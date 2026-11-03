Такі старовинні швейні машинки хочуть усі колекціонери: за що готові платити до 40 тис. грн

Колекціонування раритету є доволі поширеним хобі в Україні, а серед перлин в таких колекцІях може бути старовинна швейна машинка. Але ціна такого антикваріату – зокрема на моделі, вироблені Zinger у XIX ст. – може сягати в Україні 40 тис. грн.

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Про це свідчать дані з сайту онлайн-аукціонів Violity. Деякі моделі швейних машинок, виставленіф на продаж, є особливо цінними через свою рідкість або унікальні характеристики.

Ціни на антикварні швейні машинки

Більшість раритетних машинок мають дефекти, пов'язані з їхньою експлуатацією протягом багатьох десятків років, адже вік багатьох лотів перевищує 100 років. А справжньою рідкістю.є швейні машинки в робочому стані і з техпасппортом.

Найдорожчою серед виставлених на порталі швейних машинок є Singer зі шпулькою в робочому стані. За такий виріб власник хоче 40 тис. грн і поступатися не готовий. Але, з огляду на те, що її продають вже понад три роки, потенційні покупці стільки платити не готові.

За інший Singer 1851-70 років під реставрацію, але з наявним "човником" і працюючим механізмом, хочуть 20 тис. грн. Автор називає її "однією з перших швейних машинок".

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А машинку Altenburg кінця XIX – початку XX ст. із шильдой, біркою та логотипом, але з явними слідами експлуатацію готові продати за 3,5 тис. грн.

Також на платформі можна знайти машинки Kohler & Winselmann епохи Кайзерівської Німеччини. Наприклад, виріб 1879-1883 років випуску в робочому стані продають за 14 950 грн.

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Серед лотів є й швейні машини Berlis and Fishman, які вироблялися у Польщі у 1880-1910-х роках. Робочий виріб можна придбати за 8 тис. грн.

Від чого залежить ціна

При оцінці антикварних швейних машинок колекціонери відштовхуються від низки аспектів.

наявності оригінальних деталей;

робочого стану механізмів;

відсутності значних пошкоджень;

наявність супровідної документації (технічних паспортів або інструкції);

рідкість моделі та її виробника (машини від маловідомих або вже неіснуючих компаній можуть бути більш цінними).

естетична привабливість (декоративні елементи, гравіювання та дизайн корпусу). Збереження та реставрація антикварних машинок.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на аукціоні у Великій Британії продали рідкісну золоту монету Una and the Lion, яку вважають "найкрасивішою" серед усіх викарбуваних у Сполученому Королівстві. Лот пішов з молотка за 110 тис. фунтів стерлінгів.