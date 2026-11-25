Найбільший авіаперевізник Європи Ryanair прогнозує, що у 2027 році авіаквитки в Європі можуть подорожчати на 10-20% через зростання цін на пальне, скорочення рейсів і можливі банкрутства авіакомпаній. Водночас, це прогноз щодо загального ринку, а фактична вартість квитків залежатиме від маршруту, попиту, конкуренції та політики конкретного перевізника.

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Відповідний прогноз озвучив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі. За його прогнозом, така ситуація стосуватиметься не лише Ryanair, а й інших перевізників, які працюють у Європі.

Можливе підвищення пов'язане одразу з кількома чинниками, зростанням вартості пального, збільшенням операційних витрат, податковим навантаженням та скороченням пропозиції на авіаринку. Якщо ці тенденції збережуться, авіакомпаніям доведеться переглядати ціни, а пасажирам – платити більше за ті самі маршрути.

Авіаквитки можуть подорожчати на 10-20%: що прогнозує Ryanair

За словами Майкла О'Лірі, протягом найближчих 12 місяців вартість авіаперельотів у Європі може зрости на 10%, 15% або навіть 20%. Такий сценарій він пов'язує з погіршенням економічних умов для авіакомпаній, яким доведеться одночасно справлятися з дорожчим пальним та іншими витратами.

Авіаційне пальне є однією з ключових статей витрат перевізників. Тому будь-яке суттєве зростання його вартості впливає на фінансові результати компаній, а згодом може відображатися й на тарифах для пасажирів. Особливо відчутним цей ефект може стати для бюджетних авіакомпаній, бізнес-модель яких передбачає мінімальні витрати та доступні квитки.

Водночас, прогноз не означає, що всі авіакомпанії автоматично підвищать ціни на кожен рейс на 20%. Вартість квитків залежатиме від маршруту, попиту, конкуренції, завантаженості літаків та фінансової ситуації конкретного перевізника.

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Дорожче пальне створює додатковий тиск на авіакомпанії

Однією з головних причин можливого подорожчання перельотів називають ситуацію на енергетичному ринку. Зокрема, вплив мають війна навколо Ірану, ризики перебоїв із постачанням енергоресурсів та нестабільність цін на нафту.

Для авіакомпаній це особливо важливо, оскільки витрати на пальне формують значну частину собівартості рейсів. Якщо його ціна зростає, перевізникам доводиться або компенсувати додаткові витрати за рахунок інших статей бюджету, або підвищувати тарифи, або змінювати свою маршрутну мережу.

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Частина компаній раніше використовувала так зване хеджування – укладала контракти, які дозволяли заздалегідь зафіксувати вартість пального та захиститися від різких коливань ринку. Завдяки таким домовленостям перевізники могли закуповувати паливо за нижчими цінами навіть тоді, коли його ринкова вартість зростала.

Однак, за оцінкою О'Лірі, з квітня 2027 року рівень такого захисту для багатьох європейських авіакомпаній буде значно нижчим. Ryanair також має частину потреб у пальному, які не покриті контрактами, тому компанія залишається залежною від ситуації на ринку.

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Якщо висока вартість авіаційного пального збережеться, перевізникам доведеться шукати способи компенсувати збільшення витрат. Одним із найбільш очевидних варіантів може стати перегляд тарифів для пасажирів.

Дешевих рейсів може стати менше через банкрутства авіакомпаній

Ще одним фактором, який може вплинути на ціни, є скорочення пропозиції на європейському авіаринку. Керівник Ryanair припускає, що через високі витрати частина менш фінансово стійких перевізників може не витримати конкуренції. Деякі авіакомпанії можуть збанкрутувати, інші – перейти під контроль більших гравців.

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Якщо кількість перевізників скоротиться, а разом із нею зменшиться кількість доступних місць на рейсах, пасажирам буде складніше знайти дешеві квитки. Особливо це може стосуватися популярних туристичних напрямків, де попит традиційно високий, а кількість рейсів обмежена.

У такій ситуації авіакомпанії отримуватимуть більше можливостей для підвищення тарифів. Коли доступних місць менше, а бажаючих летіти залишається багато, конкуренція за дешеві квитки посилюється, і бюджетні пропозиції можуть швидше зникати з продажу.

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Тобто пасажири ризикують зіткнутися не лише з вищою вартістю перельотів, а й із меншою кількістю доступних рейсів, особливо на маршрутах, які можуть виявитися нерентабельними для перевізників.

Ryanair уже скорочує маршрути через підвищення податків

На ситуацію в авіаційній галузі впливають не лише ціни на пальне. Додаткове навантаження створюють податки та збори, які окремі європейські країни підвищують для авіакомпаній.

Зокрема, Ryanair оголосила про скорочення 20 маршрутів у Бельгії та вилучення з розкладу понад 1,1 млн місць. Причиною стало рішення підвищити авіаційний податок із 2 до 7 євро з січня 2027 року.

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Компанія планує перемістити частину літаків на інші ринки, де витрати на виконання рейсів нижчі. Перевізники можуть реагувати на зростання податкового навантаження не лише підвищенням цін, а й скороченням присутності в окремих країнах.

Для пасажирів такі рішення також можуть мати негативні наслідки. Менша кількість маршрутів означає обмежений вибір напрямків, а скорочення рейсів може вплинути на вартість квитків у тих містах, де конкуренція між авіакомпаніями стане слабшою.

Чи подорожчають квитки Ryanair на 20%

Попри гучний прогноз, він не означає, що Ryanair планує одномоментно підвищити всі тарифи на 20%. Оцінка Майкла О'Лірі стосується загальної ситуації на європейському авіаринку, а ціни конкретного перевізника залежатимуть від його витрат, стратегії та конкуренції на окремих напрямках.

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У листопадовому фінансовому звіті Ryanair повідомила, що на фінансовий 2027 рік близько 80% потреб у пальному компанії захеджовано за ціною приблизно 67 доларів за барель. На наступний фінансовий рік перевізник розширив покриття контрактами до 25% потреб за ціною близько 95 доларів за барель.

Такі контракти дозволяють частково захиститися від коливань ринкових цін. Водночас вони не гарантують, що витрати компанії залишатимуться незмінними, оскільки частина потреб у пальному все одно залежить від поточної ситуації на енергетичному ринку.

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Фінансові результати Ryanair також демонструють, що ціни на квитки не завжди прямо залежать від витрат. У першому півріччі фінансового 2027 року компанія перевезла 125,8 млн пасажирів – на 6% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. При цьому середній тариф знизився на 4% і становив 55,70 євро.

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