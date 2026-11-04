Суд поставив крапку у справі ПриватБанку проти Коломойського та Боголюбова: скільки грошей мають повернути

Український державний ПриватБанк виграв чергову судову справу проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Вони намагалися оскаржити рішення англійського суду про відшкодування фінустанові понад 3 млрд доларів – це рішення було відхилено.

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Про це повідомили у Міністерстві фінансів України і підтвердили у самому "Приваті". Зазначається, що про відповідне рішення Верховного суду Великої Британії стало відомо 3 листопада.

Що передувало

Коломойський і Боголюбов хотіли отримати дозвіл на оскарження ухвали Високого суду, який у липні 2025 року постановив,

з банку було виведено близько $1,9-2 млрд;

використовувалася схема з "перекредитуванням";

відповідачі надавали суду неправдиві пояснення та приховували важливі документи.

На цьому тлі колишніх співвласників зобов’язали відшкодувати йому збитки в розмірі понад $3 млрд:

$1,76 млрд основного боргу;

$1,19 млрд відсотків;

$76 млн судових витрат.

Аби домогтися скасування цього рішення, Коломойський і Боголюбов звернулися до Апеляційного суду, де заявили, що вони нібито повернули банку незаконно привласнені кошти. Однак 22 травня 2026 року Апеляційний суд Англії відхилив їхні апеляції.

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"Учорашні ухвали завершують процедуру оскарження. Це означає, що рішення англійського суду від липня 2025 року, яке зобов’язує колишніх власників сплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів США як відшкодування збитків, проценти та судові витрати, тепер може бути примусово виконане в будь-якій юрисдикції", – наголошують у Мінфіні.

Там пояснили, що рішення Верховного суду завершило процедуру оскарження та надало банку можливість продовжити роботу з примусового виконання судового рішення.

Головні історії дня

Також OBOZ.UA писав, що раніше цього року українські правоохоронці повідомили Коломойському про нову підозру у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку. Махінація була побудована на виведенні кредитних ресурсів банку через ланцюг підконтрольних компаній – так зване "перекредитування".