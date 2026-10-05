Старі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 року

У більшості великих міст України подорожчали однокімнатні квартири. Найбільше – в Луцьку. За календарний рік вартість такого житла в ньому зросла на 28%, до 62 000 доларів (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вище цього рівня, а половина – нижче).

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Загалом же, за даними великого профільного порталу, квартири подорожчали на 1-28%. Окрім Луцька, найбільше зростання цін заепило:

Вінницю, де ціни зросли на 24%;

Тернопіль – 22%;

Івано-Франківськ – 22%.

Ціни знизилися лише в Чернігові. Тут житло подешевшало одразу на 2%.

Також лише в одному місті з усіх, ринки яких вдалося проаналізувати, вартість житла залишилася на колишньому рівні. Ним ставло Дніпро.

Скільки коштують однокімнатні квартири в Україні

Загалом, як зазначається, на вторинному ринку 1-кімнатні квартири в Україні продають за цінами від 16 500 до 75 900 доларів. Найнижчі ціни зафіксовано в Запоріжжі – 16 500 доларів. Серед лідерів також:

Миколаїв – 21 400 доларів;

Суми – 23 500 доларів;

Харків – 24 000 доларів.

Найдорожче у Львові – 75 900 доларів. А крім того, в:

Ужгороді – 70 200 доларів;

Києві – 67 000 доларів;

Луцьку – 62 000 доларів;

Чернівцях – 61 900 доларів.

Старі квартири можна продати дорожче за нові

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Водночас, розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, нерідко старі квартири в Україні коштують дорожче за нові. Насамперед, йдеться про житло в історичних будинках у центральних районах великих міст. Втім, продати такі квадратні метри дорожче, ніж у новобудові, можна лише за умови, що квартира добре збереглася та пройшла реставрацію.

Найбільшу цінність на ринку мають квартири, які складно відтворити в сучасному будівництві. Також, підкреслила фахівчиня, на високу вартість житла може впливати наявність великих вікон і високих стель. А крім того:

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товсті цегляні стіни;

хороша шумоізоляція;

розташування в районах із давно сформованою інфраструктурою.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас попит на довгострокову оренду житла в західних областях України різко зріс за літо. Водночас в деяких регіонах помітно зменшилася кількість доступних квартир. Найбільше зростання зафіксували в Івано-Франківській області.