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Старі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 року

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
126
Скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 року
Скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 року. Джерело: Дніпровська міська рада

У більшості великих міст України здорожчали 1-кімнатні квартири. Найбільше – у Тернополі. За календарний рік вартість такого житла в ньому зросла на 26%, до 53 500 доларів (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вища за цей рівень, а половина – нижча).

Загалом, за даними великого профільного порталу, квартири здорожчали на 1-26%. Крім Тернополя, найбільше зростання цін зачепило:

  • Луцьк та Івано-Франківськ, де ціни зросли на 24%;
  • Вінницю – 23%;
  • Хмельницький – 20%.

Здешевлення не відбулося в жодному місті. А на попередньому рівні ціни залишилися в:

  • Чернігові;
  • Кропивницькому;
  • Запоріжжі;
  • Дніпрі.
В Україні масово подорожчали 1-кімнатні квартири

В Україні масово подорожчали 1-кімнатні квартири. Джерело: lun.ua

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Скільки коштують 1-кімнатні квартири в Україні

Загалом, зазначається, на вторинному ринку 1-кімнатні квартири в Україні продають за цінами від 16 000 до 75 700 доларів. Найнижчі ціни зафіксовані в Запоріжжі – 16 000 доларів. Серед лідерів також:

  • Миколаїв – 22 000 доларів;
  • Суми – 23 000 доларів;
  • Харків – 24 000 доларів.

Найдорожче у Львові – 75 700 доларів. А крім того, в:

  • Ужгороді – 68 200 доларів;
  • Києві – 67 000 доларів;
  • Чернівцях – 60 900 доларів.
Скільки коштують 1-кімнатні квартири в Україні

Скільки коштують 1-кімнатні квартири в Україні. Джерело: lun.ua

Чи зноситимуть будинки українців

Водночас Україна нині переживає гостру проблему застарілого житлового фонду. За оцінками, наразі в країні налічується близько 30 тис. "хрущовок", багато з яких почали будувати в 1957 році – і значна кількість їх перебуває в аварійному стані. Одним із шляхів вирішення цього питання є знесення цих споруд. Однак, запевняють у владі, навіть у разі реалізації такого сценарію примусового відселення мешканців не відбудеться.

Як розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга Народу"), якщо будинки й зноситимуть, то лише для того, щоб на їхньому місці побудувати нові. При цьому вона наголосила:

  • Питання яка кількість людей повинна буде ухвалити рішення про знесення будинку перебуває на обговоренні.
  • Однак це не буде 100%-на планка – адже "завжди знайдуться люди, які скажуть, що нічого не хочуть".

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.

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