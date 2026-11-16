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Старі ціни більше неактуальні: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні в листопаді 2026 року

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у листопаді 2026 року
Скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у листопаді 2026 року. Джерело: Pixabay

У більшості великих міст України подорожчали 1-кімнатні квартири. Найбільше – у Тернополі. За календарний рік вартість такого житла в ньому зросла на 24%, до 53 400 доларів (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вища за цей рівень, а половина – нижча).

Загалом же, за даними великого профільного порталу, квартири подорожчали на 7-24%. Крім Тернополя, найбільше зростання цін зафіксували у:

  • Вінниці та Івано-Франківську, де ціни зросли на 23%;
  • Хмельницькому – 18%;
  • Кропивницькому, Чернівцях – 17%.

Здешевлення відбулося лише в 1 місті. Ним став Київ, де вартість 1-кімнатних квартир знизилася на 1%.

Скільки коштують 1-кімнатні квартири в Україні

Скільки коштують 1-кімнатні квартири в Україні. Джерело: lun.ua

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Скільки коштують 1-кімнатні квартири в Україні

Загалом, зазначається, на вторинному ринку 1-кімнатні квартири в Україні продають за цінами від 16 000 до 75 000 доларів. Найнижчі ціни зафіксовано в Запоріжжі – 16 000 доларів. Серед лідерів також:

  • Харків – 23 500 доларів;
  • Суми – 23 000 доларів;
  • Миколаїв – 22 000 доларів.

Найдорожче у Львові – 75 000 доларів. А крім того, в:

  • Ужгороді – 67 000 доларів;
  • Києві – 66 000 доларів;
  • Чернівцях – 63 000 доларів.
У більшості великих міст України подорожчали 1-кімнатні квартири

У більшості великих міст України подорожчали 1-кімнатні квартири. Джерело: lun.ua

Який документ радять укладати українцям юристи під час оренди квартир

Водночас юристи радять українцям під час оренди житла оформлювати договір оренди – адже це закріпить умови оренди та допоможе уникнути неприємностей як власникам житла, так і орендарям. Сам же договір, підкреслюється, повинен містити низку пунктів. Зокрема:

  • ПІБ та адреси сторін.

"Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою", – наголошують юристи.

  • Об'єкт оренди.

Обов'язково прописати, чи це квартира, кімната, житловий будинок або його частина тощо.

  • Дата укладання договору та термін, на який він укладається.

Важливо також вказати спосіб продовження договору та його припинення. Наприклад, договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна зі сторін не виявила бажання припинити договір, або інший варіант.

  • Розмір та порядок оплати.

Важливо детально прописати, яким чином проводитиметься оплата. Зокрема, на банківський рахунок чи готівкою.

"У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку", – радять спеціалісти.

  • Порядок здійснення комунальних платежів.

Потрібно вказати, хто саме та в які терміни їх сплачує.

  • Питання страхового депозиту та його повернення.

"Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, під час виїзду з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього також утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі", – зазначають юристи.

  • Акт прийому-передачі.

У ньому потрібно докладно описати стан квартири, вказати, які в ній є речі та як вони виглядають.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Україна має великі труднощі з житловим фондом. Нині в країні налічуються десятки тисяч "хрущовок" – багатоквартирних будинків, які почали будувати наприкінці 1950-х років. Водночас значна кількість із них перебуває в аварійному стані. Одним із рішень проблеми є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будівель. Втім, примусового виселення мешканців, за останніми даними, не буде.

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