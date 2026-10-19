Старі ціни більше не діють: скільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 року

У Києві помітно здешевшала оренда 1-кімнатних квартир. За рік зниження вартості склало 6% – до 16 000 грн (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вище цього рівня, а половина – нижче).

Відео дня

Загалом же, за даними великого профільного порталу, у столиці та передмістях вартість оренди такого житла коливається від 9 000 до 35 000 грн. Найдешевше:

у Деснянському районі – 9 000 грн;

у Вишгороді – 12 000 грн;

у Дніпровському районі – 12 500 грн;

у Вишневому та Броварах – по 13 000 грн;

у Святошинському районі – 13 500 грн;

у Петропавлівській Борщагівці та Оболонському районі – 14 000 грн;

Дарницькому районі – 14 500 грн;

Софіївській Борщагівці – 15 000 грн;

Ірпені, Бучі, Соломенському районі – 16 000 грн.

Найвища ціна зафіксована в Печерському районі столиці. Тут оренда "однокімнатки" коштує 35 000 грн.

Дешевше стало орендувати в Києві й 2-кімнатні квартири. Нині оренда такого житла обійдеться в 23 000 грн, що на 4% нижче, ніж роком раніше.

Здешевшала й оренда 3-кімнатних квартир – на 14%. Тепер оренда такого житла коштує в середньому 36 000 грн.

РЕКЛАМА

Чи зноситимуть будинки українців

Водночас Україна нині переживає гостру проблему застарілого житлового фонду. За оцінками, наразі в країні налічується близько 30 тис. "хрущовок", багато з яких почали будувати в 1957 році – і значна кількість їх перебуває в аварійному стані. Одним із шляхів вирішення цього питання є знесення цих споруд. Однак, запевняють у владі, навіть у разі реалізації такого сценарію примусового відселення мешканців не відбудеться.

Головні історії дня

Як розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга Народу"), якщо будинки й зноситимуть, то лише для того, щоб на їхньому місці побудувати нові. При цьому вона наголосила:

Питання яка кількість людей повинна буде ухвалити рішення про знесення будинку перебуває на обговоренні.

Однак це не буде 100%-на планка – адже "завжди знайдуться люди, які скажуть, що нічого не хочуть".

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.