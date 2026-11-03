Такі старовинні швейні машинки хочуть усі колекціонери: за що готові платити до 40 тис. грн

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюХто така Валентина МолодаП’яні ДТП та організація протестів з побиттям під будинком вчителя: що відомо про "медика швидкої", яка зібрала натовп біля військових під КиєвомРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс вже неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало дорожче"Рятував життя": від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем "Кусто" Багрій. Фото"Рятував життя": від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем "Кусто" Багрій. ФотоОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрівЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрів"Усі розуміють, хто це": Олена Тополя знайшла "прослушку" в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покарання"Усі розуміють, хто це": Олена Тополя знайшла "прослушку" в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покаранняНаталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спортНаталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спорт
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Такі старовинні швейні машинки хочуть усі колекціонери: за що готові платити до 40 тис. грн

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
1,0 т.
Ілюстрація - раритетна швейна машинка
За скільки можна продати антикварну швейну машинку в Україні. Ілюстраційне зображення. Джерело: Pexels/Zulfugar Karimov

Колекціонування раритету є доволі поширеним хобі в Україні, а серед перлин в таких колекцІях може бути старовинна швейна машинка. Але ціна такого антикваріату – зокрема на моделі, вироблені Zinger у XIX ст. – може сягати в Україні 40 тис. грн.

Про це свідчать дані з сайту онлайн-аукціонів Violity. Деякі моделі швейних машинок, виставленіф на продаж, є особливо цінними через свою рідкість або унікальні характеристики.

Ціни на антикварні швейні машинки

Більшість раритетних машинок мають дефекти, пов'язані з їхньою експлуатацією протягом багатьох десятків років, адже вік багатьох лотів перевищує 100 років. А справжньою рідкістю.є швейні машинки в робочому стані і з техпасппортом.

Найдорожчою серед виставлених на порталі швейних машинок є Singer зі шпулькою в робочому стані. За такий виріб власник хоче 40 тис. грн і поступатися не готовий. Але, з огляду на те, що її продають вже понад три роки, потенційні покупці стільки платити не готові.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
15,7 т.
НБУ запустив продаж унікальних 10 грн: купити можна лише 3 листопада
15,7 т.
НБУ запустив продаж унікальних 10 грн: купити можна лише 3 листопада
Роман КостюченкоРоман Костюченко
6,3 т.
Українські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр
6,3 т.
Українські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр
Марія ШевчукМарія Шевчук
3,0 т.
Вікторія Демченко: чому перероблене золото ще не гарантує етичності прикраси
3,0 т.
Вікторія Демченко: чому перероблене золото ще не гарантує етичності прикраси
Швейна машинка Singer

Швейна машинка Singer. Джерело: Violity

За інший Singer 1851-70 років під реставрацію, але з наявним "човником" і працюючим механізмом, хочуть 20 тис. грн. Автор називає її "однією з перших швейних машинок".

Швейна машинка Singer під реставрацію

Швейна машинка Singer під реставрацію. Джерело: Violity

А машинку Altenburg кінця XIX – початку XX ст. із шильдой, біркою та логотипом, але з явними слідами експлуатацію готові продати за 3,5 тис. грн.

Швейна машинка Altenburg

Швейна машинка Altenburg. Джерело: Violity

Також на платформі можна знайти машинки Kohler & Winselmann епохи Кайзерівської Німеччини. Наприклад, виріб 1879-1883 років випуску в робочому стані продають за 14 950 грн.

Швейна машинка Kohler & Winselmann

Швейна машинка Kohler & Winselmann. Джерело: Violity

Серед лотів є й швейні машини Berlis and Fishman, які вироблялися у Польщі у 1880-1910-х роках. Робочий виріб можна придбати за 8 тис. грн.

Швейна машинка Berlis and Fishman

Швейна машинка Berlis and Fishman. Джерело: Violity

Від чого залежить ціна

При оцінці антикварних швейних машинок колекціонери відштовхуються від низки аспектів.

  • наявності оригінальних деталей;
  • робочого стану механізмів;
  • відсутності значних пошкоджень;
  • наявність супровідної документації (технічних паспортів або інструкції);
  • рідкість моделі та її виробника (машини від маловідомих або вже неіснуючих компаній можуть бути більш цінними).
  • естетична привабливість (декоративні елементи, гравіювання та дизайн корпусу). Збереження та реставрація антикварних машинок.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на аукціоні у Великій Британії продали рідкісну золоту монету Una and the Lion, яку вважають "найкрасивішою" серед усіх викарбуваних у Сполученому Королівстві. Лот пішов з молотка за 110 тис. фунтів стерлінгів.

Схожі теми
аукціонУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!