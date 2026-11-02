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Старі ціни більше не діють: скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру в Києві восени 2026 року

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
5,8 т.
Житлове будівництво. Ілюстрація
Скільки коштує орендувати 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 року. Джерело: Pixabay

У Києві помітно здешевшала оренда 1-кімнатних квартир. За рік вартість знизилася на 6% – до 16 000 грн (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вища за цей рівень, а половина – нижча).

Загалом же, за даними великого профільного порталу, у столиці та передмістях вартість оренди такого житла коливається від 8 000 до 32 100 грн. Найдешевше:

  • у Деснянському районі – 8 000 грн;
  • у Дніпровському районі – 12 000 грн;
  • у Вишгороді – 12 500 грн;
  • у Вишневому – 13 000 грн;
  • у Святошинському районі – 13 500 грн;
  • у Бучі, Броварах, Петропавлівській Борщагівці, Софіївській Борщагівці, Оболонському та Дарницькому районах – 14 000 грн;
  • у Солом’янському районі – 15 000 грн;
  • в Ірпені – 16 000 грн.

Найвищу ціну зафіксовано в Печерському районі столиці. Тут зняти "однокімнатну" квартиру коштує 32 100 грн.

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Скільки коштує зняти квартиру в Києві та області

Скільки коштує зняти квартиру в Києві та області. Джерело: lun.ua

У Києві подешевшала оренда і 2-кімнатних квартир. Тепер оренда такого житла обійдеться в 22 000 грн, що на 8% менше, ніж роком раніше.

Подешевшала й оренда 3-кімнатних квартир – на 17%. Тепер зняти таке житло коштує в середньому 35 000 грн.

У Києві помітно подешевшала оренда 1-кімнатних квартир

У Києві помітно подешевшала оренда 1-кімнатних квартир. Джерело: lun.ua

Який документ радять укладати українцям юристи під час оренди квартир

Водночас юристи радять українцям під час оренди житла оформлювати договір оренди – адже це закріпить умови оренди та допоможе уникнути неприємностей як власникам житла, так і орендарям. Сам же договір, підкреслюється, повинен містити низку пунктів. Зокрема:

  • ПІБ та адреси сторін.

"Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою", – наголошують юристи.

  • Об'єкт оренди.

Обов'язково прописати, чи це квартира, кімната, житловий будинок або його частина тощо.

  • Дата укладання договору та термін, на який він укладається.

Важливо також вказати спосіб продовження договору та його припинення. Наприклад, договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна зі сторін не виявила бажання припинити договір, або інший варіант.

  • Розмір та порядок оплати.

Важливо детально прописати, яким чином проводитиметься оплата. Зокрема, на банківський рахунок чи готівкою.

"У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку", – радять спеціалісти.

  • Порядок здійснення комунальних платежів.

Потрібно вказати, хто саме та в які терміни їх сплачує.

  • Питання страхового депозиту та його повернення.

"Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, під час виїзду з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього також утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі", – зазначають юристи.

  • Акт прийому-передачі.

У ньому потрібно докладно описати стан квартири, вказати, які в ній є речі та як вони виглядають.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.

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