація.

РЕКЛАМА

Однак, зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням може створювати ризики навіть за наявності таких механізмів. Наприклад, залежно від можливостей конкретного шкідливого ПЗ, зловмисники можуть намагатися отримати доступ до повідомлень, перехопити дані авторизації або взаємодіяти з банківським застосунком на зараженому пристрої.

РЕКЛАМА

Саме тому двофакторна автентифікація, хоча й суттєво підвищує безпеку, не гарантує абсолютного захисту в разі повного компрометування телефона чи комп'ютера. У викритій на Львівщині схемі, за версією слідства, учасники групи використовували отриманий доступ для подальшого викрадення коштів.

Після списання грошей їх конвертували у криптовалюту. За даними правоохоронців, це робилося з метою подальшої легалізації незаконно отриманих коштів.

Під час обшуків вилучили понад 2 млн грн та десятки телефонів

Для припинення діяльності підозрюваної групи кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками СБУ провели масштабні слідчі дії. Операція відбувалася за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

РЕКЛАМА

У межах кримінального провадження правоохоронці провели дев'ять обшуків, під час яких вилучили значну кількість техніки, засобів зв'язку та готівки. Зокрема, було виявлено:

комп'ютерну техніку, яку могли використовувати для організації шахрайської діяльності;

десятки смартфонів і SIM-карток;

банківські картки;

криптогаманець;

чорнові записи;

понад 1,2 млн грн готівкою;

іноземну валюту на суму понад 800 тис. грн у гривневому еквіваленті.

Серед вилучених іноземних грошей були долари США та Канади, євро, чеські крони, польські злоті, швейцарські франки та інші валюти. Таким чином, загальна сума вилучених готівкових коштів у гривні та іноземній валюті перевищила 2 млн грн в еквіваленті.

РЕКЛАМА

Перша підозра в Україні за створення шахрайського кол-центру

Особливістю цієї справи стала її правова кваліфікація. За інформацією Національної поліції, це перший випадок в Україні, коли фігурантам повідомили про підозру за статтею 255-4 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою або участь у ній.

За сукупністю інкримінованих правопорушень підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

РЕКЛАМА

Досудове розслідування триває, а правова кваліфікація дій фігурантів надалі може змінюватися або доповнюватися. Важливо, що повідомлення про підозру не означає доведення вини. Остаточне рішення щодо винуватості та покарання може ухвалити лише суд.

Що робити, якщо відкрили підозрілий файл

Якщо після відкриття файлу від незнайомої людини пристрій почав поводитися незвично або виникли підозри щодо несанкціонованого доступу, важливо діяти швидко. Насамперед варто припинити використання потенційно зараженого пристрою для банківських операцій та від'єднати його від інтернету, щоб обмежити можливість подальшого віддаленого доступу.

РЕКЛАМА

Після цього бажано скористатися іншим, перевіреним пристроєм і звернутися до банку через офіційні канали зв'язку. За необхідності потрібно заблокувати картки, обмежити доступ до рахунків і повідомити про підозрілі операції.

Також слід змінити паролі до важливих облікових записів із безпечного пристрою та завершити невідомі активні сеанси. Якщо є ознаки зараження шкідливим програмним забезпеченням, доцільно звернутися до фахівця з кібербезпеки або перевірити пристрій на наявність загроз.

У разі викрадення коштів необхідно якнайшвидше повідомити банк та звернутися до правоохоронців. Заяву про кіберзлочин можна подати через офіційний сервіс кіберполіції України. При цьому важливо зберегти листування, інформацію про підозрілий акаунт, отримані повідомлення та дані про несанкціоновані банківські операції.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні ухвалили закон, який запровадив кримінальну відповідальність не лише за організацію та роботу в шахрайських кол-центрах, а й за свідоме сприяння їм – зокрема надання приміщень, обладнання, зв’язку чи інших послуг. За участь або допомогу такому "офісу" можна отримати до 10 років ув’язнення, за пошук працівників до 5 років, а організаторам та службовцям за певних обставин загрожує до 12 років позбавлення волі.