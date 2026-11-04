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Суд поставив крапку у справі ПриватБанку проти Коломойського та Боголюбова: скільки грошей мають повернути

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
2,5 т.
ПриватБанк виграв ще один суд проти Коломойського і Боголюбова
Верховний суд Великої Британії знову став на бік ПриватБанку у справі проти ексспіввласників. Джерело: Getty Images/скриншот з відео YouTube, колаж OBOZ.UA

Український державний ПриватБанк виграв чергову судову справу проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Вони намагалися оскаржити рішення англійського суду про відшкодування фінустанові понад 3 млрд доларів – це рішення було відхилено.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України і підтвердили у самому "Приваті". Зазначається, що про відповідне рішення Верховного суду Великої Британії стало відомо 3 листопада.

Що передувало

Коломойський і Боголюбов хотіли отримати дозвіл на оскарження ухвали Високого суду, який у липні 2025 року постановив,

  • з банку було виведено близько $1,9-2 млрд;
  • використовувалася схема з "перекредитуванням";
  • відповідачі надавали суду неправдиві пояснення та приховували важливі документи.
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На цьому тлі колишніх співвласників зобов’язали відшкодувати йому збитки в розмірі понад $3 млрд:

  • $1,76 млрд основного боргу;
  • $1,19 млрд відсотків;
  • $76 млн судових витрат.

Аби домогтися скасування цього рішення, Коломойський і Боголюбов звернулися до Апеляційного суду, де заявили, що вони нібито повернули банку незаконно привласнені кошти. Однак 22 травня 2026 року Апеляційний суд Англії відхилив їхні апеляції.

"Учорашні ухвали завершують процедуру оскарження. Це означає, що рішення англійського суду від липня 2025 року, яке зобов’язує колишніх власників сплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів США як відшкодування збитків, проценти та судові витрати, тепер може бути примусово виконане в будь-якій юрисдикції", – наголошують у Мінфіні.

Там пояснили, що рішення Верховного суду завершило процедуру оскарження та надало банку можливість продовжити роботу з примусового виконання судового рішення.

Також OBOZ.UA писав, що раніше цього року українські правоохоронці повідомили Коломойському про нову підозру у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку. Махінація була побудована на виведенні кредитних ресурсів банку через ланцюг підконтрольних компаній – так зване "перекредитування".

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