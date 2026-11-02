США хочуть повернути російський газ до Європи: що пообіцяли Кремлю

США пропонують відновити транзит російського газу до Європи через Україну за участю американського посередника, щоб створити для Кремля економічний стимул погодитися на енергетичне перемир'я. Європейські уряди виступають проти цієї ініціативи, оскільки планують повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Відео дня

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на українських та європейських посадовців. За інформацією журналістів, пропозицію відновити постачання російського газу через Україну ще у вересні 2026 року обговорювали спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час своїх візитів до Москви та Києва.

Як США пропонують відновити транзит російського газу

План американських переговорників передбачає відновлення постачання російського природного газу до європейських країн через українську газотранспортну систему. Однак, схема має відрізнятися від попередньої моделі торгівлі, яка діяла між Росією та європейськими покупцями.

Зокрема, Вашингтон пропонує продавати російський газ через американського посередника. За задумом ініціаторів, така модель дозволила б залучити до торгівлі американські компанії та інвесторів, які отримуватимуть прибуток від постачання енергоресурсів.

Україна у цій схемі могла б знову стати транзитною державою. Відновлення транспортування газу через українську територію дозволило б отримувати доходи за використання газотранспортної системи, яка після припинення транзиту на початку 2025 року втратила значну частину відповідної діяльності.

РЕКЛАМА

Таким чином, американська ініціатива передбачає можливість економічної вигоди одразу для кількох сторін. США отримали б нові можливості для своїх інвесторів, Україна – доходи від транзиту, а Росія – перспективу повернення на європейський ринок природного газу. Проте ключова умова Вашингтона полягає в тому, щоб доходи від продажу російського газу не могли безпосередньо використовуватися Москвою для фінансування війни проти України.

Куди пропонують спрямовувати гроші від продажу російського газу

Одним із найбільш важливих елементів американського плану є механізм контролю над фінансовими потоками. Вашингтон пропонує спрямовувати виторг від продажу російського газу на спеціальний рахунок, який перебуватиме під контролем третьої сторони. За задумом американських переговорників, така конструкція має обмежити можливості Кремля використовувати отримані кошти для фінансування військових операцій проти України.

Головні історії дня

Фактично йдеться про створення окремого фінансового механізму, який дозволив би відновити торгівлю російським газом, але водночас не забезпечував би Москву вільним доступом до доходів від його продажу. При цьому запропонована модель передбачає, що Україна також отримуватиме частину прибутків завдяки відновленню транзиту. Для української газотранспортної системи це могло б означати повернення до роботи на одному з традиційних маршрутів постачання енергоресурсів до Європи.

Однак, наразі йдеться саме про ініціативу, яку обговорювали американські посадовці. Її реалізація залежатиме від позиції України, Росії та європейських урядів, а також від узгодження конкретних механізмів торгівлі й контролю над коштами.

РЕКЛАМА

Американці вважають відновлення транзиту стимулом для Путіна

За оцінками американських переговорників, повернення російського газу на європейський ринок може стати додатковим економічним стимулом для Володимира Путіна погодитися на енергетичне перемир'я. Ідея полягає в тому, що Москва отримає перспективу відновлення масштабних енергетичних зв'язків із європейськими країнами, які були суттєво скорочені після початку повномасштабної війни.

Відновлення постачання газу могло б створити для Росії нові економічні можливості, а для України – потенційно зменшити ризики атак на енергетичну інфраструктуру. Американські посадовці також розглядають цю пропозицію як спосіб зниження цін на енергоносії в Європі. Напередодні зими повернення додаткових обсягів природного газу на ринок могло б вплинути на вартість опалення та забезпечення енергетичних потреб європейських держав.

РЕКЛАМА

Водночас, запропонована модель не означає автоматичного припинення війни. Енергетичне перемир'я передбачає окремі домовленості щодо атак на об'єкти енергетики, а його можливі умови ще мають бути узгоджені сторонами.

Крім того, питання відновлення торгівлі російським газом залишається політично чутливим. Для європейських країн воно пов'язане не лише з економічними вигодами, а й із безпекою та довгостроковою залежністю від російських енергоресурсів.

Європа виступає проти повернення російського газу

Попри аргументи Вашингтона, європейські уряди не підтримують запропоновану ініціативу. За даними The Wall Street Journal, частина європейських посадовців вважає, що відновлення постачання російського газу суперечить політиці Євросоюзу щодо поступового припинення енергетичної залежності від Москви.

РЕКЛАМА

Європейські країни після 2022 року активно скорочували імпорт російського природного газу, розширювали співпрацю з альтернативними постачальниками та шукали можливості диверсифікації енергетичних ресурсів. У межах відповідної політики ЄС планує повністю припинити закупівлі російського газу до кінця 2027 року.

За даними The Wall Street Journal, станом на листопад 2026 року частка російського газу в європейському імпорті становить близько 11%. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей показник сягав приблизно 45%.

РЕКЛАМА

Таким чином, за кілька років Європа суттєво скоротила залежність від російського природного газу. Однак, повністю відмовитися від нього країни ЄС поки не змогли. Відновлення транзиту через Україну могло б змінити структуру постачання газу до окремих європейських держав. Зокрема, український маршрут традиційно використовувався для транспортування російського газу до Словаччини, Австрії та інших країн регіону.

Американська сторона також розглядає можливість відновлення постачання російського газу через "Північний потік" до Німеччини в межах ширшої мирної угоди. За інформацією видання, така домовленість могла б бути частиною комплексного врегулювання відносин Росії з Україною та її європейськими партнерами.

РЕКЛАМА

Однак, перспективи реалізації цих планів залишаються невизначеними. Європейські країни мають намір продовжувати скорочення імпорту російських енергоресурсів, а повернення до попередньої моделі торгівлі вимагало б значних політичних та юридичних змін.

Україна припинила транспортування російського газу через свою територію 1 січня 2025 року після завершення п'ятирічної угоди з російським "Газпромом". Рішення про припинення транзиту стало важливим етапом у відмові від енергетичної співпраці з Росією після повномасштабного вторгнення. До цього українська газотранспортна система залишалася одним із ключових маршрутів постачання російського природного газу до європейських країн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, ф'ючерсні ціни на газ на європейському ринку перетнули позначку в 100 євро за мегават-годину (близько 1 євро за кубометр), що стало найвищим показником з грудня 2022 року. Для України це загрожує дорожчим імпортом газу та електроенергії, а також додатковими проблемами під час виділення фінансової допомоги.